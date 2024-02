Ngày vía Thần Tài năm 2024 là ngày nào, làm gì để cầu may mắn?

Ngày vía Thần Tài năm 2024 là ngày nào?

Ngày vía Thần Tài hàng năm diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch. Như vậy, ngày vía Thần Tài năm 2024 sẽ rơi vào thứ 2 ngày 19/2.

Theo quan niệm của nhiều người, đặc biệt là những người làm kinh doanh, Thần Tài là vị thần mang đến may mắn và tài lộc. Ngày vía Thần Tài cũng là thời điểm để cảm tạ những phước lành mà Thần Tài mang đến cho năm trước và cầu mong sự may mắn về tài lộc cho năm sau...

Người dân sẽ thường đi mua vàng vào ngày cúng vía Thần Tài vì họ tin rằng việc làm này sẽ mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Do Thần Tài giúp cho việc làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng nên mọi người cũng sẽ mua vàng để cúng trả lễ cho Thần Tài vào ngày này.

Cũng có nhiều gia đình lựa chọn việc mua thêm những món đồ phong thủy như đá phong thủy, tượng Thiềm thừ,... để mong một năm được làm ăn phát đạt và thêm sung túc, may mắn. Không chỉ mua vàng, đá phong thuỷ... người ta còn mua mèo Thần Tài vào ngày này, đặc biệt là những hộ kinh doanh, buôn bán với mong muốn cầu tiền tài, may mắn trong công việc, mua bán thuận buồm xuôi gió.

Tuy vậy, TS. Đinh Đức Tiến nhận định, không có tục lệ hay quy định nào bắt buộc người dân phải mua vàng trong mùng 10 tháng Giêng thì mới sung túc, tài lộc cả năm. Do đó, vào ngày vía Thần Tài, tùy điều kiện mỗi gia đình, mọi người có thể mua vàng ít, nhiều hoặc không mua cũng không sao.

Nhiều người quan niệm việc mua vàng vào ngày Vía Thần Tài có thể mang lại may mắn

Làm gì trong ngày vía Thần tài để cầu may mắn?

Lau dọn bàn thờ

Bàn thờ được xem là nơi rất linh thiêng trong mỗi gia đình. Bàn thờ Thần Tài là nơi để gia đình thắp hương bái thỉnh tới Thần Tài. Vậy nên việc làm sạch bàn thờ thể hiện sự thành tâm của gia chủ với vị thần đem đến tài lộc.

Những người cẩn thận trước ngày mùng 10 tháng Giêng thường lau bàn thờ, lau tượng ông thần Tài và ông Thổ địa bằng nước thơm, nước có ngâm hoa tươi hoặc rượu trắng để tẩy bụi.

Từ sớm ngày mùng 10 tháng Giêng, nên mở rộng các cửa trong nhà, đặc biệt là cửa chính để đón tài lộc vào nhà. Sau khi thắp hương xong, muối gạo được cất đi, còn nước thì hắt từ bên ngoài vào trong nhà mình. Mục đích là lộc tài chỉ đi vào nhà chứ không đi ra, giữ nguyên tài lộc.

Cúng Thần Tài

Để kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt cả năm, người kinh doanh chuẩn bị mâm lễ cúng thần Tài chu đáo, tùy theo tập tục của từng địa phương. Quan trọng nhất là bạn cần lưu ý không nên dùng hoa, quả giả mà phải chọn hoa quả tươi, có màu sắc rực rỡ; trang phục khi cúng sạch sẽ, gọn gàng.

Theo quan niệm dân gian thì Thần Tài thích những món như cua biển, lợn quay và chuối chín. Người dân một số địa phương còn mua cá lóc nướng hay thịt quay. Người miền Nam cúng còn có thêm đĩa tam sên (gồm thịt heo luộc, trứng luộc và tôm luộc).

Bên cạnh đó, cũng nên chuẩn bị khay vàng giấy, hai cây đèn nhỏ để hai bên bát hương và một khay nước gồm 2 chén rượu và 3 cốc nước.

Đĩa Tam Sên cúng ngày Vía Thần Tài

Gửi tiết kiệm ngân hàng

Gửi tiền tiết kiệm là phương án được nhiều người ưa chuộng nếu không mua vàng trong ngày Thần Tài vì gửi tiền vào ngân hàng mang ý nghĩa hy vọng một năm mới tiền tài sinh sôi, “tiền đẻ ra tiền”.

