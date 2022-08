Thật không sai khi nói, THPT Phan Đình Phùng là ngôi trường cấp 3 mơ ước của rất nhiều học sinh thủ đô. Tọa lạc trên con đường đẹp nhất Hà Nội, ngôi trường này càng được tô điểm thêm với vẻ đẹp nên thơ vốn có của nó. Không chỉ vậy, "Phan" cũng nổi tiếng với bề dày thành tích về giảng dạy. Mỗi mùa tuyển sinh đến, điểm chuẩn của trường luôn nằm ở ngưỡng cao "ngất ngưởng". Đơn cử như năm học 2022 - 2023, THPT Phan Đình Phùng lọt vào top 3 trường có điểm trúng tuyển vào 10 cao nhất với 42 điểm.

Bên cạnh chất lượng đào tạo top đầu, giáo viên ưu tú, thì hàng dài những hoạt động ngoại khóa cũng là điểm nhấn khiến nơi đây trở thành một trong những ngôi trường THPT không chuyên tốt nhất Hà Nội.

Mỗi góc trường "Phan" đều hiện lên vô cùng thơ mộng khiến nhiều người không khỏi xao xuyến

Đôi nét về "Phan"

THPT Phan Đình Phùng được thành lập vào ngày 10/3/1973. Sau đó, trường sáp nhập với THPT Hoàng Diệu vào năm 1996 để trở thành ngôi trường có quy mô như hiện nay.

Tỷ lệ học sinh theo học THPT Phan Đình Phùng tốt nghiệp và đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng luôn ở ngưỡng rất cao. Trong quá trình học tập, nhiều học sinh tại đây đã nhận được học bổng từ các trường đại học danh giá không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Đặc biệt, THPT Phan Đình Phùng còn được công nhận là địa điểm thi IELTS chính thức của Hà Nội.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang để có thể phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh. Đặc biệt, "Phan" còn có khu giảng đường dành riêng cho Chương trình đào tạo Quốc tế với phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm có các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

THPT Phan Đình Phùng luôn là điểm đến lý tưởng cho các bạn học sinh thủ đô

Với những ai ưu thích sự năng động, thì THPT Phan Đình Phùng là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Khi học tập tại đây, bạn sẽ được thỏa sức trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình "chất hơn nước chất". Ngoài ra, nhà trường luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh khi tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa.



Chẳng dừng lại ở đó, Phan Đình Phùng còn là ngôi nhà chung của hơn 20 CLB chuyên môn, học thuật, giải trí trải dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong số đó phải kể đến như: Humans of Phan Đình Phùng, P.O.T Crew - Phan Dinh Phung On Top, MACTUS - Debaters of Phan Dinh Phung, PĐP Basketball Club - PBC,...

Học sinh trường "Phan" năng động với vô vàn những hoạt động ngoại khóa khác nhau

Ngôi trường của nam thanh nữ tú, nhiều nhân vật nổi tiếng đều xuất thân từ đây

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, THPT Phan Đình Phùng đã và đang chứng minh được vị thế khi trở thành một trong những ngôi trường THPT không chuyên tốt nhất Hà Nội… Nhiều cựu học sinh trưởng thành tại đây giờ đã là những ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, có thể kể đến như: NSND Hoàng Dũng, Ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Mai Phương Thuý, Á hậu Nguyễn Tường San, Fashionista Quỳnh Anh Shyn, Đạo diễn Trần Lực, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải,...

Á hậu Tường San từng là cực học sinh trường THPT Phan Đình Phùng

Fashionista Quỳnh Anh Shyn cũng ghi danh vào "bản đồ" nhan sắc trường "Phan"

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa không thể không nhắc đến khi nói về THPT Phan Đình Phùng chính là dàn nam thanh nữ tú sở hữu ngoại hình xinh xắn, nổi bật.

Màu áo trắng tinh khôi tượng trưng cho vẻ đẹp thơ ngây tuổi học trò khiến cho các "hot girl" Phan Đình Phùng càng thêm xinh xắn

Không chỉ thế, THPT Phan Đình Phùng còn nằm trên con đường đẹp nhất Hà Nội, nên có thể nói chỉ cần cầm máy lên là đã có cho mình cả nghìn tấm ảnh "sống ảo". Dù mùa nào trong năm, thì "Phan" đều hiện lên với một vẽ đẹp ngất ngây không thể trộn lẫn.



Nguồn ảnh: Humans of Phan Đình Phùng, Tổng hợp