Người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường có biểu hiện tâm thần?

Liên quan đến vụ "Clip người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường" như đã thông tin, chiều 30/3, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đã làm việc với nam thanh niên có hành vi bạo hành trong clip và những người có liên quan đến sự việc.

Theo đó, sau khi clip người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM. Theo như các đoạn camera lan truyền, việc nam thanh niên bạo hành diễn ra nhiều ngày từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Hình ảnh người đàn ông tai biến bị bạo hành được chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc

Phía Công an phường Khánh Hội cũng vào cuộc điều tra và mời nam thanh niên trong đoạn clip có hành vi bạo hành lên làm việc. Cơ quan chức năng xác định người này là cháu ruột của nạn nhân trong clip.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên này có biểu hiện tâm thần… Hiện phía công an đang tiến hành giám định để xử lý. Nếu nam thanh niên bị tâm thần phía cơ quan chức năng sẽ vận động gia đình và người này đi trị bệnh.

Trước đó, tối 29/3, mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn clip từ camera ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục có hành vi bạo hành một người đàn ông đang ngồi trên giường khiến cư dân mạng bức xúc, lên án hành vi bạo lực của người này.

Theo nội dung từ các đoạn camera ghi lại nhiều ngày khác nhau, người cậu bị tai biến, liệt nửa người, đang ngồi trên giường thì bị người cháu liên tục buông lời thô tục, chửi bới. Không dừng lại ở đó, người này nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt của nạn nhân.

Do tình trạng sức khỏe yếu, người cậu không thể tự vệ, chỉ biết chịu đựng. Cũng theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ việc còn có một người phụ nữ và một người đàn ông ở gần đó, dù đã can ngăn, nam thanh niên vẫn tiếp tục hành hung người cậu với thái độ hung hăng.