Bóng ma hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Dương đang tạo làn sóng tranh luận. Khán giả ức chế với chuyện tình tay ba xoay quanh nhân vật do Lương Thế Thành, Lê Phương và Ngân Hòa đảm nhận.

Bên cạnh xung đột của bộ ba gây ức chế, nhân vật Tấn Minh (Nguyên Bảo đóng) cũng đang gây bàn tán vì tính cách nhu nhược. Nam diễn viên đóng vai chồng của Hiền (Tăng Huỳnh Như đảm nhận), ở nhà nội trợ, đưa con đi học mỗi ngày để vợ tập trung cho công việc.

Nhân vật gây khó chịu vì thiếu quyết đoán, né tránh đối thoại. Anh chần chừ trong các lựa chọn quan trọng. Những yếu tố này tích tụ theo thời gian. Mối quan hệ với vợ vì thế rạn nứt.

Khán giả cho rằng cách xây dựng nhân vật Minh gây nhiều ức chế: "Minh sai khi chọn cách nội trợ, ủng hộ vợ tuyệt đối. Phụ nữ thành công mệt mỏi khi chồng mình không bằng người ta. Họ không thấy những thứ chồng mình không có", "Nguyên Bảo vào vai này rất chuẩn. Khán giả thương vai diễn người chồng nhu nhược, lúc nào cũng vì vợ vì con"...

Lê Nguyên Bảo cho rằng phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu: “Khi khán giả phân vân giữa thương và giận, nghĩa là nhân vật không bị đóng khung. Nếu họ ghét hẳn hoặc thương hẳn thì lại đơn giản quá. Tôi không muốn Tấn Minh là người dễ đoán”.

Về nhận định nhân vật nhu nhược, anh cho rằng khán giả có cái nhìn thực tế. Cuộc sống không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng. Có những người biết sai nhưng vẫn chần chừ và gây tổn thương cho nhiều người.

Anh nói thêm Tấn Minh nên tiết chế lời thoại, nói quá nhiều sẽ sai tuyến nhân vật. Đây là kiểu người giữ mọi thứ trong lòng.

Lê Nguyên Bảo cảm ơn khán giả dành lời góp ý cho vai diễn Tấn Minh: "Khán giả không chỉ xem mà còn tranh luận. Có người thương, có người giận, có người không đồng ý nhưng họ vẫn nhớ. Với tôi, như vậy là đủ”.

Lê Nguyên Bảo cho biết anh áp lực vì đạo diễn khó tính. Có những cảnh tưởng đơn giản nhưng phải làm lại nhiều lần. Có những chi tiết nhỏ, đạo diễn vẫn yêu cầu làm lại cho đến khi đúng. Điều đó buộc diễn viên nghiêm túc hơn với từng khung hình.

Lê Nguyên Bảo tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, là học trò của NSƯT Hữu Châu và NSƯT Minh Hạnh. Anh từng đạt quán quân Đánh thức đam mê 2023, Á quân Gương mặt điện ảnh 2018, được đề cử Mai Vàng 2024. Ngoài diễn xuất, anh còn là MC và dạy tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Bóng ma hạnh phúc đang được khán giả bàn tán sôi nổi và được cho là "phim gây ức chế nhất hiện tại". Tác phẩm xoay quanh cuộc hôn nhân của Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành) bị phá vỡ khi Trang (Ngân Hòa), cô gái được Mai cưu mang chen chân vào mối quan hệ.

Sau gần 30 tập, phim tạo hiệu ứng mạnh. Các trích đoạn đạt hàng triệu lượt xem, cảnh tình cảm giữa Dũng và Trang thu hút hơn 3 triệu lượt xem, gần 75.000 lượt thích và khoảng 1.000 bình luận. Các phân đoạn Mai phát hiện sự thật cũng vượt một triệu lượt xem. Cụm từ “cả nước khổ vì chị Mai” lan truyền rộng rãi, leo top tìm kiếm TikTok.

Sức nóng của phim còn thể hiện khi khán giả tràn vào trang cá nhân diễn viên, thậm chí nhắn tin trực tiếp cho Lương Thế Thành để phản ứng với nhân vật. Nhiều video ăn theo, đòi lại công bằng cho Lê Phương, thay Lê Phương đánh ghen... viral khắp các nền tảng.