Nghi vấn Jimin (BTS) hẹn hò nữ diễn viên hơn 4 tuổi, hoá ra đàng gái là nhân vật tai tiếng từng dính vào lùm xùm của Seungri

Nghi vấn Jimin (BTS) hẹn hò nữ diễn viên Song Da Eun lần đầu rộ lên từ hồi giữa năm 2022 sau khi netizen soi ra loạt ảnh cho thấy 2 nghệ sĩ dường như dùng đồ đôi, cùng ăn uống tại nhà và đến xem 1 trận bóng đá.

Tới hôm 20/10, mỹ nhân họ Song đã lên tiếng về tin đồn cô đang ở trong mối quan hệ yêu đương với thành viên BTS. Qua bài đăng trên story Instagam cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 đã mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn hẹn hò: “Thông tin đó không đúng đâu. Mà mọi người cũng đừng có chất vấn tôi nữa, tôi không có liên quan gì đâu nhé. Tôi cũng không bị mất trí. Tôi thừa biết fandom của các ngôi sao nổi tiếng đáng sợ thế nào mà. Đừng có hăm dọa tôi nữa, coi chừng mấy người bị kiện đó. Tôi có thu thập bằng chứng trên Instagram và YouTube cả đấy nhé”.

Song Da Eun lên tiếng phủ nhận tin đồn cô đang yêu Jimin

Cùng với đó, Song Da Eun làm rõ về những hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của cô với mỹ nam BTS: “Có nhiều người cứ liên tục hỏi về những hình ảnh tôi đăng lên trang cá nhân. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi có đăng ảnh ngay trong hôm nay thì cũng sẽ có người nói rằng tôi đã đăng những tấm hình đó từ trước, rồi sau đó khéo léo lắp ráp lại thành bằng chứng. Họ còn không hề biết mỗi ngày tôi làm gì. Vậy nên, trước đó tôi mới không thèm trả lời lại những bình luận vô duyên từ 1 bộ phận cư dân mạng”.

Song Da Eun bức xúc trước tình trạng một số cư dân mạng dùng thông tin sai lệch để cắt ghép thành bằng chứng hẹn hò

Trước đó, Jimin và mỹ nhân họ Song được cho là đeo hoa tai đôi

Chưa hết, Jimin - Song Da Eun còn dính nghi vấn cùng tới xem 1 trận bóng đá

Song Da Eun hơn Jimin 4 tuổi, nữ diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2011 qua bộ phim truyền hình mang tên Can't Live With Losing. Sau đó, người đẹp tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Once Again, Hold My Hand… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng chú ý.

Hồi năm 2019, cô bỗng bị réo gọi ngay giữa tâm bão scandal Burning Sun liên quan tới Seungri. Theo nguồn tin, nữ diễn viên bị tố tham gia vào công việc kinh doanh ở hộp đêm tai tiếng, có liên quan tới những vụ làm ăn phi pháp tại đây. Ngay lập tức, Song Da Eun lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định cô từng làm việc ở 1 hộp đêm khác của Seunrgi và không liên quan tới Burning Sun.

Nữ diễn viên từng bị tố có liên quan tới hộp đêm tai tiếng Burning Sun của Seungri nhưng đã ra sức bác bỏ

Nguồn: Koreaboo