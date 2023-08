Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2: Một phần phim xa lạ bởi nhồi nhét quá nhiều yếu tố gây cười thừa thãi

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) là bộ phim tiếp nối những câu chuyện còn dang dở của phần 1 lên sóng cách đây 3 năm. Nhờ sức hút không tưởng từ phần 1 lại có sự hậu thuẫn từ ông lớn tvN và Netflix, phần 2 được săn đón nhiều hơn bao giờ hết, trở thành cái tên gây sốt ngay cả trước và trong thời gian lên sóng. Tuy nhiên sang đến tuần thứ 2 phát sóng, phim lại ít nhiều có dấu hiệu hạ nhiệt khi rating không tăng trưởng. Vậy đây có thực sự là một tác phẩm được như mong đợi của khán giả, thỏa mãn sự chờ đợi suốt 3 năm kể từ khi phần 1 khép lại?

Sự thay đổi - trưởng thành và màn chào sân của các nhân vật mới

Đây có lẽ là điều rõ nét nhất mà khán giả có thể nhận thấy ở Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2. Phim lấy bối cảnh một vài năm sau so với phần 1, khi So Moon (Jo Byung Gyu) không học đại học mà quyết định đồng hành cùng đội săn quỷ để “giải cứu thế giới”. May mắn khi thời gian qua đi, đội săn quỷ vẫn còn đủ 5 thành viên, họ có sự thay đổi đáng kể về cả ngoại hình lẫn năng lực. Đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của So Moon. Cậu học sinh chân đi tập tễnh, suýt mất đi tư cách người săn quỷ năm nào giờ đã thực sự trở thành trụ cột của cả đội. Cậu có năng lực vô cùng mạnh, dường như bao năm qua chưa một lần thất bại. Nhưng cũng chính bởi vậy, gánh nặng đè nén lên vai So Moon, khi cậu phải bảo vệ rất nhiều người. Đây cũng là khoảng thời gian khi Ha Na (Kim Se Jeong) học thêm những kỹ năng mới trong khi cô Ma Ok (Yeom Hye Ran) - chủ tịch Jang Mool (Ahn Suk Hwan) và cảnh sát Mo Tak (Yoon Joon Sang) thì ngày càng già đi và sức khỏe hao tổn không ít sau mỗi lần săn quỷ.

Xuyên suốt 4 tập đầu, khán giả được thấy màn chào sân của những nhân vật mới, thú vị không kém gì phần 1. Đó là người săn quỷ Na Jeok Bong (Yoo In Soo), một chàng thanh niên lương thiện nhưng ngốc nghếch và không hề có dáng dấp của người săn quỷ. Đến cuối tập 4, năng lực đặc biệt của Jeok Bong đã thực sự được khai phá, khi cậu có khả năng ngửi thấy mùi của ác quỷ. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối thủ chính của đội So Mun ở phần 2 cũng có khả năng tạo ra kết giới, khiến Ha Na và So Moon khó lòng tìm ra chúng. Và đám ác quỷ đó chính là Pil Kwang (Kang Ki Young) - Gelly (Kim Hieora) và rất có thể sắp tới sẽ còn có thêm Ma Joo Seok (Kim Seon Kyu), một người bình thường vừa trải qua nỗi đau mất vợ con, uất hận tới độ đã vô tình triệu hồi ác quỷ đến với mình.

Nếu phần 1 khán giả được thấy nhiều ác quỷ khác nhau thì ở phần 2, có lẽ toàn bộ thời lượng sẽ tập trung vào cuộc chiến với Pil Kwang - Gelly và nỗ lực để thức tỉnh Joo Seok của đội So Moon. Câu chuyện vì vậy mà có phần liền mạch hơn và kịch tính hơn nhưng lại khiến nhịp độ của bộ phim lệch đi, đôi khi tạo cảm giác hơi dài dòng so với những gì mà khán giả từng biết về Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì.

Gia tăng yếu tố gây cười, nâng cấp hành động nhưng kỹ xảo đi lùi

Một điểm sáng của phần 2 là sự nâng cấp về những cảnh hành động. Sau khi tập 4 lên sóng, ở phân cảnh giao tranh của đội săn quỷ với phe Pil Kwang, khán giả thực sự mãn nhãn với những cảnh đấm đá của nhân vật. So với phần 1, dù cảnh hành động ở phần 2 chưa nhiều nhưng nó có phần máu me và “gây sợ” cho người xem hơn. Có điều này có lẽ là bởi sức mạnh của cả phe săn quỷ lẫn hội ác quỷ đều tăng lên đáng kể.

