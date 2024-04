Nghỉ lễ 30/4: Núi Bà Đen thành thiên đường trốn nóng và khám phá đặc sắc văn hoá bản địa

Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh thành khiến những điểm đến mát lạnh như biển hay núi cao được du khách săn lùng cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Tại Nam Bộ với nhiều nơi nhiệt độ lên đến 38-39 độ C, thì đỉnh núi Bà Đen nằm ở độ cao 986m có nhiệt độ thấp hơn thành phố từ 8-10 độ C là điểm đến trốn nóng lý tưởng.

Không chỉ mát lạnh xứng danh với danh xưng "tiểu Đà Lạt" của miền Đông Nam Bộ, núi Bà Đen còn hấp dẫn du khách bởi nhiều hiện tượng mây kỳ thú như mũ mây, biển mây xuất hiện liên tục trong thời gian này. Rất nhiều người chọn đến núi Bà Đen trong dịp lễ năm nay để được mục sở thị hiện tượng mây đĩa bay hiếm gặp trên thế giới, nhưng lại khá phổ biến tại núi Bà Đen trong tầm tháng 4, tháng 5.

Du khách hào hứng chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á toạ lạc trên đỉnh núi, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới, viết lời nguyện ước lên các ngọn đăng dâng lên chư Phật

Dịp này, triển lãm Cây bồ đề Cát Tường ◊"SRI-MAHA BODHI" tại khu vực quảng trường Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan, chiêm bái. ◊Triển lãm do Công ty Cổ phần Mai Vàng Rồng Việt phối hợp cùng Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức từ ngày 30/04/2024 đến hết ngày 02/09/2024.

Trung tâm của triển lãm là Cây Bồ Đề được mạ vàng 24K, cao 3,6m là kiệt tác sản xuất bằng phương pháp thủ công, được Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận "Cây Bồ Đề Đại Cát Tường bằng đồng mạ vàng 24K lớn nhất Việt Nam".

Không khí lễ hội sôi động trên đỉnh núi Bà Đen với show diễn nghệ thuật độc đáo được tổ chức liên tục vào các buổi sáng trong kỳ nghỉ lễ. Du khách đặc biệt thích thú với các màn trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể cùng nếp sống sinh hoạt bình dị của người dân Tây Ninh.

Trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng buffet với sức chứa 1.500-2.000 khách cũng tấp nập du khách đến thưởng thức các món ăn đa dạng hương vị và được set up độc đáo mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Tại đây, lần đầu tiên du khách được hoà vào không khí sôi động, trẻ trung và đầy hứng khởi của Loảng xoảng Show – show diễn nghệ thuật tương tác lấy ý tưởng từ âm thanh bếp núc gần gũi, tiếng loảng xoảng của "nồi niêu bát đĩa" kết hợp với giai điệu rộn ràng cùng các điệu nhảy vui nhộn.

Rất nhiều người chọn ở lại núi Bà Đen vào buổi tối để tận hưởng khí hậu se lạnh khi nhiệt độ xuống chỉ còn hơn 20 độ C. Buổi tối cũng là thời điểm du khách hào hứng xem show nhạc nước ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, với các hiệu ứng nước, ánh sáng, âm thanh… vô cùng sống động và ảo diệu lần đầu tiên có tại Tây Ninh.

Trải nghiệm ý nghĩa nhất vào buổi tối tại đỉnh núi Bà Đen là nghi thức dâng đăng để du khách gửi lời ước nguyện may mắn, bình an. Nghi thức dâng đăng được tổ chức vào tất cả các tối Thứ 7 hàng tuần trở thành lý do để du khách tìm đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay đúng vào thứ 7, vì vậy hàng ngàn du khách đã tạo nên một đêm dâng đăng vô cùng lung linh và thiêng liêng trên núi Bà.

Được mệnh danh là "đệ nhất thiên sơn", núi Bà Đen những năm gần đây không chỉ cuốn hút du khách bởi không gian đẹp tựa tiên cảnh mà còn hấp dẫn bởi vô số các trải nghiệm độc đáo và một loạt các sự kiện lễ hội diễn ra quanh năm. Ngay sau dịp lễ 30/4 năm nay, núi Bà Đen sẽ bước vào mùa Đại lễ Phật Đản với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa và đại lễ dâng đăng lớn chưa từng có, hứa hẹn đón hàng ngàn Phật tử và du khách thập phương tìm về với ngọn núi thiêng hàng đầu Nam bộ.