Ngoài Mũi Nghê, hai nơi tuyệt đẹp ở Sơn Trà cũng bị cấm trekking

Bãi Đá Đen, Hục Lỡ hay còn gọi Ghềnh Bàng là hai khu vực cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp trên bán đảo Sơn Trà nhưng đầy nguy hiểm.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay, cùng với Mũi Nghê, bãi Đá Đen, Hục Lỡ cũng bị cấm trekking tự phát.

Cận cảnh khu vực Hục Lỡ trên bán đảo Sơn Trà. Video: Minh Trí - Thanh Hiền.

Từ phía trung tâm thành phố lên bán đảo, Hục Lỡ nằm gần nhất, gần khu vực Mũi Nghê - nơi nhóm bạn trẻ đến chụp ảnh sáng 8/8 bị sóng cuốn﻿, hiện 2 người vẫn đang mất tích. Để đến được Hục Lỡ, người dân lên tuyến đường Hoàng Sa rồi gửi xe máy lại đây, sau đó đi bộ xuống. Ảnh: Minh Trí.

Anh N.M. (Đà Nẵng) cho hay đã từng tới khu vực này. Đường mòn xuống Hục Lỡ nhiều đoạn dốc cao khó đi, phải bám vào cây cối. "Mình phải đi bộ từ trên xuống khoảng 500m, đường đi dễ té ngã lắm vì vừa dốc vừa khúc khuỷu, đoạn gần cuối thì phải leo lên các ghềnh đá", anh kể.

Theo anh M., cũng giống như Mũi Nghê, Hục Lỡ là điểm đến có cảnh quan hoang sơ với điểm nhấn là rạn đá kéo dài, gồ ghề. Những ngày biển êm, nước trong xanh, có thể ngồi trên những khối đá cao nhô lên mặt nước để ngắm đá ngầm, cá tôm phía dưới. Nhất là vào mùa rong, nơi này như một bức tranh, thảm rong uốn éo theo từng đợt sóng.

Tuy nhiên, Hục Lỡ giống như hoa hồng đẹp mà đầy gai, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ghềnh đá trơn trượt do rêu bám lâu ngày, địa hình gập ghềnh, sắc nhọn, nếu té ngã dễ gây chấn thương. Hơn nữa, khu vực này cũng có dòng hải lưu phức tạp, sóng đập mạnh và bất ngờ, kéo tuột tất cả xuống biển.

Dù lực lượng chức năng đã cắm bảng cấm và thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo nhưng một số người, nhất là các bạn trẻ vẫn tìm cách trekking tới đây. Để có những bức ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ không ngại leo lên ghềnh đá, quay lưng với sóng biển dù không biết ngoài kia điều gì đang đón đợi.

Trong khi đó, bãi Đá Đen là điểm đến nằm xa Mũi Nghê và Hục Lỡ, nhiều nhóm trekking thường đi theo hướng biển Tiên Sa để đến nơi này. Đây là điểm đến gây tò mò từ cái tên "Đá Đen". Theo tìm hiểu, tên gọi này do người dân địa phương đặt. Ở đây có nhiều tảng đá to màu đen, nằm xen kẽ, xếp chồng lên nhau tạo nên cảnh quan lạ mắt.

Bãi Đá Đen có thảm cỏ xanh mướt nên nhiều người thường tới đây "chill' ngay trên bờ. Một số lại tìm xuống phía dưới ghềnh đá sát biển để chụp được những bức ảnh đẹp. Chị V.A. (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay trước đây đã từng đi cả 3 điểm Mũi Nghê, Hục Lỡ, bãi Đá Đen. So với hai điểm kia, bãi Đá Đen nhìn "thơ" hơn nhưng về mức độ nguy hiểm thì không nơi nào kém nơi nào.

"Nếu leo ra bờ đá chụp ảnh, phải dò dẫm bước thật cẩn trọng vì rất dễ ngã. Ngày có sóng lớn thì tuyệt đối không được leo ra, vì sóng đánh ập tới không thể nào phản ứng kịp. Có rơi xuống cũng khó bám víu vào đá được vì rất trơn", chị nói. Trong ảnh, một góc bãi Đá Đen.

Sau sự việc nhóm bạn trẻ bị sóng cuốn ở Mũi Nghê, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các đường mòn, lối mở. Đồng thời rào chắn, đặt thêm các biển cảnh báo các khu vực cấm tham quan, trekking tự phát trên bán đảo Sơn Trà.

Hiện trên bán đảo chỉ cho phép người dân, du khách tham quan các tuyến: Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản khi lên bán đảo Sơn Trà. Thời gian tham quan từ tháng 3 đến hết tháng 9 trong khung giờ 7h30 - 18h30, từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30 - 17h30 và sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may 3 cô gái bị sóng cuốn ra xa. Một người nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, người này được một tàu cá cứu sống, đến 14h một trong 3 cô gái được tàu hải quân cứu. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Tiếp đó, tối 11/8, một sinh viên bị rơi xuống vực, rất may được cứu sống.