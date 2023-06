Nghệ sĩ Việt “cực cháy” khi trải nghiệm đạp xe Rhythm Cycling dưới hoàng hôn

Rhythm Cycling (đạp xe nhịp điệu) là một trong những hoạt động thể thao phổ biến, được cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam và quốc tế hưởng ứng rất nhiều trong thời gian gần đây. Không chỉ giúp nâng cao thể chất, sức bền và giải phóng năng lượng ở mức cao nhất cho người tập, Rhythm Cycling còn tạo sự kết nối giữa thị giác và thính giác, giữa âm nhạc, nhịp điệu và thể thao nhằm tăng sự hưng phấn khi tập luyện.



Vào ngày 1/6/2023, tại Pink Rabbit Rooftop Bar, một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất của Sài Gòn, sự kiện "Your Ride - Your Journey" do One Cycle Vietnam và Táo Dazzle by Mr Apple đồng tổ chức có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và doanh nhân có cùng đam mê thể thao và từng trải nghiệm bộ môn Rhythm Cycling. Tất cả đều có điểm chung là hướng tới tinh thần thể thao để duy trì sức khỏe, yêu thích trải nghiệm những bộ môn mới để phát triển bản thân và thích những không gian tạo sự kết nối, tập thể.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia sự kiện với tinh thần thể thao và muốn khám phá giới hạn qua việc tập luyện.

Tinh thần thể thao và hiểu thêm giá trị dinh dưỡng tập luyện được đề cao tại sự kiện.

Tại đây, các khách mời được thử thách qua những bài tập thực tế trong Rhythm Cycling để hiểu hơn về bộ môn thông qua sự hướng dẫn của HLV Sarah Trần, khám phá giới hạn bản thân, cân bằng giữa tập luyện và dinh dưỡng. Hơn hết, sự kết nối tập thể được đề cao tại sự kiện qua các hoạt động thể thao cộng đồng kết hợp với giải trí, âm nhạc. Không gian tầng thượng cùng với khung cảnh hoàng hôn chiều tà giữa Sài Gòn cũng trở thành chất xúc tác đặc biệt, biến nơi gặp gỡ của những người ưa vận động thêm phần thú vị.

Rhythm Cycling trở thành một trong những hoạt động thể thao mùa hè được người trẻ yêu thích hiện tại.

Rũ bỏ hết những công việc hay áp lực cuộc sống sau một ngày dài, "Your Ride - Your Journey" là hành trình để yêu bản thân và thu nạp những năng lực tích cực từ sự kết nối bạn bè.

Được biết, One Cycle xây dựng và phát triển mô hình này, hướng đến tinh thần kết nối những người ưa vận động và truyền những năng lượng tích cực trong quá trình tập luyện. Đây cũng là dự án khởi nghiệp của doanh nhân Anh Khoa (chồng của MC Liêu Hà Trinh) khi anh trở về Việt Nam sau nhiều năm ở Hà Lan. Lớn lên ở ngoại quốc, anh dành tình yêu đặc biệt với môn thể thao trong nhà này và muốn nhân rộng mô hình với cộng đồng người Việt.

Theo anh, Rhythm Cycling cũng giống như việc đạp xe trên những cung đường đẹp, dùng sức lực tập trung kết nối và cân bằng Thân, Tâm, Trí tốt hơn để tạo ra một phiên bản chánh niệm hơn với chính mình, tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Anh cho biết nhờ việc tập luyện thường xuyên mà anh đã thay đổi vóc dáng khá nhiều, đặc biệt có thêm sức khỏe, tinh thần để chăm sóc gia đình. Bà xã của anh - MC Liêu Hà Trinh cũng là người ở cạnh, động viên và hỗ trợ bạn đời trong quãng thời gian khó khăn khi đưa môn thể thao này về Việt Nam.

Doanh nhân Anh Khoa là người đưa môn thể thao đạp xe nhịp điệu về Việt Nam, với sự đồng hành cùng 2 người bạn Bá Đạt Nguyễn và Mỹ Uyên.

Là người đồng hành và cũng là đơn vị tài trợ cho sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên (đại diện Hoàn Mỹ resort) chia sẻ: "Gia đình tôi đã trải nghiệm bộ môn Rhythm Cycling tại Singapore trong nhiều năm. Khi biết Anh Khoa có ý tưởng tiên phong mang môn thể thao này về Việt Nam, chúng tôi đã đồng ý tham gia dự án. Với tôi, sự khác biệt lớn nhất của Rhythm Cycling là kết hợp với âm nhạc, thúc đẩy người tập khai phá giới hạn bản thân. Là người từng có trải nghiệm thực tế, chỉ với 45 phút tập mà mình xả được hết năng lượng, giải tỏa những sự tiêu cực của ngày dài làm việc căng thẳng. Tôi cho rằng One Cycle là một nơi tốt giúp mọi người hiểu bản thân, nuôi dưỡng sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần. Khi bạn có 1 tinh thần tích cực, 1 sức khoẻ tốt, chắc chắn bạn sẽ luôn tự tin và đẹp trong bất kể vóc dáng nào".

Trong sự kiện lần này, Táo Dazzle từ nhà trồng Mr Apple tại New Zealand cũng là một đơn vị đồng tổ chức. Với tinh thần đề cao sự năng động và nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng trong các hoạt động thể thao, Dazzle by Mr Apple với những quả táo giòn ngọt, chất lượng từ New Zealand đã đồng hành cùng các vị khách trong suốt hành trình trải nghiệm đạp xe và vượt qua giới hạn bản thân.

"Quý ông tia chớp" Anh Huy giành giải thưởng may mắn nhất tại sự kiện.

Hình ảnh và clip: Lộc Diêm Team