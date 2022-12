Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai đã sa lưới

Ngày 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Thạnh Phú, thuộc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Bắc Đồng Nai (địa bàn ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Đối tượng Từ Thanh Tùng (trái) tại cơ quan điều tra

Đối tượng bị bắt giữ là Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tổ 19, KP.3, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Bước đầu tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu nợ, túng quẫn nên đã dùng súng làm bằng cao su để đi cướp tài sản . Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để xác minh vụ việc.

Hình ảnh đối tượng thực hiện vụ cướp

Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng giao dịch Thạnh Phú đang mở cửa phục vụ khách hàng thì một thanh niên mặc áo khoác màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang đi vào quầy giao dịch, tay cầm súng uy hiếp những người có mặt tại phòng giao dịch để cướp tài sản. Đối tượng đã lấy đi khoảng 20 triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch tại đây. Khi lực lượng bảo vệ truy đuổi, đối tượng đã làm rớt khẩu súng ở hiện trường.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng và đã bắt giữ đối tượng gây án vài giờ sau đó. Khẩu súng đối tượng thực hiện vụ cướp được xác định là súng giả.