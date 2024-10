Nghệ An: Khởi tố nam sinh lớp 11 bắt thiếu niên 14 tuổi ăn đất

Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (sinh năm 2008, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) để điều tra về tội Làm nhục người khác.

N. chính là người đã bắt ép em V.H.Đ. (sinh năm 2010, học sinh lớp 9 Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) bốc đất lên ăn, ngoài ra còn bắt em hút thuốc lá.

Do bị can chưa đủ 18 tuổi (N. hiện là học sinh lớp 11 của Trường THPT Mai Hắc Đế), nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nam sinh lớp 9 bị ép buộc bốc đất cho vào miệng. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 21h ngày 19/10, tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 7, xã Nam Anh, N. và N.V.T. (sinh năm 2010) làm nhục em Đ. bằng cách bắt hút thuốc lá không được nhả khói ra ngoài, ép ăn đất, ăn bùn... Quá trình này được N. và T. quay video và phát tán trên mạng.

Hình ảnh và lời thoại trong video ghi lại cho thấy nam sinh lớp 9 bị đe dọa, ép buộc phải tự tay bốc cục đất đưa vào miệng ăn. Những kẻ bắt nạt nói: “Ngon không?, “nót” (nuốt), "ăn tiếp, ăn đến lúc nào no, nếu nhả ra sẽ bị sát hại luôn”...

Sau khi ăn hết nắm đất đầu tiên, em Đ. bị bắt ăn nắm đất thứ hai. Để đảm bảo nạn nhân nuốt hết, nhóm của N. còn yêu cầu thè lưỡi ra để kiểm tra. Sau đó, nạn nhân được cho đi uống nước. Video có tiếng một người nói “thôi tha cho nó”, nhưng người khác nói “không tha” và tiếp tục đe dọa, ép em Đ. tiếp tục ăn đất.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Nam Đàn cho biết có đủ cơ sở để xác định hành vi của N. là làm nhục người khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.