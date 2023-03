Quần âu công sở có nhiều mẫu mã nhưng đây là 5 kiểu đáng sắm nhất

Tủ đồ công sở của chị em dù đa dạng tới đâu cũng khó có thể thiếu quần âu. Kiểu quần này là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp, đúng chất công sở. Khi đi mua sắm, chị em sẽ bắt gặp nhiều mẫu quần âu đa dạng. Dẫu vậy, không phải tất cả các phiên bản đều đáng "rinh" về cho tủ đồ. Để tiết kiệm mà vẫn mặc đẹp, chị em hãy tham khảo 5 mẫu quần âu đáng sắm sau đây:

Quần âu đen

Quần âu đen được coi là món thời trang cơ bản trong tủ đồ công sở. Dù thiết kế đơn giản, nhưng quần âu đen vẫn có sức hút riêng.

Kiểu quần này mang đến nét thanh lịch và thời thượng cho người diện. Bên cạnh đó, quần âu đen rất dễ mix đồ. Quần âu đen có thể kết hợp với mọi kiểu áo công sở như áo sơ mi, áo blouse hay những chiếc áo thun màu trung tính, để tạo nên set trang phục hài hòa. Chưa hết, quần âu đen không bao giờ lỗi mốt. Nếu sắm kiểu quần kinh điển này cho tủ đồ, bạn có thể diện quanh năm suốt tháng.

Quần âu màu be

Quần âu màu be trang nhã và thanh lịch không kém quần âu đen. Thế nhưng, nhờ độ tươi sáng, quần âu màu be còn cho hiệu quả hack tuổi. Không khó để chị em mặc đẹp với quần màu be. Item phù hợp để mix cùng kiểu quần này là áo sơ mi trắng, giúp bạn có được vẻ ngoài nhẹ nhàng, trang nhã. Muốn trông nổi bật và trẻ trung hơn, công thức áo sơ mi kẻ sọc và quần âu màu be là lựa chọn đáng lưu tâm. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp quần âu màu be với các mẫu áo blouse điệu đà, để phong cách công sở thêm nữ tính, yêu kiều.

Quần âu màu pastel

Bên cạnh các mẫu quần âu màu trung tính, bạn nên bổ sung thêm màu sắc cho tủ đồ công sở với phiên bản quần âu tông màu pastel. Vốn dĩ, các item mang gam màu pastel đều hữu ích trong khoản hack tuổi, và quần âu pastel cũng không phải là ngoại lệ. Điều đáng nói là quần âu pastel hack tuổi tốt, nhưng vẫn đảm bảo cho chị em sự thanh lịch cần thiết nơi công sở. Các quý cô sành điệu thường kết hợp quần âu màu pastel với các mẫu áo tông màu trắng hoặc be, để vẻ ngoài thêm rạng rỡ, và nhân đôi hiệu quả hack tuổi.

Quần âu ống đứng

Quần âu ống đứng là đặc trưng của phong cách công sở. Kiểu quần này tạo vẻ gọn gàng và chỉn chu cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, quần âu ống đứng còn giúp hack dáng hiệu quả, đặc biệt là khi bạn chọn phiên bản dài trên mắt cá chân, có đường ly giữa và không quên sơ vin gọn gàng. Điều khiến chị em lo ngại khi diện quần âu ống đứng, là vẻ ngoài có thể bị cộng tuổi. Tuy nhiên, nếu kết hợp quần âu ống đứng với áo sơ mi sáng màu hoặc áo thun, vẻ ngoài sẽ được trẻ hóa.

Quần âu ống vẩy

Nếu như quần ống rộng gây ấn tượng ở sự phóng khoáng, quần âu ống đứng chỉnh tề thì phiên bản quần âu ống vẩy lại có sự sang chảnh, nổi bật. Quần âu ống vẩy không bao giờ lỗi mốt, và còn có xu hướng thịnh hành hơn ở thời điểm hiện tại. Do đó, chị em rất nên bổ sung kiểu quần này cho tủ đồ, để phong cách công sở sành điệu hơn. Chưa hết, quần âu ống vẩy còn có khả năng hack dáng tối ưu. Chỉ cần kết hợp quần âu ống vẩy với các mẫu giày như giày mũi nhọn, sandal cao gót quai mảnh, đôi chân trông sẽ dài hơn, vóc dáng thêm cao ráo.

Ảnh: Sưu tầm