Chỉ với 1 câu lệnh đơn giản, ChatGPT-4 turbo, hay còn gọi là ChatGPT-4o đã nhanh chóng đưa ra 1 loạt gợi ý về những món đồ gia dụng nên tránh mua trong thời điểm này. Lý do mà AI đưa ra cho từng loại sản phẩm cũng vô cùng hợp lý, hợp thời, chưa kể còn liệt kê cả 1 vài sản phẩm thay thế phù hợp với xu hướng, khi mà các công nghệ đã vượt thêm 1 bậc và cho chúng ta những thiết bị hiện đại, đa năng hơn. Dưới đây là toàn bộ phần gợi ý từ ChatGPT, bạn hoàn toàn có thể tham khảo để có quyết định sáng suốt hơn trong lần mua sắm tới.

Là một chuyên gia và KOL trong lĩnh vực đồ gia dụng, đồ dùng gia đình, và đồ điện lạnh, tôi sẽ chia sẻ với bạn những sản phẩm kiểu cũ mà bạn không nên mua nữa trong năm 2024 này. Những sản phẩm này không chỉ lạc hậu về mặt công nghệ mà còn không tối ưu về mặt tiết kiệm năng lượng và tiện ích sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

1. Tủ lạnh không inverter

Lý do: Tủ lạnh không sử dụng công nghệ Inverter tiêu thụ năng lượng nhiều hơn và không ổn định nhiệt độ tốt như tủ lạnh Inverter. Các tủ lạnh Inverter hiện nay tiết kiệm điện năng lên đến 30-50%, giảm thiểu tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ của máy nén.

2. Máy giặt cửa trên

Lý do: Máy giặt cửa trên thường không hiệu quả bằng máy giặt cửa trước về mặt tiết kiệm nước và điện. Máy giặt cửa trước còn giúp giặt sạch hơn và nhẹ nhàng hơn với quần áo.

3. Nồi cơm điện cơ

Lý do: Nồi cơm điện tử hiện nay có nhiều tính năng thông minh như hẹn giờ, nấu nhiều chế độ, giữ ấm tốt hơn và tiết kiệm điện năng. Nồi cơm điện cơ đã trở nên lạc hậu và không còn phù hợp với nhu cầu đa dạng hiện đại.

4. TV không có kết nối internet (Non-Smart TV)

Lý do: Smart TV đã trở nên phổ biến và giá cả phải chăng. Việc có kết nối Internet giúp bạn dễ dàng truy cập vào các dịch vụ trực tuyến như Netflix, YouTube và các ứng dụng khác. TV không có tính năng này sẽ hạn chế khả năng giải trí của bạn.

5. Máy lạnh không inverter

Lý do: Tương tự như tủ lạnh, máy lạnh không Inverter tiêu thụ nhiều điện năng hơn và không điều chỉnh nhiệt độ chính xác như máy lạnh Inverter. Sử dụng máy lạnh Inverter giúp bạn tiết kiệm chi phí điện hàng tháng và tăng cường sự thoải mái.

6. Lò vi sóng không có tính năng nướng

Lý do: Lò vi sóng kết hợp nướng (Convection Microwave Oven) mang đến sự tiện lợi hơn nhiều khi bạn có thể nướng và hâm nóng thực phẩm chỉ trong một thiết bị. Sản phẩm này giúp tiết kiệm không gian bếp và tiền bạc.

7. Bàn ủi (bàn là) thường

Lý do: Bàn ủi hơi nước hoặc bàn ủi hơi nước cầm tay hiện đại giúp ủi quần áo nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với bàn ủi thường. Ngoài ra, chúng còn an toàn hơn khi sử dụng.

8. Máy hút bụi có dây

Lý do: Máy hút bụi không dây hiện nay có thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển và không bị hạn chế bởi dây điện. Hiệu suất hút bụi cũng được cải thiện nhiều, tiện lợi cho các gia đình hiện đại.

9. Quạt cơ truyền thống

Lý do: Quạt điện tử có điều khiển từ xa, nhiều chế độ gió và tính năng hẹn giờ giúp người dùng tiện lợi và thoải mái hơn. Quạt truyền thống đã trở nên lạc hậu với các tính năng hạn chế.

10. Đèn sợi đốt

Lý do: Đèn LED tiết kiệm năng lượng hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn. Chuyển sang đèn LED giúp giảm chi phí điện và bảo vệ môi trường.

Việc đầu tư vào các sản phẩm hiện đại không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí về lâu dài mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn, tiện nghi hơn cho cuộc sống hàng ngày. Hy vọng những gợi ý này sẽ hữu ích cho bạn trong việc lựa chọn sản phẩm gia dụng cho gia đình mình trong năm 2024.

Hình ảnh được tạo bởi Microsoft Copilot, mở rộng khung hình với Photoshop Generative AI.

Dựa vào những gì ChatGPT viết, chúng tôi cũng đã tổng hợp lại 1 số sản phẩm phù hợp với các tiêu chí trên, ví dụ như các mẫu đèn LED đời mới nhiều tính năng hay, siêu tiết kiệm điện, quạt có điều khiển từ xa, bàn ủi hơi nước và Smart TV giá rẻ từ các thương hiệu lớn.



