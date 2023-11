Ngày tàn của Disney đã đến?

Năm 2023 không phải là thời điểm lý tưởng và cho thấy thành công rõ rệt của nền điện ảnh thế giới. Ngay cả Disney - đế chế phim ảnh hừng mạnh bậc nhất toàn cầu cũng bước vào giai đoạn "lao đao" về gần như mọi mặt, từ phim ảnh, nhân sự đến ngay cả doanh số ngoài từ công viên chủ đề.

Cần làm rõ, Disney vẫn là cái tên dẫn đầu và hoạt động sôi nổi nhất nhì hiện tại của ngành điện ảnh với những bộ phim được đầu tư lớn, ra mắt và "chiếm sóng" đều đặn. Tuy nhiên xét trên con đường và cuộc chiến của riêng hãng, Nhà Chuột rõ ràng đang đối mặt với tình trạng "thoái trào" khi càng cố gắng đa dạng hóa, tiếp cận nhiều và sâu đến nhiều đối tượng khán giả và câu chuyện, hãng lại hứng chịu càng nhiều thất bại. Tệ hơn, nó xảy ra vào đúng kỷ niệm 100 năm!

Lỗ hơn 21 nghìn tỷ... trong 1 mùa hè

Kể từ đầu năm đến nay, Disney đã cho ra mắt đều đặn các dự án từ hoạt hình, phim live-action lẫn mở rộng vũ trụ điện ảnh Marvel. Thế nhưng khác với tình hình mọi năm trước đó, Disney của 2023 đối mặt với thua lỗ nối tiếp thua lỗ, dù rằng các dự án đều có mức đầu tư rơi vào khoảng 200-300 triệu USD.

Tính từ 2 dự án flop là Lightyear và Strange World cuối năm 2022, Disney đã có trên dưới 10 bộ phim ra mắt và đa phần đều thất bại. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Little Mermaid, Elemental, Indiana Jones 6, Haunted Mansion, The Marvels và mới nhất là Wish đều có doanh thu đáng thất vọng, cùng lắm vừa đủ để hoà vốn chứ không hề bùng nổ. Đây cũng là năm mà Disney chưa có phim nào đạt mốc doanh thu tỷ đô. Bộ phim duy nhất được xem là thành công chính là Guardians of the Galaxy Vol. 3 với 845 triệu USD doanh thu toàn cầu, song bấy nhiêu là không đủ để bù trừ vào khoản lỗ lên đến 900 triệu tính đến mùa phim hè qua (theo Daily Mail).

Wish có cú mở màn tệ bậc nhất lịch sử Disney với chỉ hơn 80 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu

The Marvels có doanh thu mở màn thấp nhất MCU kể từ năm 2008

Tình hình phim rạp thế đã đành, nền tảng Disney+ cũng không khá khẩm hơn. Theo Forbes, Disney+ đã mất đến 11,7 triệu người đăng ký - con số kỷ lục sau quý 2 năm nay, mặc cho các sản phẩm chất lượng liên tục ra mắt không chỉ ở Hollywood mà trên phạm vi toàn cầu. Những dự án được đánh giá hay như Loki hay phim Hàn Moving không đủ để "níu kéo" người xem ở lại. Ngoài ra, việc Disney tăng giá một số gói đăng ký cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của khán giả.

Loki được khen nhưng chưa đủ "gánh"

Chưa kể, các hãng con như Searchlight, 20th Century Studios... cũng không khấm khá hơn khi các dự án chủ chốt như The Creator, The Boogeyman... đều kém tiếng lẫn thành tích. Mặt khác, các phương diện như chứng khoán (rơi xuống mức thấp nhất từ 2014), lượng khách công viên chủ đề (tụt xuống mức thấp kỷ lục vào dịp Quốc khánh so với các năm trước) gặp tình trạng bấp bênh không kém. Khủng hoảng bao trùm lấy khủng hoảng, ngay cả chủ tịch Disney cũng không giấu được lời oan thán.

CEO của Disney: Tôi kiệt sức và không thở nổi

Theo tiết lộ từ The Wrap, CEO của Disney hiện tại Bob Iger đang vô cùng áp lực với thất bại liên tiếp của hãng. Ông chia sẻ rằng ông cảm thấy "nghẹt thở và kiệt sức" khi thành quả mang lại không xứng với mức độ đầu tư. Ngoài ra, việc giám đốc phụ trách mảng "đa dạng hoá nội dung" Latondra Newton từ chức vào tháng 6 qua được cho là ảnh hưởng lớn đến hướng đi của Disney sắp tới.

Bob Iger chán nản khi trở lại làm CEO của Disney sau khi từng tuyên bố "một đi không trở lại"

Thời gian qua, Disney đã phải cắt giảm nhân sự nhiều đợt, có thời điểm lên đến 7000 nhân viên và ngân sách tiết kiệm được là 5,5 tỷ USD. Những động thái này cho thấy ngay cả "đầu tàu" ngành điện ảnh thế giới cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, dẫn đến tình trạng tụt dốc và suy tàn đáng tiếc.

Tuy vậy, Bob Iger vẫn đang hi vọng tình hình của Disney sẽ khởi sắc hơn vào năm 2024. Công ty đang cố gắng "thu hẹp" khoản lỗ qua từng quý, cũng như sẽ mạnh dạn quảng bá cho các phim trọng điểm như Deadpool 3, Inside Out 2 hay thậm chí Bạch Tuyết. Song, đó vẫn chỉ là "lý thuyết" và tương lai của Nhà Chuột sắp tới vẫn rất khó dự đoán khi hình thức, hướng đi vẫn không khác trước. Khán giả triệt để mất hi vọng với Marvel, và các dự án live-action thì gây tranh cãi gay gắt (trường hợp Bạch Tuyết tương tự Nàng Tiên Cá).

Nhìn tình hình của Bạch Tuyết, Disney chưa chắc có thể "lội ngược dòng"

Đứng trước bờ vực của sự chấm hết, Disney liệu sẽ gieo mình xuống như một kẻ phản diện trả giá đắt sau hàng loạt sai lầm, hay sẽ tìm thấy lối thoát mới đúng nghĩa một nhân vật chính đầy mạnh mẽ?