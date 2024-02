Ngọc Trinh lộ diện bên gia đình ngày đầu năm, nói 1 câu gây chú ý khi cháu trai ôm chầm khóc nức nở

Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Do đang chấp hành án treo 1 năm về tội Gây rối trật tự công cộng nên Ngọc Trinh chỉ đón Tết tại biệt thự 50 tỷ đồng ở TP.HCM, ba đẻ, mẹ kế cùng anh chị em và các cháu từ Trà Vinh lên tụ họp nhận lì xì. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Trinh lộ rõ thần sắc sau gần 1 tuần trở về nhà hậu bị tạm giam. Qua loạt hình ảnh mới này, có thể thấy "Nữ hoàng nội y" trông rất vui vẻ, thoải mái.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thổ lộ: "Hy vọng một năm mới vui vẻ, không có tổn thương cũng chẳng có khúc khuỷu gập ghềnh. Bình bình an an vui vui vẻ vẻ". Đặc biệt, cô còn hé lộ đoạn video cháu trai ôm chầm, bật khóc nức nở khi hội ngộ. Ngọc Trinh cho biết lí do cháu nghẹn ngào là sợ Tết này sẽ không được gặp lại cô. Nữ người mẫu liên tục dỗ dành và nói: "Thương quá, Út về rồi ăn Tết vui rồi. Sau này Út không có vô đó nữa đâu, Tết nào cũng vui vẻ hết. Thấy thương quá trời, sao lớn lên cảm xúc quá vậy".

Ngọc Trinh vui vẻ đón năm mới tại nhà sau khi được hưởng án treo 1 năm, 2 năm thử thách

Những người bạn thân thiết, gia đình của Ngọc Trinh đều có mặt tại biệt thự riêng của cô trong ngày Mùng1

Clip: Ngọc Trinh dỗ dành cháu ruột khi hội ngộ

Hằng năm, Ngọc Trinh cũng thường đó các cháu lên nhà riêng để cùng tận hưởng những ngày đầu năm

Theo Luật sư Trần Hoàng Vũ (giám đốc Công ty Luật TNHH AEC), án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Trong khoảng thời gian này, nếu Ngọc Trinh có nhiều tiến bộ thì có thể được rút ngắn thời gian thử thách sau khi đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách. Đồng thời, Ngọc Trinh có thể được Toà án quyết định rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư. Ngọc Trinh có thể được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục, giúp đỡ tìm việc làm, ổn định cuộc sống tại địa phương.

Theo luật sư Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Công ty Luật TNHH INFINITY Việt Nam trong thời gian này Ngọc Trinh không bị cấm sử dụng các phương tiện mạng xã hội nhưng cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn. Ngay sau khi mở lại các tài khoản cá nhân, Ngọc Trinh đã có tâm thư xin lỗi và hứa hẹn sẽ hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, trên nguyên tắc pháp luật, Ngọc Trinh vẫn có thể tham dự các sự kiện giải trí, sự kiện trong phạm vi cho phép.