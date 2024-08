Nghịch lý, giáo viên mầm non vất vả nhất nhưng lương thấp nhất

Tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc ngày càng nhiều và nghề giáo viên mầm non ngày càng ít hấp dẫn do thu nhập đang thấp nhất trong các cấp học. Nghịch lí là trong khi giáo viên chịu áp lực công việc cao nhất, thời gian làm việc trong ngày tại cơ sở giáo dục mầm non dài nhất, lên tới 9-12 giờ mỗi ngày.