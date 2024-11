Nghe vợ kể con gái bị CSGT phạt tiền triệu, bố lên mạng "bênh" liền bị phạt nặng hơn

Nguồn cơn sự việc là vào ngày 30/10, ông T.V.T (SN 1974, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nghe vợ với con kể về việc vừa bị CSGT lập biên bản, phạt 4,2 triệu đồng do lỗi vi phạm khi tham gia giao thông.

Do vợ, con kể không rõ ràng, cùng số tiền phạt lớn so với hoàn cảnh gia đình nên sau khi uống rượu về, khoảng 23h cùng ngày, ông T.V.T đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân facebook có tên "Toàn Voi". Trong nội dung bài viết chứa những lời lẽ vu khống, xúc phạm lực lượng Công an huyện Bố Trạch.

Nội dung ông T chia sẻ trên MXH

Sau khi xác minh thông tin và làm rõ hành vi vi phạm, ngày 20/11, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Ông T làm việc tại cơ quan công an

Ngoài ra, ông T.V.T cũng cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm hình thức xử lý của cơ quan chức năng.