Ngôi sao Anh kể trải nghiệm kinh khủng về quấy rối tình dục

Daily Mail ngày 3/9 thông tin trong phim tài liệu, Emily Atack đã thảo luận về trải nghiệm kinh khủng đó của cô với gia đình. Cô còn trao đổi với một vài người đàn ông đã gửi nội dung khiêu dâm cho cô để xem xét tâm lý, hành vi của họ.

Bộ phim tài liệu sẽ theo chân Emily Atack để tìm hiểu lý do vì sao cô bị quấy rối tình dục hằng ngày và bị nhắm mục tiêu quấy rối từ lúc còn rất trẻ.

Emily Atack và những trải nghiệm quấy rối tình dục kinh khủng

Cô không ngừng lên tiếng về nạn quấy rối qua mạng

"Với phim tài liệu này, tôi hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã tự hỏi bản thân mình trong suốt cuộc đời. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp được cho hàng ngàn người khác" – Emily Atack chia sẻ.

Kênh BBC nói rằng Emily Atack sẽ mở lòng về những điều mà cô đã chịu đựng trong quá khứ và những trải nghiệm kinh khủng phải đối mặt khi bị chú ý, nhắm đối tượng tình dục không hề mong muốn từ lúc trẻ. Nữ diễn viên mong muốn hành vi quấy rối tình dục qua mạng cũng cần được phát luật đặt nặng trong việc xử phạt.

"Trong hai năm rưỡi qua, tôi đã nói những trải nghiệm của bản thân về quấy rối tình dục trực tuyến. Trong khoảng thời gian đó, một điều rõ ràng, tôi không hề đơn độc" – Emily Atack nhận định. Cô từng tiết lộ những kẻ quấy rối tình dục trên mạng thường là những ông bố "nhét con vào giường" trước khi gửi những lời đe dọa hiếp dâm cô. Họ đã có gia đình, con cái nhưng vẫn hành động đốn mạt như thế.

Theo Emily Atack, hằng ngày, cô nhận được hằng trăm tin nhắn khủng khiếp từ những người ẩn danh. Một số kẻ còn mô tả cảnh sẽ hãm hiếp rồi giết cô. Chúng khiến cô lo ngại, hoảng sợ. Nhà cô từng bị đột nhập nhưng cuộc điều tra của cảnh sát đi vào ngõ cụt.

Minh tình từng kêu gọi các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục, quấy rối tình dục.

Emily Atack được biết đến với vai Charlotte Hinchcliffe loạt phim "The Inbetweeners". Cô tham gia hàng loạt phim khác: "The Understudy", "Birds of a Feather"… và các chương trình truyền hình thực tế.