Ảnh "hung thần" Getty Images lật tẩy nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ ở Fashion Week hút 36 triệu người xem

Getty Images - dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới - luôn là nỗi sợ hãi của nhiều ngôi sao tại các sự kiện. Những bức ảnh do đơn vị này tung ra đều không qua chỉnh sửa, thật đến từng lỗ chân lông. Do đó, không ít nghệ sĩ rơi vào cảnh khốn đốn vì bị Getty Images bóc trần nhan sắc cam thường có phần khác lạ so với ảnh đã qua chỉnh sửa. Do đó, Getty Images được ví là "hung thần", khiến sao nào đụng độ cũng phải lo lắng.

Tuy nhiên, vào ngày 22/1, mỹ nam gen Z hàng đầu Cbiz Vương Hạc Đệ đã khiến công chúng phải trầm trồ với vẻ đẹp bất bại trước Getty Images khi xuất hiện tại Paris Fashion Week 2025. Nét đẹp góc cạnh, nam tính và làn da không khuyết điểm của anh đến "ống kính hủy diệt" cũng không dìm nổi. Không chỉ vậy, khác hẳn với ảnh chỉnh sửa ảo diệu do studio đăng tải, ống kính chân thực của Getty Images đã chứng minh visual đẳng cấp của Vương Hạc Đệ, cho thấy vì sao anh được xếp vào hàng mỹ nam gen Z cực phẩm của showbiz Hoa ngữ. Trên MXH Weibo, nhan sắc thật của ngôi sao Đại Phụng Đả Canh Nhân dưới ống kính Getty Images hút 36 triệu lượt xem và được chia sẻ rầm rộ.

Vẻ bảnh bao, cuốn hút và phát sáng của Vương Hạc Đệ khi xuất hiện tại Paris Fashion Week 2025

Ngay khi đổ bộ Tuần lễ thời trang, Vương Hạc Đệ đã phải đối mặt với Getty Images. Với việc đang có trạng thái tốt, nam diễn viên sinh năm 1998 dễ dàng vượt qua bài test cam thường của "hung thần".

Đến cả ống kính zoom cận đến tận lỗ chân lông của Getty Images, cũng không soi được khuyết điểm trên da Vương Hạc Đệ. Thậm chí, làn da trắng sáng, mịn màng của nam diễn viên còn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trên MXH, hình ảnh nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ qua ống kính Getty Images hút đến 36 triệu lượt xem và chia sẻ

Vóc dáng cao ráo, nét đẹp nam tính, gương mặt góc cạnh cuốn hút của Vương Hạc Đệ được tôn trọn qua bức ảnh chụp toàn thân của Getty Images

Gương mặt góc cạnh với đường xương quai hàm cuốn hút của Vương Hạc Đệ qua ống kính cam thường khiến fan girl xao xuyến

Nhan sắc điển trai, cool ngầu và phát sáng của Vương Hạc Đệ khiến khán giả khó lòng rời mắt

Vương Hạc Đệ chứng minh visual đẳng cấp của mình khi "cân đẹp" mọi loại ống kính. Tại showbiz Trung Quốc, Vương Hạc Đệ được xếp vào nhóm "cực phẩm nhan sắc" của lứa diễn viên sinh năm 1995

Nguồn: Sina, Weibo