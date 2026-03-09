Nghi chồng ngoại tình, vợ kéo con gái đến quán cà phê đánh ghen: Con trai chủ quán cầm gậy đánh người đàn ông thương tật 60%

Ngày 9/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Duy (SN 1981, ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, chiều 26/12/2025, ông T.Q.B. (SN 1968, ngụ xã Đồng Xuân) hẹn một người phụ nữ đến một quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện.

Khi ông B. đang ngồi chờ tại quán, nghi ngờ chồng ngoại tình, bà L.T.A.P. (vợ ông B.) cùng con gái đến quán để đánh ghen.Khi tới nơi, bà P. xảy ra mâu thuẫn cự cãi với ông B..

Lúc này, bà N.T.T. (chủ quán) đến can ngăn và bị vấp ngã. Thấy mẹ bị chảy máu, con bà T. là Phạm Hồng Duy lấy cây gỗ đánh nhiều cái vào người ông B.

Vụ việc khiến cho ông B. bị dập lá lách, dập ruột non với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 60%.