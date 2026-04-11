Nghỉ việc ở "Big4 ngân hàng tại Việt Nam" sau 6 năm, cô gái tuyên bố "không hối hận": Thực tế bấp bênh đang đợi?

28 tuổi nghỉ làm ngân hàng Big4, lương 3x: Sao vẫn nghỉ?

Chuyện rời bỏ một công việc ổn định, thậm chí là “công việc mơ ước” để bắt đầu lại từ đầu - vài năm gần đây đã trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Có người chuyển hẳn sang lĩnh vực mới, có người rời thành phố về quê, cũng có người chấp nhận một khoảng thời gian “trống” để học lại, sống chậm lại,...

Những lựa chọn tưởng chừng táo bạo ấy luôn đi kèm hai thái cực rõ rệt: Hoặc là một khởi đầu mới dễ thở hơn, hoặc là những cú “vỡ mộng” không báo trước. Và cũng chính vì không có một cái kết cố định, những câu chuyện nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó vẫn luôn khiến người ta tò mò, tranh luận.

Chia sẻ của Y. trên Threads. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây trên Threads, một tài khoản tạm gọi là Y. gây chú ý khi kể về quyết định nghỉ việc tại Big4 ngân hàng (cách gọi 4 ngân hàng lớn nhất và có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính Việt Nam, gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank - PV) sau gần 6 năm gắn bó, với mức lương 3x/tháng. " Thực sự khá khó khi đã 27-28 tuổi và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Thu nhập không có, ăn gì cũng tiết kiệm, thời gian để học và trau dồi bản thân.

Nhưng,.. thực sự mình không hối hận.

Mình đã hoàn thành một cuộc đời cũ, mình nghĩ công việc cũng như tình cảm, chỉ là hết duyên mà thôi, và mình vẫn phải bước tiếp một hành trình mới”, cô bạn chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Với Y., quyết định nghỉ việc không đến từ một khoảnh khắc bốc đồng, mà là hệ quả của áp lực tích tụ trong thời gian dài. Khối lượng công việc tăng lên, tệp khách hàng lớn dần, những cuộc gọi, tin nhắn đến bất kể giờ giấc khiến cô dần mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Cô cho biết đã lựa chọn bước sang một hành trình mới, học tập lại từ đầu. May mắn vì vẫn độc thân nên chưa có nhiều áp lực.

Phía dưới bài đăng của Y., phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi với hàng loạt chia sẻ từ những người từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Không ít người làm ngân hàng cũng lên tiếng kể lại hành trình của mình sau khi nghỉ việc, người chật vật xoay xở, người từng trải qua giai đoạn thất bại, nhưng cũng có người dần tìm được cuộc sống ổn định hơn theo cách riêng. hững chia sẻ này phần nào cho thấy, phía sau một quyết định tưởng chừng mang tính cá nhân, lại là rất nhiều kịch bản khác nhau của cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn đang ở trạng thái lưng chừng: Cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại, áp lực kéo dài, nhưng chưa đủ dũng khí để rời đi vì những ràng buộc về tài chính, gia đình hay nỗi lo không tìm được hướng đi mới.

Khoảnh cách giữa "tự do" và "bấp bênh" chỉ cách nhau ở một vài biến cố

Chị Hà Tiên (ở Nghệ An) rời bank sau khi sinh bé đầu tiên vì không có đủ thời gian lo cho gia đình con cái. “Ban đầu cũng tiếc lắm vì mình làm được 7 năm, mức lương cũng khá nhưng thú thật, khi có gia đình vào rồi thì stress lắm. Mình khó cân bằng được giữa việc chăm con và làm việc nên đã quyết định nghỉ.

May mắn là mình mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê, thỉnh thoảng nhận job freelance cũng có đồng ra đồng vào. Chồng mình thu nhập cũng ổn, hai vợ chồng đã có nhà, nên giờ cuộc sống cũng thoải mái”, chị chia sẻ.

Chị Tiên cho biết điều quan trọng là phải biết đủ. Bởi, mọi thứ đều có được - mất và khi đã lựa chọn thì phải cố gắng phấn đấu hoặc hòa hợp với lựa chọn của mình. Vi như trước đây khi còn làm ngân hàng, kinh tế dư dả hơn, chị có thể thoải mái trong việc chi tiêu, mua sắm. “Không có nhiều thời gian nên cứ thích là mua nữa (cười)" , chị tâm sự. Song, bây giờ chị phải tính toán, cân đối nhiều hơn: “Nhưng giờ cũng có nhiều thời gian săn sale hay có thể đi chợ để lựa đồ rẻ mà phù hợp hơn nữa”.

