Nghe tiếng truy hô của em bé, CSGT Bình Dương bắt đôi nam nữ trộm cắp

Ngày 15/1, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT quốc lộ 13 do trung tá Nguyễn Minh Tân làm Tổ trưởng đang tuần tra trên quốc lộ 13, khi đi đến đoạn qua ngã 4 cầu Ông Bố thuộc phường Lái Thiêu (thành phố thuận An) thì nghe tiếng truy hô của một bé trai đang chạy đuổi theo một đôi nam nữ đi xe máy không biển kiểm soát.

Đôi nam nữ bị bắt giữ cùng tang vật

Lập tức, thượng úy Nguyễn Trọng Nam cùng binh nhất Hồ Gia Bảo tiến hành truy đuổi đến khu phố Đông Nhì (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) thì bắt giữ được đôi nam nữ. Qua khai thác nhanh, đôi nam nữ tên Phạm Văn Tùng (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, ngụ TPHCM).

Đối tượng khai đã có hành vi trộm cắp tài sản của em La Bảo Nam (SN 2011, ngụ tỉnh Bình Dương) trước cổng siêu thị Lotte gần ngã 4 cầu Ông Bố. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 điện thoại di động hiệu iphone 8. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Lái Thiêu xử lý theo quy định.