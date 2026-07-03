Ngôi trường chuyên số 1 tỉnh Tuyên Quang rộng 6ha, vốn đầu tư 255 tỷ đồng, sở hữu loạt thành tích đáng nể

Sau hơn 35 năm xây dựng và phát triển, THPT chuyên Tuyên Quang vẫn giữ vững vị thế là trường THPT chất lượng cao hàng đầu của tỉnh Tuyên Quang.

Những ngày gần đây, giáo dục Tuyên Quang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp ghi dấu ấn ở nhiều kỳ thi quan trọng. Đóng góp lớn cho những con số ấn tượng ấy là THPT chuyên Tuyên Quang - ngôi trường đã hơn 3 thập kỷ giữ vai trò "đầu tàu" trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh.

Không chỉ nổi tiếng với thành tích học tập, nơi đây còn sở hữu khuôn viên mới được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, trở thành một trong những trường THPT có cơ sở vật chất hiện đại nhất khu vực miền núi phía Bắc.

Ngôi trường trọng điểm hơn 35 năm đào tạo nhân tài

Được thành lập ngày 27/12/1989 theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang, Trường THPT chuyên Tuyên Quang là ngôi trường chuyên đầu tiên và cũng là trường THPT trọng điểm chất lượng của địa phương. Sự ra đời của trường nằm trong chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xây dựng hệ thống trường chuyên trên cả nước, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 7 lớp với 135 học sinh. Trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển, THPT chuyên Tuyên Quang đã trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, quy tụ những học sinh có thành tích nổi bật nhất của tỉnh. Nhà trường không chỉ chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi mà còn hướng đến giáo dục toàn diện, khuyến khích khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này hiện đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp lớn cũng như nhiều lĩnh vực quan trọng khác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Chất lượng đào tạo của nhà trường nhiều năm liền luôn thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi thường xuyên vượt 90%, trong khi tỷ lệ hạnh kiểm khá, tốt gần như tuyệt đối. Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, học sinh THPT chuyên Tuyên Quang liên tục giành nhiều giải thưởng cao, trong đó không ít em nhiều lần đạt giải quốc gia.

Nhờ những thành tích nổi bật trong công tác giáo dục, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lối vào Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Cơ sở vật chất hiện đại và thành tích giáo dục ngày càng ấn tượng

Cuối năm 2024, Trường THPT chuyên Tuyên Quang chính thức chuyển về cơ sở mới tại phường Minh Xuân. Dự án được khởi công từ đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 255,8 tỷ đồng trên diện tích khoảng 6ha.

Ngôi trường mới được quy hoạch đồng bộ theo mô hình trường học hiện đại với không gian mở, quy mô 38 lớp học và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.300 học sinh. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, khu hành chính, khu hỗ trợ học tập, khu nội trú, sân chơi, khu thể thao cùng các công trình phụ trợ đều được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Việc đưa cơ sở mới vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giảng dạy, học tập cũng như bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới là ngôi trường hiện đại bậc nhất tỉnh

Những năm gần đây, giáo dục Tuyên Quang ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý, trong đó THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục đóng vai trò nòng cốt. Riêng năm học 2025-2026, tỉnh giành 59 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, gồm 2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 12 giải Ba và 34 giải Khuyến khích - thành tích cao nhất từ trước đến nay của địa phương.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tuyên Quang cũng gây chú ý khi nằm trong nhóm địa phương có điểm trung bình nhiều môn ở mức cao. Đặc biệt, môn Tiếng Anh đạt điểm trung bình 5,397, vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, xếp trên cả TP.HCM. Tỉnh cũng ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán - thuộc nhóm có số lượng điểm tuyệt đối cao nhất cả nước.

Những năm gần đây, giáo dục Tuyên Quang ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý, trong đó THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục đóng vai trò nòng cốt

Với truyền thống hơn 35 năm đào tạo học sinh giỏi, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại vừa được đầu tư quy mô lớn, THPT chuyên Tuyên Quang khẳng định vị thế là "lá cờ đầu" của giáo dục tỉnh nhà và là điểm đến mơ ước của nhiều học sinh yêu thích môi trường học tập chất lượng cao.

Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tổng hợp