Nghiên cứu mới về những người “phông bạt”

Một nghiên cứu mới đã xác nhận: những cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội thì càng không hạnh phúc như họ muốn thế giới tin.

Cuộc khảo sát của Shotkit với 2.000 cặp đôi trong độ tuổi từ 18 đến 50 đã nghiên cứu kỹ mức độ hạnh phúc và thói quen sử dụng mạng xã hội. Kết quả cho thấy những người chia sẻ 3 hoặc nhiều hơn ảnh cặp đôi mỗi tuần được cho là kém hạnh phúc hơn tới 128% so với những người kín tiếng hơn.

Tệ hơn nữa, chỉ có 10% các cặp đôi cuồng khoe tình yêu trên mạng xã hội tự nhận mình "rất hạnh phúc". Trong khi đó, 46% các cặp đôi kín tiếng cho biết họ hạnh phúc hơn nhiều.

Trung bình 10 cặp đôi khoe hạnh phúc trên mạng thì chỉ có 1 cặp có mối quan hệ hạnh phúc thực sự (Ảnh minh hoạ).

Nghiên cứu cho thấy rằng "vấn đề lòng tin" có thể là nguyên nhân khiến những cặp đôi không hạnh phúc này đăng bài thường xuyên hơn trên mạng xã hội. Lý do một số người chia sẻ mối quan hệ của họ trực tuyến là để bày tỏ rằng họ hoặc đối tác của họ đã "có người yêu" với thế giới bên ngoài, chứ không phải do họ cảm thấy an toàn, vui vẻ trong mối quan hệ thực sự. Hành động này có thể đến từ sự ghen tuông, muốn kiểm soát hoặc thiếu lòng tin vào chính mối quan hệ của mình và đối phương. Việc mong muốn nhận sự công nhận từ thế giới bên ngoài cũng là biểu hiện cho thấy những người này chưa tự cảm thấy thoả mãn hoặc tự tin trong mối quan hệ của họ.

Martin Stevens của Shotkit cho biết: "Thường có nhiều quan điểm trái chiều về việc liệu việc đăng bài thường xuyên trên mạng xã hội có tác động tích cực đến chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta hay không. 128% chỉ số hạnh phúc là một con số rất lớn. Tuy nhiên, kết quả này tất nhiên không có nghĩa là tất cả chia sẻ trên mạng xã hội đều xấu. Có lẽ câu nói "cái gì quá cũng không tốt" là đúng trong trường hợp này. Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu đã cung cấp một số hiểu biết sâu sắc và có lẽ là thức ăn cho suy nghĩ của một số người”.

Nguồn: Relevant Magazine