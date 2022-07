Nghỉ hưu sớm: Loạt chuyển đổi lớn sẽ khiến bạn nhanh chóng bị vỡ mộng nếu không lường trước!

Tốn kém hơn trong khoản chăm sóc sức khỏe

Việc chăm sóc sức khỏe rất tốn kém ngay cả khi không có trường hợp khẩn cấp. Không phải ai cũng tính đến khoản chi này khi bản thân vẫn đang mơ mộng về việc được nghỉ ngơi ở độ tuổi làm việc còn sung sức. Nếu chúng ta không có những loại bảo hiểm thích hợp khi về hưu, ngân sách hưu trí thậm chí có thể bị "bay sạch" một cách nhanh chóng, hoặc bản thân sẽ tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm khi không có đủ chi phí chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi nghỉ hưu.

Tiêu nhiều tiền hơn bản thân nghĩ

Muốn nghỉ hưu sớm vốn dĩ không phải là sai, rất nhiều người mong muốn được nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Nhưng nếu không có kế hoạch thích hợp, quyết định này có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đặc biệt là khi bạn có thói quen chi tiêu quá đà.

Đôi khi nghỉ hưu sớm sẽ khác xa so với tưởng tượng

Hầu hết những người nghỉ hưu sớm thường sử dụng tiền hưu trí vào những năm đầu tiên để đi du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm, trùng tu nhà cửa… Và rồi họ dường như luôn "vung tay quá trán" mà chẳng cần suy nghĩ về cuộc sống sau này. Chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của bản thân có thể là thói quen xấu khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu và nợ nần.

Có thể khó kiếm thêm thu nhập

Làm việc khi nghỉ hưu có thể không đơn giản như bạn nghĩ. Theo nghiên cứu của EBRI, trong khi 74% người lao động có kế hoạch làm việc hưởng lương, thì chỉ có 27% người nghỉ hưu thực tế cho biết đang làm việc có lương. Ngay cả công việc bán thời gian có thu nhập ổn ở thời điểm nghỉ hưu dường như cũng chẳng hề dễ dàng.

Rõ ràng, để chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu như mong đợi, ngoài việc chuẩn bị một sức khỏe tốt, bạn còn cần phải nâng cao mức thu nhập từ việc làm kể cả trước và sau khi đã nghỉ hưu. Về lý thuyết là vậy, nhưng thách thức ở đây là phần lớn những người trẻ vẫn còn đang có mức thu nhập thấp, thậm chí chưa đủ lo cho cuộc sống hiện tại đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, hưởng thụ sớm. Chưa kể, khoảng thời gian sau khi nghỉ hưu dường như đa số mọi người chỉ có chi tiêu từ tiền hưu trí chứ ít ai có thể tạo ra nhiều thu nhập trong khoảng thời này. Đó là một thách thức không nhỏ cho bản thân họ và xã hội.

Tự do làm điều mình thích nhưng đôi khi lại rất nhàm chán

Có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thậm chí là nhàm chán

Khi nghỉ hưu sớm, bạn có thể nhẹ nhàng dậy sớm đi bộ hoặc buổi chiều ra ngắm hoàng hôn buông xuống, không bị cảm giác rượt đuổi mỗi sáng sớm để tranh thủ đến cơ quan và lê lết thân thể nặng nề về nhà khi mặt trời đã lặn. Đôi lúc, bạn thậm chí không cần có khái niệm ngày cuối tuần, vì mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Bạn có thể được tự do làm điều mình thích, mỗi ngày đều sống chậm rãi. Tuy nhiên, khi bạn nghỉ hưu, bạn có khoảng trống nhiều giờ trong tuần mà bạn cần lấp đầy. Bạn có chắc là bạn có đủ các hoạt động để giữ cho cơ thể và tâm trí luôn bận rộn trong nhiều năm nữa không?

Tuy nhiên, hãy nhìn nhận thực tế rằng liệu bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để đi bộ đường dài, nằm dài bên hồ bơi hoặc cuộn mình trên ghế dài với một cuốn sách hay, đặc biệt là sau khi sự mới mẻ trong việc hưởng thụ hết tác dụng? Hãy suy nghĩ thật kỹ và suy nghĩ lâu dài trước khi lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu sớm.

Có thể cần làm mới vòng bạn bè sau nghỉ hưu

Ngoài ra, một trong những điều bạn phải đối mặt khi quyết định nghỉ hưu sớm đó chính là sự cô đơn, thiếu kết nối với các đồng nghiệp như lúc còn làm việc full-time. Trước đây, bạn có thể ngồi cà phê, tám chuyện mỗi sáng, hoặc ra ngoài làm vài lon bia khi tan ca với bạn bè, còn hiện tại có lẽ bạn chỉ có một mình. Ngay cả khi bạn quyết định bỏ phố về quê chơi thì anh chị em và bạn bè, đa phần cũng đều phải đi làm, lo kế sinh nhai, chỉ một vài người làm tự do mới có thời gian để ngồi tiếp chuyện, nhưng cũng chỉ chốc lát rồi ai lại phải về nhà người nấy.

Một trong những điều bạn phải đối mặt khi quyết định nghỉ hưu sớm đó chính là sự cô đơn

Nếu bạn nghỉ hưu ở độ tuổi còn quá trẻ thì khó có thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán, hụt hẫng và đôi khi thấy trống rỗng, bạn có thể thấy rằng những người bạn hiện tại của bạn không còn nhiều, bởi vì họ vẫn còn có công việc và cuộc sống của riêng họ.

Nếu bạn tìm thấy những người bạn mới, họ có thể đã lớn tuổi bởi theo khảo sát, nhiều người trong số những người nghỉ hưu sớm, đặc biệt là những người năng động, than thở rằng những người bạn mới của họ thường có tuổi lớn hơn đáng kể so với họ và do đó có một loạt các nhu cầu, kỳ vọng khác nhau về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, cũng như tính cách, sở thích.

Việc nghỉ hưu sớm đôi khi gây khó khăn trong mối quan hệ tình cảm

Nghỉ hưu là một bước chuyển đổi lớn trong cuộc đời và bạn phải kiên nhẫn với bản thân và người bạn đời của mình. Bạn sẽ phải quyết định xem công việc nhà sẽ thay đổi như thế nào. Hai bạn có thực sự muốn cùng nhau chia sẻ công việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược?

Quan trọng là bạn và vợ/chồng của bạn có muốn ở bên nhau 24/7, thay vì chỉ gặp nhau sau mỗi giờ tan làm và cùng nhau hưởng thụ những ngày cuối tuần rảnh rỗi? Bạn cần biết rằng những quyết định này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho một cuộc hôn nhân. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt đầu lập kế hoạch nghỉ hưu sớm cho bản thân mình.

