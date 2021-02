Đầu năm Trang Nhung kể chuyện lấy đạo diễn đại gia và 3 cô cháu đi thi Hoa hậu: "Đối với tôi 2 chữ đại gia rất bình thường"

Đã được 6 năm kể từ khi Trang Nhung rời bỏ hào quang sân khấu để hết mình trong vai trò mới - người phụ nữ của gia đình. Điều dễ dàng nhận thấy ánh lên trong mắt của cô nàng tuổi Sửu này là sự bình yên, hạnh phúc mỗi khi có ai nhắc đến hai từ gia đình, con cái. Cô không phủ nhận: cuộc sống mẹ bỉm sữa "full-time" rất cực nhọc. Nhưng bằng cách nào đó, tình mẫu tử đem đến cho Trang Nhung những cung bậc cảm xúc mới lạ, nói đúng hơn là sự viên mãn trọn vẹn.

Và cũng đã lâu lắm rồi, Trang Nhung không có dịp ngồi xuống để tâm tình cùng khán giả về cuộc sống hậu giải nghệ, gia đình 4 đời làm nghệ thuật và cô cháu "nhà nòi" từng thi Hoa hậu Việt Nam.

Năm nay là năm tuổi của chị. Người ta quan niệm trong những năm như thế này sẽ gặp phải điều bất lợi nếu làm mọi chuyện không chu toàn, kỹ lưỡng. Còn chị thì sao?

Trước đây Nhung ít tin vào năm tuổi hay những sao xấu chiếu vào mình, nhưng trùng hợp là khi nhìn lại, những biến cố không vui của mình thường xảy ra vào những năm đấy nhiều hơn. Có người bảo năm tuổi là năm rực rỡ của họ, nhưng cũng có người bảo năm tuổi kinh khủng khi họ bầm dập "ba chìm bảy nổi". Bản thân mình đang rất hồi hộp chờ xem năm tuổi sắp tới đây sẽ diễn ra như thế nào, nhưng dù gì mình vẫn mong mọi thứ tốt đẹp và an lành nhất.

Khoảng thời gian này trong năm người ta thường có nhiều suy tư cũng như kì vọng. Điều chị bận lòng nhất trong những ngày Tết này là gì?

Tết đến thì ai cũng mang nhiều suy tư chứ không phải riêng mình. Dù là khoảng thời gian kinh tế khó khăn nhưng Nhung tự hào rằng mình đã dám bắt đầu công việc kinh doanh và may mắn được mọi người đón nhận. Đồng thời, mình cũng bắt tay vào một dự án bản thân đã ấp ủ bấy lâu là kinh doanh thời trang. Và may mắn lại mỉm cười một lần nữa, mọi thứ có thể nói là rất suôn sẻ.

Trong những năm gần đây, chị đã dành hầu hết thời gian để chăm lo gia đình thay vì xuất hiện trước công chúng. Vậy khoảng thời gian ấy có gì thú vị với chị?

Ngồi nghĩ lại Nhung thấy mình rất may mắn khi có một người chồng, người bạn đời cũng là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Khi Nhung quyết định dừng lại để chăm sóc 2 con một cách tốt nhất, anh đã ủng hộ hoàn toàn. Tuy nhiên mình cũng có những dự định cá nhân muốn thực hiện, mình tính rằng sau khi 2 con đến tuổi học mẫu giáo thì sẽ bắt tay vào làm và đến hiện tại mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.

Từ ngày lên thiên chức mẹ, được tận tay lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, thú thật nó rất vất vả. Nhưng mình không phủ nhận nó còn đem lại cho mình nhiều cung bậc hạnh phúc mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Mỗi ngày ngắm nhìn hai bạn nhỏ lớn lên, mình nghĩ rằng bản thân phải trở nên khoẻ mạnh để che chở cho 2 bạn ấy.

Và đúng là một khi quyết định lấy chồng sinh con, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhung hài lòng với việc mình dành thời gian 100% cho gia đình.

Trải qua nhiều năm theo nghề, vậy mỗi khi nhìn lại bản thân kể từ lúc bước chân vào nghề cho tới hiện tại, chị thấy mình đã thay đổi những gì và điều gì đã làm nên chị ở hiện tại?

Nói ra nhiều người không tin nhưng sự thật là mình thấy mình không thấy bản thân thay đổi là bao. Có chăng Trang Nhung ở hiện tại kiên trì, nhẫn nại hơn. Từ khi sinh con, tính cách mình dần trưởng thành và sâu sắc hơn. Còn lại mình thoải mái trong chính con người của mình, chưa bao giờ có cảm giác phải gồng lên để sống thiếu chân thành với bản thân.

Có gia đình rồi mình nhận ra điều mình không bao giờ muốn thay đổi là tổ ấm này. Hơi kì quặc nhưng nhiều lúc mình nghĩ nếu kiếp sau không được sinh ra và lớn lên trong gia đình này, chắc sẽ buồn lắm. Nhung sợ mình già đi và những người thân yêu dần rời xa mình. Nhưng mình muốn mọi thứ mãi như thế, chị em ruột không chỉ là chị em mà còn là tri kỉ, các cháu dù cách xa gần 20 tuổi nhưng vẫn như bạn bè, ngày đêm tâm sự thủ thỉ với nhau.

Chồng là đạo diễn, vợ là diễn viên. Đây quả là một cặp bài trùng để giúp chị thành công hơn nữa trong sự nghiệp nhưng rồi chị quyết định dừng lại. Tại sao lại như vậy? Có khi nào chị thấy tiếc nuối, nhớ nghề không?