Ảnh minh họa.

Trường hợp khác, M.L (Phú Thọ) cho biết đã rời công việc Marketing sau nhiều năm gắn bó vì áp lực kéo dài, rơi vào trạng thái kiệt sức. Sau một tháng dành thời gian đi du lịch để “xả hơi”, cô hiện đăng ký học thêm tiếng Trung, đồng thời cân nhắc tìm một công việc mới hoặc lên kế hoạch du học trong thời gian tới.

“May mắn là mình cũng có khoản tiền tích trữ sau nhiều năm đi làm. Mình cũng còn độc thân, trộm vía gia đình cũng không quá khó khăn. Hết tiền về mẹ cho (cười) nên cũng không quá áp lực kinh tế. Mình nghĩ một phần trước đó mình gắn bó với công việc lâu là vì nó từng là ước mơ của mình, cho đến ngày mình kiệt sức” , M.L. chia sẻ.

Hiện tại thì cô bạn cho biết chưa rõ định hướng tương lai ra sao vì cũng mới đang bắt đầu lại từ đầu, thừa nhận có đôi lúc cảm thấy mông lung nhưng vẫn đang khá thoải mái.

Khác với cuộc sống có vẻ nhìn khởi sắc, êm đềm kể trên thì nhiều người cho biết thực tại “vỡ mộng”. Đặc biệt là với những ai đã ngoài 30, và có gia đình, không có khoản tiết kiệm đủ lớn.

M.K. cho biết thời gian đầu nghỉ công việc sale ở ngân hàng vẫn thấy hạnh phúc vì công việc kinh doanh vẫn ổn định, chưa có bầu. Song đến năm thứ 2, thứ 3 mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Cô cho biết thậm chí đã có những thời điểm muốn quay lại ngân hàng làm việc, dù trước đó từng cãi lời bố mẹ để nghỉ việc.

Ảnh minh họa.

“Kinh tế khó khăn, buôn bán bây giờ cũng không dễ dàng như trước. Mình cũng bầu con sắp sinh. Chồng thì mất việc năm ngoái giờ đang chạy ship và làm job ngoài vì chưa tìm được công việc mới phù hợp. Nên tương lai cũng đang lo lắm nè. Nói chung, mình chỉ thấy phương án nghỉ phù hợp nếu chưa có gia đình, hoặc không có gánh nặng nào.

Chứ giờ nghỉ rồi thấy áp lực quá, bao nhiêu khoản cần phải chi mà không có tiền”, chị chia sẻ.

Một góc nhìn khác đến từ anh Q., người từng rời công việc văn phòng để khởi nghiệp nhưng không thành và sau đó quay trở lại làm thuê. Theo anh, trải nghiệm “bước ra ngoài” giúp anh nhìn rõ hơn thực tế: áp lực không hề biến mất, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

“Làm chủ cũng áp lực, thậm chí còn nặng hơn. Đặc biệt nếu không có hậu thuẫn tài chính hoặc gia đình, thì rất khó để trụ lâu dài” , anh nói. Với anh, bài toán cơm áo gạo tiền, khi đã ngoài 30, là điều không thể né tránh.

Nhìn vào những trải nghiệm trái chiều ấy, dễ thấy rằng việc rời bỏ một công việc ổn định chưa bao giờ là một quyết định đơn giản, và càng không có một đáp án chung cho tất cả.

Ảnh minh họa.

Có người bước ra để tìm thấy một nhịp sống dễ chịu hơn, cũng có người chỉ thực sự hiểu áp lực của cuộc sống khi không còn “điểm tựa” quen thuộc. Khoảng cách giữa “tự do” và “bấp bênh”, đôi khi chỉ cách nhau bằng một vài biến cố mà ai cũng có thể đối diện.

Nhưng ở chiều ngược lại, việc ở lại cũng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Một công việc gắn bó lâu năm có thể mang lại sự ổn định về tài chính, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của áp lực tích tụ theo thời gian.

Suy cho cùng, lựa chọn nào cũng đi kèm đánh đổi. Điều khác biệt không nằm ở việc rời đi hay ở lại, mà ở việc mỗi người đang ở thời điểm nào của cuộc đời, có đủ nguồn lực ra sao và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến đâu cho quyết định của mình.