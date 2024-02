Ngày vía Thần Tài năm 2024 là ngày nào? Nên làm gì trong ngày vía Thần Tài để thu hút tiền bạc và giàu có?

Ý nghĩa ngày vía Thần Tài

Thần Tài là một vị thần trong văn hóa tín ngưỡng người Việt và một số nước phương Đông. Theo quan niệm dân gian, đây là vị thần đem lại tiền tài, may mắn cho gia chủ. Với nhu cầu phát triển kinh tế, làm ăn buôn bán ngày càng mạnh mẽ, để đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình, cũng như tăng thêm niềm tin lấy may buôn bán mà nhiều người đều thờ cúng Thần Tài.

Tuy vậy, hoạt động tín ngưỡng thờ cúng Thần Tài của người Việt khác biệt nhiều với nước phương Đông khác, chẳng hạn như Trung Quốc. Thần Tài trong văn hóa Trung Quốc chia làm Văn Thần Tài và Võ Thần Tài, ngày lấy vía là ngày mùng 5 tháng Giêng và 22 tháng 7 Âm lịch. Tại Việt Nam, người dân thờ chung Thần Tài với Ông Địa hoặc bộ ba Phúc - Lộc - Thọ.

Nơi thờ cúng Thần Tài thường được đặt dưới đất, sát tường ở gần nơi cửa ra vào. Lễ vật dâng cúng cũng giản dị và tuỳ tâm gia chủ.

Ngày vía Thần tài năm 2024 là ngày nào?

Dựa vào nguồn tích của Thần Tài, dân gian thường quan niệm này 10 tháng Giêng là ngày nạp vía Thần Tài. Bởi vậy, ngày mùng 10 Tết (10 tháng Giêng) rơi vào ngày 19 tháng 2 Dương lịch là ngày nạp vía Thần Tài.

Vào ngày này, gia chủ thực hiện những việc cần thiết để bày tỏ biết ơn đến Thần Tài và thực hiện một số phong tục để nạp tài, cầu mong cả năm sẽ may mắn, sung túc.

Ngày mùng 10 Âm lịch mỗi tháng, là ngày vía Thần Tài, nhiều người thường bày mâm lễ nhỏ để dâng cúng bàn thờ Thần Tài. Tuy nhiên mùng 10 tháng Giêng có thể coi là ngày lễ lớn và ý nghĩa nhất để khởi đầu lộc lá cho cả năm.

Nên làm gì trong ngày vía Thần tài để may mắn và dư dả suốt năm?

Cúng Thần Tài

Trong ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài, những người buôn bán, kinh doanh thường thực hiện lễ cúng cảm tạ Thần Tài đã mang may mắn, tiền bạc, sung túc đến cho gia chủ. Đồng thời, đây cũng là lễ dâng cúng lớn nhất so với các tháng còn lại trong năm.

Ảnh: Loan Trần

Mua vàng nạp tài

Vào ngày vía Thần Tài, người dân thường đổ xô đi mua vàng để cầu may và tích trữ. Nhiều quan niệm cho rằng, năm nào thì "săn" linh vật của năm ấy để được phù trợ nhiều hơn. Cho nên, nhiều người rất thích mua vàng miếng in hình linh vật năm. Tuy nhiên, gia chủ có thể mua những vật phẩm khác để cầu tài. Chẳng hạn như năm 2024 là Giáp Thìn, nhiều người sẽ chọn mua linh vật rồng để cầu may.

Mua vật phẩm phong thủy để thu hút may mắn

Khá nhiều quan điểm trong dân gian cho rằng, phải mua vàng miếng để cầu may mới có tác dụng. Đây là hiểu lầm không đáng có trong ngày vía Thần Tài. Gia chủ có thể mua vật phẩm phong thủy dát vàng, tượng linh vật, vòng tay, nhẫn hay vàng miếng đều được. Bởi vì vàng đại diện cho kim ngân, sự đầy đủ, sung túc nên tùy thuộc vào điều kiện và sở thích của từng người mà lựa chọn cho phù hợp. Điều quan trọng nhất là "lấy vía" để ngụ ý cả năm dư dả, đủ đầy.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)