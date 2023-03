Người bán chỉ cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên: Đơn giản đến không ngờ

Đoạn clip chia sẻ về cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên của người bán này đã trở nên vô cùng viral trên mạng xã hội.

Cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên

Tôm là một loại thủy hải sản rất giàu dưỡng chất đối với cơ thể con người vì chúng giàu canxi, photpho, sắt, các nhóm vitamin,…, tuy nhiên tôm có rất nhiều chủng loại và hình dáng bên ngoài thì thường khá tương đồng với nhau. Tôm tự nhiên có thịt ngọt, chắc hơn so với tôm nuôi và được bán với giá cao hơn so với tôm nuôi. Do đó, bạn cần biết một số mẹo phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên để không bị người bán qua mắt khi đi chợ.

Theo thông tin từ tờ World Of Buzz, mới đây, vào ngày 25/3 vừa qua, một đoạn clip do một người bán tôm, cá có tài khoản @ceooffisher chia sẻ cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên đã trở nên vô cùng viral trên MXH TikTok và Twitter.

Người bán chỉ cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên.

"Có người đã hỏi tôi rằng tôm tự nhiên và tôm nuôi thì có điểm gì khác nhau. Ở đây có 2 con tôm. Con tôm có màu sẫm hơn chính là con tôm nuôi. Còn con tôm có màu sáng hơn chính là tôm tự nhiên. Dù là loại tôm nào đi chăng nữa thì tôm tự nhiên cũng không bao giờ có thể sẫm màu như tôm nuôi", người đàn ông đã nói trong đoạn clip.



"Nếu người bán cố tình lừa bạn bằng cách bảo con tôm sẫm màu mới là tôm tự nhiên thì hãy hỏi lại anh ta rằng sao nó lại có màu sẫm như vậy. Một mẹo quan trọng khác mà bạn cần biết, đó là tôm tự nhiên thì không có nhiều, thế nên tối đa mỗi người sẽ thường chỉ có khoảng 20 kg mà thôi", người bán tiếp tục chia sẻ mẹo cho người dùng.

Đoạn clip chia sẻ đã trở nên vô cùng viral với hàng trăm ngàn lượt xem.

Ngay sau khi được chia sẻ vào ngày 25/3, đoạn clip đã trở nên vô cùng viral với hàng trăm ngàn lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ lại. Nhiều người dùng đã cảm ơn bài đăng hữu ích giúp họ không còn bị người bán hàng qua mắt.

Một số mẹo chọn tôm tươi ngon khác

Dù rằng tôm nuôi không thể chắc và ngọt thịt như tôm tự nhiên, tuy nhiên vì tôm tự nhiên thì ít, trong khi tôm nuôi thì lại sẵn có nên việc bạn mua phải tôm nuôi cũng là điều hết sức bình thường. Và dù là tôm tự nhiên hay tôm nuôi thì chỉ cần bạn biết cách chọn những con tôm tươi ngon thì bữa ăn của gia đình vẫn sẽ giàu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Dưới đây là một số lưu ý để bạn chọn được những con tôm tươi ngon:

- Chọn những con tôm cựa khỏe, vỏ cứng, màu tươi, còn đang bơi hoặc nhẩy tanh tách, chân và càng không bị gãy, vỏ tôm sáng bóng, thớ thịt trong và gắn chặt với vỏ. Không chọn những con tôm chuyển sang màu trắng đục, mắt đục hoặc màu hơi hồng (tôm sú, tôm sắt) vì đó là những con tôm đã bị ươn, không còn tươi ngon nữa.

- Không chọn những con tôm cứng, thẳng đơ, có mình to mập bất thường, phần đầu gần như rời ra, có mùi lạ, phần đuôi bị xòe ra chứ không xếp đều và cụp xuống thì rất có thể là tôm đã bị bơm hóa chất.

Tôm có hình dạng bất thường do được tiêm hóa chất để giữ được tươi lâu. (Ảnh minh họa: Internet)

- Không chọn mua những con tôm bị chảy nhớt bên ngoài vỏ. Bạn dùng tay ấn lên phần vỏ tôm và di chuyển ngón tay từ trước ra sau rồi ngược lại, nếu có cảm giác như có sạn dưới ngón tay hoặc thấy tôm bị nhớt, dính vào nhau thì chứng tỏ, số tôm này không còn tươi nữa.

- Quan sát phần chân của tôm có còn gắn chặt vào thân tôm hay không cũng như và phần thịt tôm có săn chắc hay không.

- Không chọn mua các loại tôm có phần chân đã chuyển sang màu đen vì đây là dấu hiệu cho thấy lượng tôm này đã không còn tươi.

- Có 1 số loại tôm biển thường được mua nhiều nhất đó là: tôm hùm, tôm he. Với mỗi loại tôm sẽ có những màu sắc riêng, ví dụ: tôm he thường có màu trắng, tôm sắt biển thì có kích thước nhỏ hơn các loại tôm khác, vỏ tôm hơi cứng nhưng khi ăn lại rất giòn và ngon. Còn tôm hùm là loại tôm có kích thước lớn nhất, có càng xanh trong và vỏ tươi bóng.

- Nếu đã trót mua về, thì tôm bị ngâm, bơm hóa chất thường ra nhiều nước khi nấu, ăn rất nhạt, bở, nhão, có mùi lạ, dễ bóc vỏ. Nếu là tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang: Khi đó bạn đừng tiếc mà hãy đổ bỏ những con tôm này vì ăn vào sẽ có hại cho sức khỏe.