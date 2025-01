Ngôi sao nào giàu nhất phim Squid Game 2?

Phần 2 của bom tấn Netflix này đã phá đảo mọi kỷ lục, nhưng trái với số phận bi thảm của những người chơi trên màn ảnh, các ngôi sao lại đang "hái ra tiền" ngoài đời thực.

"Squid Game" không chỉ là một hiện tượng toàn cầu, mà còn là một "cơn địa chấn" kinh tế. Theo Bloomberg, chỉ với chi phí sản xuất vỏn vẹn 21,4 triệu USD, mùa đầu tiên đã giúp Netflix "bỏ túi" gần 900 triệu USD. Vậy nên không có gì bất ngờ khi dàn diễn viên được trả những khoản thù lao "trên trời". Với thành công "thừa thắng xông lên" của phần 2, chắc chắn các ngôi sao còn "bội thu" hơn nữa.

Lee Byung-hun: "Ông trùm" tài sản - 20 triệu USD

"Front Man" bí ẩn của "Squid Game", với vai diễn ấn tượng đã mang về cho Lee Byung-hun vị trí quán quân trong danh sách "người giàu" của dàn cast. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong làng giải trí, anh không chỉ "bỏ túi" những hợp đồng phim ảnh khủng, mà còn là "ông trùm" bất động sản với khối tài sản đáng nể.

Từ những dự án Hollywood đình đám đến đại diện các thương hiệu thời trang xa xỉ như Prada, Sony, Lee Byung-hun còn là một nhà đầu tư khôn ngoan, sở hữu công ty tư vấn bất động sản Project B, biệt thự 16 triệu USD tại Seoul và căn nhà 2 triệu USD gần Hollywood. Thậm chí, anh còn có cả công ty quản lý BH Entertainment và chuỗi cửa hàng BHNC ăn nên làm ra.

Gong Yoo: "Hoàng tử quảng cáo" - 14 triệu USD

"Người chiêu mộ" lịch lãm của "Squid Game" không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là "con cưng" của các nhãn hàng xa xỉ. Với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn hai thập kỷ, Gong Yoo ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm đình đám như "Train to Busan" và "Goblin".

Anh còn là gương mặt đại diện cho Louis Vuitton, Tom Ford Beauty, Chanel, New Balance, mang về nguồn thu nhập khủng. "Hoàng tử" Gong Yoo còn sở hữu căn hộ áp mái 8 triệu USD tại Seoul, nhà nghỉ dưỡng 537.000 USD cùng bộ sưu tập xe sang đáng mơ ước: Porsche 911, Mercedes-Benz S-Class, Kia Cadenza.

Lee Jung-jae: "Người chơi" xuất sắc nhất - 12 triệu USD

Trước "Squid Game", Lee Jung-jae đã là một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Vai diễn Seong Gi-hun đã đưa sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới. Với hàng loạt giải thưởng danh giá, Lee Jung-jae còn được cho là nhận 248.000 USD mỗi tập phim cho mùa 1 và thậm chí đòi mức cát-xê 1 triệu USD mỗi tập cho phần 2. Không dừng lại ở đó, anh còn "bắt tay" với Gucci, đồng sở hữu công ty Artist Company, và sở hữu bất động sản trị giá gần 40 triệu USD.

TOP: "Rapper tái xuất" - 12 triệu USD

Sự trở lại đầy bất ngờ của TOP trong "Squid Game 2" đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Thành viên "lắm tài nhiều tật" của BigBang không chỉ là một rapper tài năng mà còn là một diễn viên triển vọng. Anh sở hữu ba căn nhà, trong đó có một căn biệt thự 2,6 triệu USD tại Seoul với bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ.

Ngoài ra, TOP còn là "ông hoàng" quảng cáo, thu về 500.000 USD cho một hợp đồng 6 tháng và gấp đôi cho hợp đồng 1 năm. Với hơn 19 triệu người theo dõi trên Instagram, TOP cũng kiếm được một khoản không nhỏ từ các hợp đồng thương hiệu.

Park Gyu-young: "Nữ chiến binh" tiềm năng - 5 triệu USD

Từ một nữ y tá hiền lành đến một chiến binh phản diện, Park Gyu-young đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất đa dạng. Không còn xa lạ với màn ảnh, nữ diễn viên trẻ này đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như "It's Okay to Not Be Okay" và "Sweet Home". Cô đang là đại sứ của Gucci, hợp tác với Tiffany and Co. và nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn, mang về khối tài sản 5 triệu USD.

Park Sung-hoon: "Kẻ phản diện" đa tài - 3 triệu USD

Park Sung-hoon, với vai diễn Hyun Ju gây tranh cãi, đã khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh đã mua một căn hộ 1,4 triệu USD tại khu dân cư cao cấp Seongdong-gu. Nam diễn viên cũng là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp như Valentino, YSL và Gucci.

Wi Ha-joon: "Cảnh sát soái ca" - 3 triệu USD

Dù nhân vật cảnh sát của anh trong "Squid Game 2" gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Wi Ha-joon đã trở thành một trong những nam thần được săn đón nhất. Với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất ấn tượng, anh không chỉ xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như "Little Women" và "Gonjiam: Haunted Asylum" mà còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng.

Wi Ha-joon hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Prada, TAG Heuer và được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của TAG Heuer sau thành công của "Squid Game".