Người bán cháo lòng “nổ” là "Cục phó C02" lừa trùm cát tặc hàng tỉ đồng

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã di lý Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú tại TP HCM) về Bình Thuận điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú "ác, người được xem là "ông trùm" khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Thảo "đánh tiếng" cho biết mình đang làm "đại tá, Cục phó C02" (tức Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) và có thể can thiệp quá trình điều tra, xử lí.

Thảo cam kết 2 công ty của vợ chồng Tú "ác" chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự, với điều kiện phải đưa cho Thảo nhiều tỉ đồng để chạy án.

Tuy nhiên, sau khi Thảo nhận tiền, Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam.

Dù Thuận đã bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ của Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam), yêu cầu vào TP HCM gặp bàn việc giải cứu cho Thuận được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga, với điều kiện phải đưa trước 2 tỉ đồng để lo lót cơ quan điều tra.

Hoàng Văn Thảo (thứ 2 từ trái qua) bị Công an Bình Thuận bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều tối 9-10, sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nga, Thảo bước lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt giữ.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình (TP HCM) để khám xét khẩn cấp.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào TP HCM tạm trú, hành nghề bán cháo lòng.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vợ chồng Trần Văn Thuận về tội danh trốn thuế. Riêng Trần Văn Thuận, tức Tú "ác" đang bị tạm giam để điều tra tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".