Ngoại hình hiện tại của Thúy Ngân sau loạt dấu hiệu gây lo lắng về sức khỏe

Mới đây, Thúy Ngân đã chia sẻ hình ảnh mới của bản thân và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, cô đang sở hữu ngoại hình tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, nhan sắc của Thúy Ngân cũng gây chú ý vì rất rạng rỡ.

So với những lần xuất hiện cùng vẻ ngoài gầy gò và tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã có những thay đổi rất tích cực. Cô cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả với sắc vóc hiện tại. Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ một trong những lý do khiến cô "xuống sắc" là vì thiếu ngủ do lịch trình làm việc quá dày đặc.

Thúy Ngân hiện tại

Thúy Ngân sinh năm 1991, hiện đang là một diễn viên quen mặt với khán giả. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô đã trở thành Á hoàng 1 của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009. Sau khi có cơ hội góp mặt trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ năm 2018, sự nghiệp của Thúy Ngân đã có những bước phát triển vượt bậc.

Gần đây, khi tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, Thuý Ngân khiến dàn sao lo lắng khi kiệt sức, suýt ngất xỉu khi ghi hình ngoài trời nắng. Với lịch trình làm việc dày đặc, có thể nữ diễn viên đã vận động quá nhiều không nghỉ ngơi, từ đó ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần. Lê Dương Bảo Lâm còn từng tiết lộ Thuý Ngân gặp vấn đề về tiêu hoá do không phù hợp nhiều món ăn.

Trước đó, Thúy Ngân gây lo lắng khi liên tục xuất hiện với hình ảnh thiếu sức sống

Trong chương trình truyền hình, nữ diễn viên có lần quá mệt mỏi suýt ngất xỉu