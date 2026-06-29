Ngọc Trinh không còn dư dả như trước

Ngọc Trinh có nhiều thay đổi sau khi trải qua biến cố.

Sau quãng thời gian trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và công việc, Ngọc Trinh nhiều lần khiến công chúng chú ý khi thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận về tiền bạc, vật chất và hạnh phúc. Nếu trước đây người đẹp Trà Vinh gắn liền với hình ảnh chi mạnh tay cho hàng hiệu, xe sang và những món đồ xa xỉ, thì hiện tại cô thường xuyên chia sẻ những quan điểm sống giản dị hơn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải một bài viết khá dài với chủ đề "Mình rất thích hai chữ vừa vặn". Trong đó, người đẹp cho biết cô không còn cho rằng càng nhiều thì càng tốt, mà hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều vừa đủ với bản thân. Xuyên suốt bài viết, người đẹp sinh năm 1989 liên tục nhắc đến khái niệm "vừa vặn". Theo cô, một đôi giày vừa chân, một căn phòng đủ ấm áp, một công việc đủ trang trải hay những mối quan hệ đủ an toàn đều có thể mang lại cảm giác bình yên. Người đẹp cũng cho biết càng trưởng thành, cô càng nhận ra không cần so sánh hay cố gắng chứng minh bản thân với người khác.

Ngọc Trinh cho biết cuộc sống hiện tại của cô đã có nhiều thay đổi so với thời gian trước

Ngọc Trinh cũng tiết lộ hiện tại không còn dư dả như trước. "Nữ hoàng nội y" tiết lộ cô cũng không còn mua sắm đồ hiệu xa hoa như trước. Cô chia sẻ: "Một công việc vừa đủ để sống, để lo cho bản thân, không dư dả quá nhiều nhưng cũng chẳng thiếu đến mức bất an. Càng lớn, mình càng thấy không phải điều gì nhiều hơn cũng tốt hơn. Có những thứ chỉ cần vừa đủ là lòng đã thấy yên. Không quá ồn ào, không quá cô đơn. Không quá thiếu thốn, cũng không cần dư thừa. Chỉ cần đủ để mỗi sáng thức dậy, mình thấy lòng an yên, thấy mọi thứ vẫn đang thuận theo tự nhiên, và thấy bản thân cũng đang bình yên trong chính cuộc đời mình".

Những chia sẻ mới nhất của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người cho rằng "nữ hoàng nội y" đang cho thấy một hình ảnh điềm tĩnh và trưởng thành hơn sau những biến cố đã trải qua. Không ít ý kiến nhận xét, thay vì theo đuổi cuộc sống xa hoa như trước, Ngọc Trinh của hiện tại dường như đang học cách tận hưởng cảm giác bình yên với những gì vừa đủ dành cho mình.

Ngọc Trinh thừa nhận hiện tại không quá dư dả nhưng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng

Ngọc Trinh giàu cỡ nào?

Trước khi thay đổi quan điểm sống như hiện tại, Ngọc Trinh từng là một trong những mỹ nhân Vbiz gắn liền với hình ảnh xa hoa, không ngại chi mạnh tay cho bất động sản, siêu xe và hàng hiệu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, người đẹp Trà Vinh xây dựng khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng cuộc sống khiến nhiều người ao ước.

Năm 2020, Ngọc Trinh gây chú ý khi chuyển vào sinh sống trong căn biệt thự rộng hơn 800m² tại TP.HCM. Theo tiết lộ của cô, căn nhà có giá khoảng 25 tỷ đồng khi mua, nhưng sau quá trình cải tạo và đầu tư nội thất nhập khẩu cao cấp, tổng giá trị được ước tính lên đến gần 50 tỷ đồng. Không gian sống của "nữ hoàng nội y" nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ thiết kế sang trọng, hồ bơi riêng, khu vườn rộng cùng phòng trưng bày hàng hiệu được ví như một showroom thu nhỏ.

Ngọc Trinh sống trong căn biệt thự bề thế 50 tỷ đồng

Bên cạnh bất động sản, Ngọc Trinh còn nổi tiếng là "tay chơi" hàng hiệu của Vbiz. Cô sở hữu bộ sưu tập gồm hàng trăm chiếc túi xách, giày dép, đồng hồ, trang sức đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel, Louis Vuitton... Nhiều món đồ có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Có thời điểm, người đẹp khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ thanh lý lượng lớn tài sản xa xỉ với tổng giá trị được ước tính khoảng 30 tỷ đồng, từ túi xách, giày dép đến kim cương và đồng hồ đắt đỏ.

Không dừng lại ở đó, Ngọc Trinh còn sở hữu dàn xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá hơn 10 tỷ đồng, được cô tiếp tục chi thêm khoảng 2 tỷ đồng để thay đổi diện mạo theo tông đen - hồng yêu thích. Ngoài ra, người đẹp còn có Mercedes-Maybach S500, Range Rover LWB, BMW 750Li cùng một mẫu xe dạng "nhà di động" trị giá hơn 2 tỷ đồng phục vụ cho những chuyến đi dài.

Ngọc Trinh sở hữu kho đồ hiệu cực khủng

Thế nhưng sau những biến cố trong cuộc sống, Ngọc Trinh dần thay đổi cách nhìn về vật chất. Cách đây không lâu, cô thẳng thắn cho biết mình không còn quá mặn mà với việc mua sắm hàng hiệu như trước. Người đẹp cho rằng bối cảnh kinh tế nhiều năm qua khiến cô học được cách trân trọng công việc, biết quý trọng nguồn thu nhập hiện có và chi tiêu hợp lý hơn.

Ngọc Trinh chia sẻ: "Bây giờ có rất nhiều người thất nghiệp, ngay cả bạn bè tôi cũng vậy nên giờ có việc đi làm kiếm tiền là mừng rồi. Tôi phải trân trọng những gì mình đang có, trong 2 - 3 năm gần đây mọi thứ rất khó khăn. Nên mọi người cũng thấy mấy năm nay tôi đâu còn sắm đồ hiệu, bởi tôi thấy cả tủ túi, tủ giày ở nhà cũng có xài hết đâu. Quan trọng bây giờ tôi xài những đồ giá cả phù hợp với bản thân mình, có độ bền, tốt là được. Tôi chỉ kỹ lưỡng khi chọn những thứ ăn vào, phải dùng tốt, còn những thứ bên ngoài chỉ cần vừa vặn với mình, không cần phải mấy trăm triệu như hồi xưa".

Ngọc Trinh hiện tại tập trung vào việc livestream bán hàng

Ảnh: FBNV