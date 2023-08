Sao nam "cưa sừng làm nghé" thất bại ở phim hot nhất hiện tại, xuất hiện vài phút mà bị chê "diễn toàn trợn mắt"

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) hiện đang là tựa phim Hàn được săn đón nhiều nhất tại Việt Nam. Phim trụ vững top 1 Netflix suốt nhiều ngày liền dù phải đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký như King the Land hay D.P 2. Những trích đoạn liên quan đến phim cũng được săn đón nhiệt tình trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng tại nền tảng TikTok, từ khóa The Uncanny Counter 2 hiện đã ghi nhận hơn 247 triệu lượt xem.



Ở những diễn biến gần đây, sự xuất hiện của nhân vật Do Hwi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây là người bạn thuở đi học của Ha Na (Kim Se Jeong), hai người từng cảm nắng nhau nhưng có lẽ sau biến cố gia đình, Ha Na đã cắt đứt liên lạc với Do Hwi. Vô tình gặp lại người có thể coi là mối tình đầu, Ha Na không khỏi bối rối. Khán giả cũng được thấy những hồi ức của cô về thời còn đi học, ở đó Do Hwi nổi bật bởi khả năng đánh đàn piano.

Sự xuất hiện của Do Hwi khiến khán giả không khỏi lo lắng, bởi rất có thể anh ta cũng là ác quỷ. Thêm vào đó ngay từ phần 1, nhiều người đã mong Ha Na sẽ đến với So Mun, ấy vậy mà nay phim lại xuất hiện thêm một nhân vật khiến Ha Na từng rung động và dường như vẫn chưa thể nào quên. Chính vì vậy, dù Do Hwi mới chỉ xuất hiện trong vài phút nhưng khán giả đã chẳng mấy thích thú với nhân vật này.

Thêm một điều khiến người xem không thích ở Do Hwi nữa là diễn xuất có phần gượng ép và giao diện không hợp để đóng vai học sinh của nam diễn viên Seo Byeock Joon. Dù chỉ hơn Kim Se Jeong 2 tuổi nhưng anh trông chững chạc hơn nhiều khi phải đóng vai bạn cùng tuổi của Se Jeong. Diễn xuất của anh cũng thiếu linh hoạt, bị chê là cứ liên tục trợn mắt dù khiến người xem khó chịu.

Seo Byeock Joon cứ liên tục trợn mắt

Seo Byeock Joon sinh năm 1994, mới vào nghề được 5 năm và chưa có vai diễn nổi bật. Trong năm nay, ngoài Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 ra thì Seo Byeock Joon còn xuất hiện trong hai dự án nữa là Battle for Happiness và Strangers Again, đều là những dự án kém tiếng và vai diễn của anh cũng không được nhiều người quan tâm.



Nguồn ảnh: tvN