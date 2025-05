Nghỉ việc ở nhà chăm con toàn thời gian, ông bố 9X bị chẩn đoán trầm cảm, viêm khớp

Một người đàn ông có tài khoản là "Jasmine's Dad" (tạm dịch là "cha của Jasmine") đã gây bão mạng xã hội sau khi chia sẻ câu chuyện làm bố bỉm sữa của mình.

Theo SCMP, anh thường gọi mình là "cha của Jasmine", năm nay 32 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước đây ông bố trẻ từng là quản lý một công ty kinh doanh thức ăn cho thú cưng, với thu nhập 20.000 tệ/tháng (hơn 71 triệu đồng).

Ông bố 32 tuổi cho biết con gái Jasmine chào đời tháng 5/2023. Do cả ông bà nội ngoại đều làm việc ở các thành phố khác, lại không có đủ kinh phí thuê giúp việc, anh quyết định ở nhà chăm con sau khi vợ hết thời gian thai sản. Ngoài ra, một phần lý do khiến anh đi đến quyết định này là do công việc linh hoạt hơn của vợ - một công chức, theo Ngôi sao.VnExpress.

Người cha này thường chia sẻ việc chăm con trên mạng xã hội và anh có khoảng 11.000 người theo dõi. Ảnh: Baidu.

Mỗi sáng, anh dậy lúc 6h, nếu con khóc thì dỗ cho con nín, rồi pha sữa, thay tã, chơi với con, cho con đi công viên… Lúc nào con ngủ, anh mới có thời gian để nấu ăn và làm video bán hàng.

Cha của Jasmine nói, anh rất thiếu ngủ vì buổi đêm Jasmine hay thức giấc; ngoài ra, việc suốt ngày phải bế con khiến anh bị viêm khớp. Anh kể, có lần, Jasmine bị ốm phải nằm viện, anh đã không ngủ, không tắm suốt 5 ngày, lại còn bị hai bên gia đình trách móc. Còn vợ anh đi làm suốt tuần, đã chẳng thông cảm thì thôi lại còn thường chê anh vì những chuyện lặt vặt như không thay quần áo thường xuyên cho con.

Theo Hoa học trò, giờ đây, khi Jasmine 2 tuổi, người cha này mới thông báo trên kênh của anh rằng anh bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và anh quyết định ly dị. Còn bác sĩ thì khuyên anh phải trị liệu tâm lý và có thể là uống thuốc nữa.

Cha của Jasmine thừa nhận, làm một người cha toàn thời gian khiến anh thấy cuộc sống có rất ít niềm vui. Anh cảm thấy bị áp lực từ cả gia đình và xã hội.

Việc suốt ngày phải bế con khiến anh bị viêm khớp. Ảnh: Baidu.

Câu chuyện cha của Jasmine kể đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút 4 triệu lượt xem.

Một người bình luận: "Anh là một người cha, không phải là người bị ốm nghén, sinh mổ, đau núm vú hoặc thay đổi hormone. Vậy anh trầm cảm vì điều gì?". Một người khác viết: "Tôi là một ông bố toàn thời gian của hai cậu con trai. Tôi cân bằng giữa công việc và việc làm cha mẹ, ngay cả khi điều đó nghĩa là ít có cuộc sống xã hội hơn. Tôi tự hào về điều đó".

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đứng về phía ông bố 9X khi nói rằng: "Mọi người thường quên rằng giống những phụ nữ lần đầu làm mẹ, đàn ông cũng trải qua lần đầu làm cha".