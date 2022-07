Nghe gọi không ổn định, iPhone Lock tụt giá thê thảm: iPhone 13 Pro Max chỉ còn 20 triệu đồng

iPhone khóa mạng, hay còn được biết với tên iPhone Lock, là những chiếc máy mua từ nhà mạng theo dạng hợp đồng, và bị khóa về mặt phần mềm để chỉ có thể sử dụng SIM của nhà mạng đó. Tại Việt Nam, iPhone Lock tương đối phổ biến do có sự hỗ trợ của SIM ghép và mã ICCID, giúp cho iPhone Lock hoạt động như máy quốc tế, bao gồm đầy đủ các tính năng như nghe gọi, nhắn tin hay truy cập mạng. Thậm chí, iPhone Lock còn có thể hoạt động mà không cần tới SIM ghép.

Thế nhưng, hồi đầu tháng 5/2022 vừa qua, cộng đồng iPhone Lock tại Việt Nam đã đón nhận tin xấu. ICCID, đoạn mã gồm 20 chữ số và được coi là "chìa khóa" để iPhone Lock hoạt động, bị Apple vô hiệu. Điều này khiến cho iPhone Lock không còn ổn định như máy quốc tế như trước đây. Thay vào đó, iPhone Lock sẽ buộc phải ghép SIM thủ công, khiến cho máy dễ bị mất sóng, thường xuyên bị văng ra màn hình kích hoạt, khó kích hoạt các dịch vụ Apple như iMessage hay FaceTime…

Khi vào vùng sóng yếu, iPhone Lock có thể bị văng ra màn hình kích hoạt

Do hoạt động không ổn định, cộng thêm vào giai đoạn trầm lắng nhất trong năm của thị trường iPhone, vậy nên iPhone Lock đã tụt giá thê thảm chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, đặc biệt là những dòng máy cao cấp.

Chứng kiến mức giảm mạnh nhất là iPhone 13 Pro Max. Từ mức giá khoảng hơn 22 triệu đồng, giờ đây giá trị của một chiếc iPhone 13 Pro Max Lock hàng mới chỉ còn khoảng 20 triệu đồng, rẻ hơn 7 triệu đồng so với máy quốc tế chính hãng. Các dòng máy cao cấp trước đây như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 11 Pro Max cũng có mức giảm từ 1.5-2 triệu đồng, lần lượt dao động trong khoảng 15 triệu đồng và 9.5 triệu đồng, rẻ hơn 3-4 triệu so với máy quốc tế.

iPhone 13 Pro Max Lock có giá dao động trong khoảng 20 triệu đồng

Ở phân khúc giá rẻ (dưới 5 triệu đồng), người dùng hoàn toàn có thể tìm được những chiếc máy như 7 Plus, 8 Plus và XR với mức chênh khoảng 500.000 – 1 triệu đồng so với hàng quốc tế. Hiện tại, những chiếc máy này có mức giá lần lượt dao động trong khoảng 3, 4 và 5 triệu đồng.

Mặc dù có giá rẻ hơn so với iPhone quốc tế, tuy nhiên iPhone Lock vẫn không hấp dẫn được người mua do không thể làm tròn hai nhiệm vụ cơ bản nhất của chiếc điện thoại là nghe gọi và nhắn tin. Ở phân khúc cao cấp, hầu hết người dùng iPhone đều chịu chi và rủng rỉnh tài chính nên đều sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho một chiếc máy "chuẩn chỉnh". Trong khi đó ở phân khúc giá rẻ, mức chênh lệch không nhiều về giá trị giữa iPhone Lock và iPhone quốc tế khiến cho đa số người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn iPhone quốc tế.

Dù vậy, cũng có một số ít người dùng vẫn quyết định thử vận may với iPhone Lock, cho rằng mức giá hiện nay đã chạm đáy và nuôi hy vọng mã ICCID có thể sẽ hồi sinh trong tương lai. Ngoài ra, trên thị trường điện thoại cũ cũng xuất hiện lác đác những chiếc iPhone Lock có thể hoạt động như iPhone quốc tế, do đã được kích hoạt trước thời điểm Apple vô hiệu hóa ICCID. Những chiếc máy này có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng bù lại hoạt động ổn định với điều kiện người dùng không đặt lại (reset).

Hiện nay, tương lai của iPhone Lock vẫn còn tương đối mù mịt, khi không thể biết được rằng liệu mã ICCID có còn hoạt động trở lại như trước kia hay không. Trong lần gần nhất mà iPhone Lock "đắp chiếu", người dùng đã phải chờ đợi tới 8 tháng thì mã ICCID mới hồi sinh.