Địa điểm Jennie "hẹn hò": Giá rẻ bất ngờ chỉ 26 triệu/đêm, kín phòng đến năm 2027

Chỉ 19 ngày sau khi "Less Than a Lover" lên sóng, căn villa bên vách đá ở Tây Ban Nha trong MV đã có mặt trên Airbnb với một đường link riêng mang tên Jennie.

Thường thì quy trình sẽ diễn ra theo thứ tự quen thuộc: một MV đình đám lên sóng, cộng đồng mạng soi từng khung hình, và vài ngày sau sẽ có người tìm ra bối cảnh thực tế để đăng lên mạng khoe khoang. Nhưng với "Less Than a Lover", fan thậm chí chưa kịp trổ tài thám tử thì chính chủ đã tự tay tiết lộ. MV kể về một mối tình mùa hè không trọn vẹn, với sự góp mặt của nam người mẫu Nah Kai bên cạnh Jennie.

Chỉ vỏn vẹn 19 ngày sau khi MV lên sóng và cán mốc hơn 20 triệu lượt xem, căn villa bên vách đá ở Tây Ban Nha đã chính thức có mặt trên nền tảng Airbnb. Trên trang cá nhân với lượng người theo dõi khổng lồ, Jennie đăng tải loạt hình ảnh bối cảnh kèm chú thích ngắn gọn nhưng đầy tính rủ rê: "our home for Less than a Lover. now it's yours. thank you airbnb", cùng một dòng "stay here" đính kèm biểu tượng trái tim. Đây không phải một bài đăng cho thuê bình thường rớt xuống từ trên trời, mà là một cú bắt tay chính thức giữa nữ thần tượng và nền tảng lưu trú, biến bối cảnh MV thành một trải nghiệm du lịch độc quyền với đường link mang tên riêng airbnb.com/jennie.

Ảnh: jennierubyjane

Trải nghiệm xa hoa giá 1 tỷ đồng và sự kiện lưu trú "hàng hiếm"

Nhằm quảng bá cho màn hợp tác này, một sự kiện lưu trú đặc biệt đã được mở ra trong đúng ba đêm từ 11 đến 14 tháng 9 dành cho tối đa mười hai vị khách. Nhóm khách may mắn chốt đơn thành công sẽ được sở hữu trọn vẹn không gian này với mức giá 1.011 USD (khoảng 26 triệu đồng) một đêm. Nếu đi đủ mười hai người, mỗi cá nhân chỉ tốn hơn 2 triệu đồng một đêm để tận hưởng dịch vụ năm sao mặt biển Địa Trung Hải.

Bên cạnh sự kiện quảng bá 3 đêm kể trên, sức hút của Villa Adriana còn được thể hiện rõ qua tình trạng đặt phòng thông thường. Theo lịch hiện tại trên trang Airbnb, căn villa này gần như đã kín lịch đến tận tháng 4 năm 2027.

Đặc biệt, đối với những ngày hiếm hoi còn trống trong tháng 9 năm 2026 như giai đoạn từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9, du khách sẽ phải tuân thủ quy định đặt tối thiểu 6 đêm. Mức giá cho trải nghiệm xa hoa này hoàn toàn không hề rẻ. Cụ thể, mỗi đêm lưu trú có giá 188.956.306 đồng. Khi nhân lên với thời gian tối thiểu 6 đêm, tổng chi phí mà khách hàng phải thanh toán chạm mốc 1.133.737.833 đồng cho cả căn villa. Nền tảng cũng cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt cho con số khổng lồ này. Khách có thể thanh toán ngay toàn bộ hoặc trả trước một phần và thanh toán nốt phần còn lại vào ngày 31 tháng 8 mà không mất thêm khoản phí nào. Thêm vào đó, khách hàng được quyền hủy phòng miễn phí trước ngày 16 tháng 8 để nhận lại toàn bộ số tiền.

Bước vào thế giới của "Less Than a Lover"

Sức hút của Villa Adriana không chỉ nằm ở vị trí đắt giá tọa lạc ngay trên vách đá nhìn thẳng ra bãi Platja Fonda hoang sơ và vịnh Aiguablava nước xanh ngọc bích. Chi tiết khiến gói lưu trú này khác hẳn việc thuê một căn nhà đẹp thông thường chính là việc đồ đạc trong MV vẫn được giữ nguyên tại chỗ.

Theo công bố từ nền tảng Airbnb, một số đạo cụ và bối cảnh dùng trong buổi quay vẫn được giữ nguyên vẹn trong nhà. Nghĩa là khách đặt được sẽ không chỉ ở trong căn villa từng lên hình, mà còn được bước vào đúng khung cảnh đó với tình trạng gần như nguyên trạng.

