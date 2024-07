Ngôi trường được nhắc tên nhiều nhất hiện tại: Có 5 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2024

Trong tổng số 115 Thủ khoa, Á khoa các khối thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 19 Thủ khoa và 84 Á khoa thuộc khối C (Văn, Sử, Địa). Trong tổng số 19 Thủ khoa khối C, có 13 học sinh đến từ Bắc Ninh. Và trong tổng số 13 học sinh Thủ khoa khối C toàn quốc đến từ Bắc Ninh ấy, có đến 5 em đến từ trường THPT chuyên Bắc Ninh. Điểm thi môn Sử và Địa lý của các em đều đạt điểm tối đa, môn Văn đạt 9,75 điểm.

Các Thủ khoa này chính là Nguyễn Thị Thu Ngân (học sinh lớp 12 Anh 2), Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Đỗ Viết Trung, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Thanh Xuân (học sinh lớp 12 Sử). Đáng chú ý, hai nữ sinh Nguyễn Thanh Xuân và Nguyễn Thị Phương Uyên đều được kết nạp Đảng khi còn đang là học sinh. Chưa hết, Thanh Xuân và Phương Uyên còn đạt giải lần lượt Nhất và Ba môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Không chỉ thành tích khối C ấn tượng, cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trường THPT Chuyên Bắc Ninh còn có thêm 2 thủ khoa khối D01 (tổ hợp thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) của tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thanh Xuân...

... và Nguyễn Thị Phương Uyên là 2 học sinh ưu tú của trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh)

Mới đây nhất, trường còn "flex" thêm loạt thành tích ấn tượng khác của học sinh. Theo đó, trong kỳ thi Học sinh giỏi vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 diễn ra tại Hải Dương, trường THPT chuyên Bắc Ninh đã "bùng nổ" với 100% học sinh đi thi đều có giải, cụ thể: 12 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng và 4 Khuyến khích.

Đội tuyển tham gia kỳ thi Học sinh giỏi vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 của trường

Ngôi trường từng được đầu tư lên đến 600 tỷ

Trường THPT chuyên Bắc Ninh được thành lập vào năm 1995, có tiền thân là trường Phổ thông Năng khiếu Bắc Ninh. Sau hơn 20 năm phát triển, trường THPT chuyên Bắc Ninh đã nhận khoản đầu tư 600 tỷ để được xây dựng lại theo mô hình đẳng cấp quốc tế.

Sau 2 năm xây dựng và hoàn thiện, đến năm 2016, khuôn viên mới của trường chính thức được đưa vào hoạt động. Trường sau khi xây dựng được nhận xét là đẹp bậc nhất Việt Nam. Nằm trên khoảng không gian rộng tận 3 hecta, trường sở hữu cơ sở vật chất tiên tiến như: tòa nhà điều hành cao 9 tầng, nhà hội trường, thư viện, 80 phòng học và nhiều phòng phát triển kỹ năng, khu thể chất, các phòng thí nghiệm, phục vụ công tác dạy và học...

Trường được xây dựng trên khuôn viên rộng 3 hecta

Ngoài ra, "thần dân" nơi đây còn được tận hưởng các tiện ích như bể bơi bốn mùa, sân bóng chuẩn FIFA, nhà thi đấu đa năng, ký túc xá... Trước mỗi phòng học là các dãy tủ đồ cá nhân, rồi hệ thống loa ốp trần và camera được lắp mọi nơi, còn cả dàn điều hòa mát rượi, đèn học sáng trưng…

Cơ sở vật chất của trường cực kỳ khang trang, hiện đại

Xịn như này thì ai chẳng muốn trở thành "cư dân" của THPT chuyên Bắc Ninh!

Học ra học mà chơi ra chơi

Các thế hệ học sinh chuyên Bắc Ninh thường kháo với nhau rằng: "Đã vào chuyên Bắc Ninh thì học ra học mà chơi ra chơi" . Hiểu một cách đơn giản thì học sinh của ngôi trường này học rất giỏi mà các hoạt động ngoại khóa đương nhiên cũng chẳng thua kém gì ai.

Đầu tiên là về việc học, thành tích của các bạn học sinh ở phần giới thiệu mở đầu chỉ là "sương sương" thôi, chuyên Bắc Ninh còn nhiều thành tích cực cực xịn xò khác. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp luôn là 100%, còn đỗ vào Đại học lên đến trên 90%.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ thí sinh dự thi đạt giải, với 79/86 thí sinh dự thi đạt giải (đạt 91,8%). Trong đó, đa phần là học sinh của trường THPT chuyên Bắc Ninh.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã cũng có 2 học sinh thuộc trường THPT Chuyên Bắc Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2024 gồm: Nguyễn Văn Hoàng, lớp 12 chuyên Toán, thành viên đội tuyển Toán và Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 12 chuyên Hoá học, thành viên đội tuyển Hoá học.

Còn về hoạt động ngoại khóa thì Chuyên Bắc Ninh là mái nhà chung của 7749 CLB siêu "xịn xò" từ chuyên môn, học thuật đến giải trí, phát triển bản thân. Một trong số đó phải kể đến như: CLB cờ vua, CLB tình nguyện Hải Âu CBN, CBC (CBN Basketball Club - CLB bóng rổ), CBN Young Debaters (CLB tranh biện), CODE - CBN Official Dance Epic (CLB vũ đạo), FTB - Flow of the Beats: The Music Club (CLB âm nhạc)... Không dừng lại ở đó, khi học tập tại đây, bạn sẽ được thỏa sức trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình quy mô và hoành tráng.

Học sinh của trường vô cùng năng động

Tin được không, khi học tập tại đây, học sinh còn được hưởng rất nhiều chế độ đãi ngộ chẳng hạn như:

- Trong 9 tháng của năm học, học sinh đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt được học bổng hàng tháng là 1.300.000 đồng, học sinh đạt học lực khá và hạnh kiểm tốt được học bổng hàng tháng 650.000 đồng.

- Nhà trường hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở nội trú với số tiền 50.000 đồng/ngày/học sinh; học sinh bán trú bằng 25.000 đồng/ngày/học sinh.

- Học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày tập huấn là 260.000 đồng/ngày. Còn nếu tham dự tập huấn, dự thi quốc tế và khu vực các em được hỗ trợ tiền ăn là 390.000 đồng/ngày. Đối với học sinh giỏi quốc gia đạt giải, được tham dự kỳ thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ, bồi dưỡng tiền chi phí học tập trong những ngày tham gia lên đến 1.300.000 đồng/ngày.

- Học sinh nhà trường có nhiều cơ hội nhận được nhiều học bổng của tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước. Và nhận học bổng du học từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như: Đại Học Havard, Đại học Cambridge, Đại học YALE, Đại Học Oxford, Đại Học Bách khoa Paris...

Không chỉ vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của trường cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ riêng của tỉnh so với các trường công lập cùng cấp.

