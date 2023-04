Ngôi trường chuyên nức tiếng "đất học" Nghệ An: Tỷ lệ chọi đầu vào lên đến 1/10, hơn 50% học sinh được miễn thi tiếng Anh nhờ sở hữu IELTS cao

Nhắc đến mảnh "đất học" trong truyền thuyết nổi tiếng cả nước thì không thể không kể đến Nghệ An. Từ xưa đến nay, nơi đây được mệnh danh vùng đất của địa linh nhân kiệt, văn chương khoa bảng, đã sản sinh ra nhiều "anh tài phát tú". Bao đời nay, sự học ở xứ Nghệ luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu.

Không chỉ dừng lại có vậy, Nghệ An cũng là một trong những số ít địa phương có nhiều hơn một trường chuyên. Bên cạnh THPT chuyên Phan Bội Châu (trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An), Nghệ An còn có trường THPT chuyên Đại học Vinh (trường chuyên trực thuộc trường đại học) - ngôi trường nhiều năm liền đạt thành tích cao, cựu học sinh toàn tên tuổi nổi tiếng xứng danh "đất học". Đây quả thực là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh tại Nghệ An.

THPT chuyên Đại học Vinh

Phải học cực giỏi mới có thể trúng tuyển!



Trường THPT chuyên Đại học Vinh, tiền thân là Khối THPT Chuyên Toán - Tin của trường Đại học Sư phạm Vinh được thành lập 10/1966. Sau nhiều lần mở rộng quy mô, trường hiện là cơ sở đào tạo đa lĩnh vực dành cho các học sinh có năng khiếu về: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Văn học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Trước năm 2019, đề thi tuyển sinh của trường THPT chuyên Đại học Vinh là một đề riêng biệt. Tuy nhiên, do một số tính chất khách quan nên từ kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020, trường sử dụng chung đề thi các môn chuyên với trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hệ Chuyên của trường tuyển sinh đầu vào bằng cả hình thức sơ tuyển và xét tuyển điểm thi chuyên, còn hệ Chất lượng cao tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải HSG cấp tỉnh, chứng chỉ IELTS; xét tuyển từ những bạn trượt từ các lớp chuyên và xét tuyển bằng hình thức thi tuyển với hai bài thi Toán và Tiếng Anh

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2022 của trường THPT chuyên Đại học Vinh

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 - 2023, gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi vào hệ chuyên của trường THPT chuyên Đại học Vinh. Mà trường chỉ dành ra 350 chỉ tiêu vào 7 hệ chuyên là Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh, do đó tỉ lệ chọi của trường xấp xỉ 1/5.

Đỉnh điểm phải kể đến Chuyên Văn với 345 thí sinh đăng ký nhưng chỉ tiêu là 40 học sinh, tức là tỉ lệ chọi lên đến gần 1/10. Đây là tỷ lệ chọi cao nhất từng được ghi nhận tại một trường chuyên khu vực Bắc Trung Bộ.

Tương tự, trong các kì thi tuyển sinh các năm 2020, 2021, 2022 trường liên tiếp là trường THPT chuyên có thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên Anh cao nhất các trường chuyên thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Chính vì thế, tỉ lệ chọi của lớp Chuyên Anh thường rất cao và có sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt.

Hàng dài những thành tích ấn tượng

Trong 2 năm liên tiếp là năm 2021 và 2022, trường có số lượng học sinh có chứng chỉ IELTS được miễn thi Ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh đại học cao nhất tỉnh Nghệ An với số lượng 190 - 210 học sinh, chiếm hơn 50% học sinh toàn khối 12.

Tỉ lệ thi đậu vào đại học hàng năm của trường đều đạt 100% và luôn có những học sinh đạt điểm Thủ khoa hoặc thuộc nhóm những học sinh có điểm thi cao nhất cả nước. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường có thí sinh giành điểm 10 môn Toán là em Phan Văn Thành - học sinh lớp 12A1.

Phan Văn Thành

Tính đến nay trường chuyên Đại học Vinh đã có gần 400 HSG Quốc gia, nhiều học sinh đạt giải Báo Toán học và Tuổi trẻ, Vật lý và Tuổi trẻ. Chất lượng của trường luôn được đảm bảo đầu vào và đầu ra, khẳng định vị thế và vai trò của trường chuyên trong thời kì mới.



Một số giải thưởng khác học sinh trường từng đoạt được như: Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ (từ 2018 - nay, 40 giải); Olympic Toán toàn quốc (8 giải); Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc (10 giải); Kỳ thi HSG báo Toán học và tuổi trẻ (726 giải); Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc gần (20 giải).

Ngoài ra, trường còn sở hữu nhiều giải thường quốc tế như: Olympic Toán học Quốc tế (7 giải); Olympic Toán học Châu Á Thái Bình Dương (5 giải); Olympic Vật lý Quốc tế (1 giải)...

Từ khi thành lập đến nay, đã có nhiều lứa học sinh trưởng thành từ mái trường này và không ít trong số đó trở thành những cái tên thành công, nổi tiếng, có thể kể đến như: PGS.TS Đại tá Lê Mỹ Tú - Nguyên Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ; Trung tướng Phạm Thế Long - Nguyên Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Nguyên Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam; PGS.TS Trần Ngọc Giao - Nguyên Giám đốc Học viện quản lý giáo dục...

Tổng hợp