Ảnh: jennierubyjane

Phần còn lại của căn nhà thì hoàn toàn đúng chuẩn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Không gian bao gồm sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm, hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra biển, khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, cùng một cánh cổng riêng mở thẳng ra bãi cát. Trong đó, phòng ngủ chính còn được trang bị bồn tắm xoáy nước hướng trọn tầm nhìn ra đại dương. Bên trong căn nhà có phòng chiếu phim riêng, một ao nước kiểu La Mã, không gian bếp mùa hè ngoài trời, và một phòng DJ với dàn âm thanh chuyên nghiệp, thứ rất hiếm khi xuất hiện trong một căn nhà cho thuê. Ngoài ra, bữa sáng cũng được phục vụ hằng ngày.

Ảnh: airbnb

Một chi tiết đáng chú ý nữa là Jennie không chỉ đóng chính mà còn đồng đạo diễn MV, nghĩa là từng góc nhỏ trong villa đều có sự can thiệp từ tư duy thẩm mỹ của chính cô.

Begur: Thị trấn được chọn thay vì Barcelona

Nếu chỉ cần một bãi biển đẹp thì đoàn làm phim đã có thể ở lại Barcelona. Nhưng Begur nằm cách Barcelona khoảng 130 km về phía đông bắc, thuộc vùng Costa Brava, và nằm ngoài những đoạn bờ biển đông đúc nhất của Tây Ban Nha, mang lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Villa Adriana tọa lạc ở vị trí đắt giá ngay phía trên hai bãi biển, nhìn thẳng xuống bãi Platja Fonda hoang sơ và vịnh Aiguablava, nơi có làn nước màu xanh ngọc bích rất đặc trưng.

Ảnh: airbnb

Bản thân thị trấn Begur cũng sở hữu một câu chuyện kiến trúc khá lạ và thú vị. Ngày trước có rất nhiều người dân nơi đây rời quê sang Cuba lập nghiệp, sau đó trở về xây nhà theo phong cách chịu ảnh hưởng từ vùng Mỹ Latinh. Những căn nhà kiểu ấy được gọi là nhà "Indianos" và đến nay vẫn nằm rải rác khắp thị trấn. Cộng thêm lâu đài cổ trên đồi và những vịnh nhỏ ẩn mình sau vách đá, tất cả tạo cho nơi này một vẻ đẹp vừa hoài cổ vừa phóng khoáng, rất hợp với tinh thần mùa hè mà ca khúc muốn truyền tải.

Ảnh: Tripadvisor

Thực tế MV không chỉ quay ở Begur. Đoàn làm phim còn ghi hình tại khu phố cổ Barri Vell ở thành phố Girona, bậc thang nhà thờ lớn, con phố carrer de la Força, vịnh Sa Tuna cũng thuộc Begur và bãi La Fosca ở Palamós.

Khi một MV trở thành sản phẩm du lịch

Chuyện đi du lịch theo bối cảnh phim ảnh không còn quá mới mẻ, và ngành du lịch gọi hiện tượng này là “set-jetting”, tức đi du lịch theo bối cảnh phim ảnh. Nhưng phần lớn các trường hợp trước đây đều diễn ra một cách thụ động: một bộ phim ăn khách, khán giả tự tìm tới nơi quay, rồi địa phương mới hưởng lợi sau đó vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Trường hợp của Villa Adriana lại đi nhanh hơn hẳn, và có chủ đích ngay từ những ngày đầu. Chưa đầy ba tuần sau khi MV lên sóng, bối cảnh đã được đóng gói thành một gói lưu trú có thời hạn, có đường link riêng, và có số lượng giới hạn. Airbnb vốn dĩ đã có một chuỗi hợp tác kiểu này với các người nổi tiếng và các bối cảnh phim ảnh. Tuy nhiên điểm khác biệt lần này chính là tốc độ, và là việc người nghệ sĩ tham gia trực tiếp ngay từ khâu sáng tạo chứ không chỉ đơn thuần cho mượn hình ảnh.

Ảnh: airbnb

Ảnh: airbnb

Ảnh: airbnb

Với những người hâm mộ, khoảng cách giữa một khung hình trên màn ảnh và một nơi có thể thực sự đặt chân tới giờ đây chỉ còn cách nhau vài thao tác chạm lướt trên màn hình. Dù chỉ là ba đêm ngắn ngủi cho mười hai người, trong khi số lượng fan mong muốn trải nghiệm thì nhiều hơn thế rất nhiều lần.