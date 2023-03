Nghệ sĩ làm concert hội tụ cả dàn celeb hạng A tại Mỹ: Từng đoạt giải Grammy, sở hữu bản hit về tình cũ gây sốt MXH

Tháng 12/2022, nữ ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ SZA phát hành album phòng thu SOS, với loạt ca khúc mang đậm dấu ấn RnB được đánh giá cao. Trong album được phát hành, Kill Bill là bài hát được chú ý nhất và nhanh chóng viral MXH bởi giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng thông điệp tình yêu muôn thuở: người yêu cũ. Sau khi phát hành album SOS cùng hit bự Kill Bill, SZA tổ chức SOS Tour, thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia.

SZA tại SOS Tour

Concert mới nhất của nữ ca sĩ được ví như "đại hội sao hạng A" bởi loạt gương mặt hàng đầu xuất hiện ở hàng ghế khán giả. Với những fan USUK, SZA không còn là cái tên xa lạ, nhưng với khán giả Việt Nam, nhiều người đặt dấu chấm hỏi về chủ nhân giai điệu Kill Bill quen thuộc trên các nền tảng MXH là ai.

Tổ chức concert như đại hội sao hạng A

Sau khi phát hành album phòng thu thứ 2, SZA tổ chức SOS Tour, đi qua nhiều thành phố xứ cờ hoa. Trong concert mới đây của nữ ca sĩ, dân tình không khỏi trầm trồ bởi loạt khán giả xịn, toàn những ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Cũng tại đây, Justin Bieber và Hailey Bieber đã có khoảnh khắc gây sốt MXH khi Hailey bị cho rằng rủ chồng hát Kill Bill "cà khịa" tình cũ Selena Gomez.

Hailey rủ Justin hát Kill Bill

Ngoài Justin Bieber - Hailey Bieber, concert của SZA còn ghi nhận sự xuất hiện của Adele, chị em Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Lizzo, Justin Timberlake, Jessica Biel,... Với dàn sao khủng theo dõi concert của SZA, có thể thấy sức hút của nữ ca nhạc sĩ này là không tầm thường. Với thành công của SOS và Kill Bill hiện tại, có thể kì vọng SZA sẽ trở thành nghệ sĩ RnB có sức ảnh hưởng nhất trong tương lai.

Loạt sao khủng dự concert của SZA

Ca - nhạc sĩ từng đạt giải Grammy, trưởng thành từ việc viết nhạc cho Rihanna

SZA sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với EP đầu tay phát hành năm 2014. Thời gian đầu, SZA ghi dấu ấn khi là đồng sáng tác ca khúc Feeling Myself với Nicki Minaj và Beyoncé. Năm 2016, SZA góp mặt trong bài hát Consideration của Rihanna, bắt đầu được giới chuyên môn chú ý. Năm 2017, SZA tung album đầu tay Ctrl, ngay lập tức được ghi nhận cả thương mại lẫn chuyên môn. SZA gắn bó với thể loại RnB, album đầu tay được đánh giá cao "album RnB sang trọng, rực rỡ, liên tục thách thức biên giới của thể loại".

Nữ ca - nhạc sĩ SZA

Trong suốt hành trình âm nhạc, SZA thể hiện được toàn bộ kỹ năng sáng tác điêu luyện cùng giọng ca "xúc cảm tuyệt đối". Nhiều nhà phê bình so sánh SZA với huyền thoại jazz Billie Holiday hay Amy Winehouse, đánh giá cô có chất giọng ma mị cùng khả năng sáng tác cực đỉnh. Sau album RnB đầu tay, SZA nhận về 5 đề cử tại Grammy 2018, bao gồm Nghệ sĩ mới của năm. Là nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều đề cử nhất năm ấy, nhưng SZA trắng tay tại Grammy khiến nhiều fan bất bình.

SZA chống nạng nhận giải Grammy cùng Doja Cat

Năm 2021, SZA được khán giả Việt biết đến khi góp giọng trong hit Kiss Me More của Doja Cat. Ca khúc này cũng là bước ngoặt lớn mang đến giải Grammy đầu tiên cho sự nghiệp của SZA, hạng mục Trình diễn song ca/nhóm xuất sắc nhất. Hình ảnh SZA chống nạng lên nhận giải cùng Doja Cat đã viral MXH suốt mùa giải Grammy 2022.

Hit Kill Bill đánh dấu tên tuổi SZA

Cuối năm 2022, SZA trở lại với album phòng thu thứ 2 SOS, vẫn theo thế mạnh RnB. Album nhanh chóng tạo lập nên nhiều thành tích kỉ lục, được giới chuyên môn dành cơn mưa lời khen. Khả năng viết lời tinh tế, âm nhạc có đủ tính thử nghiệm lẫn đại chúng đã mang đến cho SZA một album thành công. Album SOS vươn lên hạng nhất Billboard 200, lập kỷ lục album nhạc RnB có lượt nghe trực tuyến cao nhất trong một tuần.

SOS mang đến loạt thành tích mới cho SZA

Track được chú ý nhất trong toàn bộ album SOS chính là Kill Bill. Ca khúc nói về chủ đề tình yêu muôn thuở: tình cảm nuối tiếc, nỗi đau khi nhắc về người cũ. Kill Bill có giai điệu lôi cuốn, gây nghiện chỉ sau một lần nghe, khiến người nghe phải replay nhiều lần. Đoạn điệp khúc Kill Bill ngay lập tức trở thành xu hướng mạng xã hội. Phần lời "I might, I might kill my ex" và đoạn nhạc bắt tai của điệp khúc được sử dụng trong hàng triệu video ngắn TikTok.