Ngọc Châu kết nối trẻ em mọi miền đất nước qua ngày hội mùa trăng 2026

Lấy niềm vui của trẻ thơ làm trung tâm, ngày hội “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên” mùa Trăng 2026 do thương hiệu Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tổ chức đã tái hiện sự giao thoa giữa Trung Thu xưa và nay.

‏Từ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trò chơi dân gian đến khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và bạn bè, các em không chỉ được vui chơi, khám phá mà còn cảm nhận ý nghĩa của sự kết nối và sẻ chia.‏

‎ ‏Ngày hội "Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên" mùa Trăng 2026 do thương hiệu Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) ngày 19/9.‏





‏‏Mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo: Nơi trẻ cùng vui chơi, cùng kết nối

‏Ngày hội "Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên" mùa trăng 2026 được nhãn hàng Ngọc Châu thiết kế với hai không gian trải nghiệm nối tiếp, mang đến cho trẻ em và gia đình một hành trình Trung Thu trọn vẹn từ chiều đến tối. ‏

‏Nếu khu vực "Chia sẻ nụ cười" mở ra những hoạt động vui chơi, sáng tạo thì phần lễ hội "Kết nối mùa Trăng" được tiếp nối bằng các tiết mục nghệ thuật và nghi thức Trung Thu quen thuộc. Sự kết hợp này giúp nét đẹp truyền thống được tái hiện sinh động trong đời sống hiện đại để phù hợp với trẻ em ngày nay.‏

‏Tại khu vui chơi "Trung Thu kể từ nụ cười của em", Ngọc Châu đưa các bạn nhỏ cùng gia đình trở về với những trò chơi dân gian quen thuộc trong khu vực "Trung Thu xưa – Trung Thu nay". Bên cạnh đó, workshop làm đèn lồng và trống lúc lắc mang đến cơ hội để mỗi em tự tay tạo nên món đồ chơi mang dấu ấn riêng. Các hoạt động không chỉ khơi gợi niềm vui khám phá mà còn tạo thêm cơ hội để cha mẹ đồng hành, vui chơi và lưu giữ kỷ niệm cùng con.‏

‏Gia đình Á hậu Trương Mỹ Nhân cùng gia đình tham gia Workshop Làm đèn lồng và trống lúc lắc





Cầu nối cảm xúc của ngày hội được Ngọc Châu lựa chọn là khu vực "Thư gửi bạn mùa đoàn viên" - nơi các em tự tay viết những lời chúc dành tặng những người bạn chưa từng gặp. Những bức thư nhỏ gửi đi tình cảm hồn nhiên, đồng thời giúp trẻ cảm nhận ý nghĩa của việc quan tâm và sẻ chia. Sau khi hoàn thành, các em cùng gia đình có thể check-in, chụp ảnh lưu niệm và nhận những món quà nhỏ từ Ngọc Châu.‏

‏Góc "Thư gửi bạn mùa đoàn viên" thu hút sự chú ý đặc biệt của các bạn nhỏ và phụ huynh

Khi chiều dần khép lại, lễ hội "Kết nối mùa Trăng" đưa trẻ em và gia đình hòa mình vào không khí rộn ràng của sân khấu nghệ thuật, nơi nét đẹp truyền thống được kết hợp cùng hơi thở hiện đại qua các tiết mục biểu diễn, giao lưu với nghệ sĩ và khách mời. ‏

Tiết mục múa lân trong đêm hội của sự kiện "Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên"





"Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên" nơi niềm vui mùa Trăng được các bạn nhỏ trao gửi tới nhau‏

‏Điểm mới đặc biệt của ngày hội năm nay là các em nhỏ không chỉ đón nhận niềm vui mà còn trực tiếp trao niềm vui ấy tới những người bạn đồng trang lứa. Đại diện các em đã cùng bước lên sân khấu, tự tay gửi những phần quà Trung Thu tới các bạn có hoàn cảnh khó khăn. ‏

‏Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn lần đầu biết nhau giúp sự sẻ chia trở thành một trải nghiệm cụ thể: ‏ ‏người nhận có thêm niềm vui và sự động viên, còn người trao hiểu hơn về cách quan tâm, trân trọng những điều mình đang có và lan tỏa tình yêu thương bằng những hành động giản dị.‏

‏Các em nhỏ trao những phần quà Trung Thu đến các bạn "Lá chưa lành" tại ngày hội

Từ những món quà do trẻ em tự tay trao gửi, tinh thần sẻ chia tiếp tục được Ngọc Châu nối dài bằng sự đồng hành thiết thực. Trong khuôn khổ ngày hội, thương hiệu đã trao 30 suất học bổng "Cùng em tỏa sáng nụ cười", với tổng giá trị 165 triệu đồng, tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của 3 tỉnh thành khu vực phía Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cần Thơ. ‏

‏Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngọc Châu đồng hành cùng chương trình Cặp Lá Yêu Thương thuộc Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam. Học bổng góp phần tiếp thêm động lực để các em vững tin trên hành trình tới trường.‏

Đại diện nhãn hàng và Á hậu Trương Mỹ Nhân trao 30 suất học bổng "Cùng em tỏa sáng nụ cười"





Rời ngày hội, thứ các em mang về không chỉ là chiếc đèn lồng, món đồ chơi hay kỷ niệm đẹp bên gia đình, mà còn là những trải nghiệm về sự quan tâm và sẻ chia. Qua đó, Ngọc Châu mong muốn các em không chỉ biết đón nhận niềm vui mà còn học cách trao niềm vui ấy tới mọi người, để tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng trong quá trình trưởng thành, đồng thời lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.‏

