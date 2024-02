Ngày vía Thần Tài 2024 khai hội, nhiều sản phẩm vàng độc lạ "gây bão" thị trường

Linh giáp vàng rồng Thăng Long phát tài là một trong những sản phẩm đặc biệt được Bảo Tín Minh Châu đưa ra thị trường trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Đơn vị này cho biết: Rồng là con vật linh thiêng nằm trong bộ tứ linh là long, lân, quy, phụng, tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy. Do đó, việc sở hữu và biếu tặng những linh vật, linh giáp rồng vàng vào dịp ngày vía Thần Tài sẽ mang may mắn đến cho chủ nhân, giúp gia tăng tài lộc, khai xuân thuận phát.

Linh giáp Vàng rồng Thăng Long phát tài. (Ảnh: BTMC)

Món bảo vật bằng vàng này được chế tác từ chất liệu cao cấp, với công nghệ hiện đại, khắc họa sống động vẻ đẹp uy nghi, dũng mãnh của linh vật rồng vàng.

Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu đã cho đặt hàng tượng rồng này với tùy chọn 1 chỉ hoặc 2 chỉ. Linh giáp vàng rồng Thăng Long phát tài loại 1 chỉ có giá từ 7.713.000 đồng, trong khi loại 2 chỉ có giá từ 15.323.000 đồng.

Ngoài ra, đơn vị này còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm khác như đĩnh vàng, thìa vàng, tượng thần tài vàng, thuyền rồng vàng, tượng quan âm vàng… để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm này có giá dao động từ 4 - 76 triệu đồng tùy loại và kích thước.

Sản phẩm vàng phục vụ ngày vía Thần Tài 2024 của Bảo Tín Minh Châu đã cho đặt hàng trước trên website. (Ảnh chụp màn hình)

Để chào đón dịp vía Thần Tài năm Giáp Thìn 2024, PNJ cũng tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm độc đáo, gồm bộ sưu tập (BST) trang sức, vàng tài lộc, quà tặng.

Nổi bật có BST trang sức Kim Bảo Như Ý với ý nghĩa mong cầu nguyện ý đầu năm cho một năm ấm no, an lành, cầu được ước thấy. Kim Bảo Như Ý lấy cảm hứng từ hình ảnh cách điệu từ mặt gậy Như Ý thể hiện những điều tốt lành, còn Như Ý Cát Tường kết hợp với hình ảnh cỏ 4 lá - tượng trưng cho sự trung thành, hy vọng, tình yêu và may mắn.

BST Kim Bảo Như Ý. (Ảnh: PNJ)

Bên cạnh đó là BST quà tặng PNJArt Kim Long Phi Vân với hình tượng rồng vàng vươn mây độc đáo cùng nghệ thuật thiết kế tuyệt mỹ.

Rồng gặp mây tựa cá gặp nước, ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, hình ảnh rồng đạp gió, vươn mây còn tượng trưng cho khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới.

Tượng vàng 24K Kim Long Phi Vân của PNJ mở bán với số lượng giới hạn chỉ 399 tác phẩm. (Ảnh: PNJ)

Ngoài những sản phẩm độc lạ thì các tiệm vàng vẫn tập trung tung ra loạt sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, nhẫn kim tiền, vàng miếng loại nhỏ, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Trong số các sản phẩm đó, có bộ sản phẩm Phi Long Tài Lộc của Bảo Tín Mạnh Hải, với một thẻ kim long phát tài và một thẻ kim long tài lộc nhỏ xinh. Người tiêu dùng có thể dùng 2 thẻ vàng này để trang trí, tạo điểm nhấn cho ốp trong suốt của điện thoại.

Bộ sản phẩm Phi Long Tài Lộc của Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: BTMH)

Bộ sản phẩm này hiện đang được Bảo Tín Mạnh Hải bán với giá 1,3 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể mua 1 loại thẻ vàng này với giá bằng nửa mức giá trên.