Đương nhiên rồi, Nhung nhớ nghề, nhớ rất nhiều vì nó là kí ức và thanh xuân của mình. Nhưng mình sống thực tế nên chưa bao giờ phải tiếc nuối. Chồng cũng nhiều lần ngỏ lời muốn mình đóng phim anh sản xuất, anh ấy bảo nếu Nhung muốn, anh ấy chắc chắn sẽ làm đạo diễn thay vì mời người khác. Nhưng mọi thứ cũng là cái duyên nữa, và bản thân mình cũng chưa sẵn sàng bởi vướng bận chuyện con cái. Giờ mình còn kinh doanh thêm nữa nên bận rộn hơn rồi, cũng chẳng nghĩ nhiều.

Gia đình có ý nghĩa như thế nào với chị? Tình yêu đó lớn hơn cả đam mê nghệ thuật, là điều khiến chị muốn từ bỏ cả showbiz?

Ngày xưa mình cống hiến hết mình vì nghệ thuật nhưng giờ lại muốn thử sức kinh doanh. Làm cái này mình thấy tự chủ và độc lập. Dĩ nhiên trong tương lai, nếu có kịch bản nào mà ông xã thuyết phục được mình đóng, mình cảm thấy tự tin thì quay trở lại thôi.

Vậy còn ba cháu gái, tại sao chị lại ủng hộ việc 3 bé vào showbiz, nơi chị đã quyết định rút lui? Chị có phải đấu tranh nhiều để ủng hộ 2 bé tham gia thi hoa hậu?

Nói về 3 cô cháu gái, sự thật là gia đình Nhung không có ý định hướng các cháu theo nghệ thuật. Mình nghĩ đây là bản năng di truyền. Mấy đời nhà Nhung, bà ngoại là nhà thơ Ngân Giang, mẹ là nghệ sĩ Hoài Anh múa hát chèo. Đến đời mình, bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ theo nghệ thuật vì thích làm giáo viên, lớn hơn thì thích làm tiếp viên hàng không nhưng rồi cuộc sống đẩy đưa mình đến với sân khấu.

3 cháu mình cũng thế, đến 15-17 tuổi các cháu mới bộc lộ khả năng nhất định và tự tìm thấy đam mê. Mình giúp các cháu đầu quân vào công ty giải trí của ông xã để phát triển hướng đi theo đúng khả năng. Dĩ nhiên mình sẽ là cố vấn giúp các bạn ấy, nhưng còn lại các bạn sẽ tự phải đi trên đôi chân của mình. Chuyện thi Hoa hậu cũng không nằm trong dự tính nhưng My và Thanh Trâm muốn thử sức thì mọi người ủng hộ. Nhung bảo các bạn cứ thử đi, ra xem các bạn đồng trang lứa như thế nào rồi học hỏi theo.

Trong năm 2021 tới đây, 3 bạn sẽ có dự định như thế nào?

Với Ánh My, bạn sẽ không tham gia nữa vì ngay từ đầu khi đăng kí, My có làm răng sứ và không rõ quy chế không cho phép điều này. Hiện, bạn ấy đã có kế hoạch riêng. Chồng mình đang giúp My trong việc phát triển với vai trò viết kịch bản, làm đề cương vì bạn đang theo học ngành Đạo diễn. Bên cạnh, bạn cũng ấp ủ trở thành streamer tư vấn tình cảm trong tương lai.

Ánh Ngọc, em của Ánh My, thì vẫn miệt mài với các vai diễn. Bạn ấy thật sự có nhiều đam mê với nghệ thuật và sẽ không dừng lại với công việc diễn viên thôi. Ngọc sở hữu năng khiếu ca hát, nhảy và thậm chí là đàn.

Trang Nhung bên Ánh My (bên trái) và Ánh Ngọc (ngồi giữa)

Còn Thanh Trâm dù nhỏ tuổi nhất (18 tuổi) nhưng đã cao 1m75. Trâm muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Bạn ấy cũng có một gương mặt đẹp lạ với chút hoang dã nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử sức với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới.

Cùng Ánh My, Thanh Trâm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa qua nhưng chưa đạt được thành tích nổi bật



Search về Trang Nhung sẽ dễ dàng đọc được những bài viết như "Chồng đại gia của Trang Nhung giàu cỡ nào?". Chị nghĩ sao về việc mọi người và khán giả nghĩ đến chồng mình là đại gia?

Đối với Nhung 2 chữ "đại gia" rất bình thường, mọi người thường nghĩ nghệ sĩ lúc nào cũng sẽ chọn người có tiền để yêu, nghe vậy tiêu cực lắm. Hơn ai hết, Nhung hiểu ông xã mình là người như thế nào. Và với bản tính độc lập của mình thì mình tin không đàn ông nào nghĩ mình cần đồng tiền từ họ. Nhưng chắc chắn mình sẽ chọn một người cân sức cân tài với mình chứ Nhung không muốn họ thua mình điều gì.



Quan điểm của chị về đám cưới và hôn nhân là như thế nào?

Đối với Nhung, hôn nhân không đáng sợ, có thể vì mình gặp đúng người đúng thời điểm. Ông xã mình là người kiệm lời, có hoài bão trong công việc, trách nhiệm với gia đình và trên hết, anh ấy rất tử tế. Cả hai tụi mình giống nhau ở điểm không phân chia trách nhiệm hay công việc ra của ai. Tụi mình đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi khía cạnh.

Về bất đồng thì Nhung và ông xã thường tranh cãi về việc nuôi dạy con. Anh nghiêm khắc nhưng có lúc lại chiều con thái quá, Nhung thì lại hay nói. Những lúc này, ai nói có lý hơn thì người kia sẽ im lặng, thường thì mình đúng. (cười).

Cảm ơn Trang Nhung vì buổi trò chuyện này. Chúc chị một năm mới vui vẻ và bình an!