Lại nói về việc sức mạnh của các nhân vật tăng lên, chính bởi điều này nên phần 2 cũng phải sử dụng kỹ xảo nhiều hơn phần 1. Đó là ở những phân cảnh So Moon sử dụng năng lực điều khiển đồ vật, thậm chí là cả con người, hay khi Ha Na chạy nhanh như gió, bật nhảy cao đến đáng kinh ngạc,... Đáng tiếc khi kỹ xảo ở phần phim này lại bị chê bai rằng thiếu chân thật, khiến các trận chiến cam go bỗng chốc trở thành “trò đùa” trong mắt người xem, nhất là những cảnh So Moon điều khiển khiến ác quỷ lơ lửng trên không. Cho đến tập 1, khi những lời chê bai về kỹ xảo đã xuất hiện dày đặc, ekip làm phim dường như vẫn chẳng hề chỉnh sửa gì, khiến khán giả không thể tập trung tuyệt đối vào câu chuyện.

Một điểm khác nữa so với phần 1, đó là ở việc phần 2 được lồng ghép nhiều yếu tố hài hước hơn, thậm chí nó xuất hiện trong cả những trận chiến cam go. Tiêu biểu như ở cảnh đội săn quỷ tiêu diệt đám cho vay nặng lãi và buôn bán nội tạng, So Moon dùng năng lực của mình khiến đối thủ lơ lửng trên không nhưng thay vì nghiêm túc, So Moon lại múa may quay cuồng, coi đây như một trò chơi. Những yếu tố hài hước này có lẽ đến từ việc thay đổi trong ekip sản xuất cũng như kênh phát sóng. Phần 1 từng là “con cưng” của đài OCN, một nhà đài chuyên thầu dòng phim chính kịch nặng đô nhưng sang đến phần 2, nó lại về tay ông lớn tvN, nhà đài nổi tiếng bởi dòng phim tình cảm, chữa lành, có màu sắc tươi sáng hơn. Trên thực tế, phần 1 vẫn có yếu tố hài nhưng nó được đan xen một cách vừa phải, bên cạnh những câu chuyện cảm động của các nhân vật. Trong khi đó, ở phần 2, yếu tố hài lại chiếm sóng hơi nhiều, làm mất đi màu sắc vốn có của tác phẩm, biến Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 thành một bộ phim hài hành động tương đối “lỏng lẻo” trong việc xây dựng tâm lý nhân vật.

Diễn xuất vẫn luôn là điểm sáng

Nếu đã xem phần 1 của phim thì có lẽ khán giả đã đủ sự tin tưởng với việc lựa chọn diễn viên của đội ngũ sản xuất. Từ những gương mặt cũ đến các nhân vật mới đều khiến người xem hài lòng tuyệt đối với màn thể hiện của mình.

Jo Byung Gyu tiếp tục là người dẫn dắt câu chuyện. Có lẽ nếu cách đây 2 năm, Jo Byung Gyu thực sự bị “kết án” bạo lực học đường thì Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 sẽ khó lòng bấm máy, bởi sẽ khó có ai phù hợp với nhân vật So Moon như nam diễn viên họ Jo. Kim Se Jeong lấy lại danh tiếng sau 2 bộ phim tình cảm lãng mạn khiến diễn xuất của cô không được đánh giá quá cao, là A Business Proposal và Today's Webtoon. Và đương nhiên, nhan sắc của Kim Se Jeong vẫn tiếp tục tỏa sáng trong lần tái xuất này. Yoo Joon Sang, Yeom Hye Ran, Ahn Suk Hwan - ba cái tên gạo cội không có gì để bàn cãi trong khi "người săn quỷ mới" Yoo In Soo thì trở thành chủ đề gây sốt ngay từ khi phim chưa lên sóng bởi độ bá đạo, hài hước của mình. Và khi lên phim, nam tân binh cũng khiến khán giả thực sự thỏa mãn.

Những nhân tố sáng giá hơn cả về mặt diễn xuất của phần phim này gọi tên hội phản diện, là Kang Ki Young, Kim Hieora - Kim Hyun Wook (dù chỉ xuất hiện 4 tập) và cả Kim Seon Kyu. Từ tạo hình được chăm chút tỉ mỉ đến diễn xuất gây ám ảnh của những cái tên này đều khiến người xem phải “ngả mũ thán phục”.

Tạm kết

Nhìn chung, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 đang là một phiên bản tương đối khác so với phần phim trước. Nhưng nó vẫn giữ được tinh thần chính, là câu chuyện về những người thường được trao sức mạnh đặc biệt và nỗ lực hết sức để bảo vệ sự bình yên của người dân. Sau 2 tuần lên sóng, tập 4 đã bắt đầu đưa khán giả về với "nhịp phim cũ". Nếu tiếp tục duy trì tinh thần này, thì ở những diễn biến tiếp theo, khán giả sẽ được thấy lại câu chuyện mang đúng dáng dấp "săn quỷ nấu mì" hơn!