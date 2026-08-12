Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch: Khung giờ đẹp nhất để thắp hương

Mùng 1 tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 13/8. Vậy gia đình nên thắp hương vào khung giờ nào?

Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng cô hồn, đồng thời đây cũng là tháng diễn ra lễ Vu Lan và rằm tháng 7. Vì vậy, ngay từ ngày mùng 1, nhiều gia đình đã chú trọng hơn đến việc dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị hương hoa và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Năm 2026, ngày 1/7 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 13/8 dương lịch. Một trong những điều thường khiến nhiều người băn khoăn là nên thắp hương vào lúc nào. Có người giữ thói quen dâng hương từ sáng sớm, trong khi những gia đình bận rộn lại chỉ có thể thực hiện vào cuối ngày. Vậy đâu là khoảng thời gian phù hợp?

Buổi sáng vẫn là thời điểm được nhiều gia đình lựa chọn

Vào ngày mùng 1, nhiều gia đình có thói quen thắp hương vào buổi sáng. Đây là lúc bắt đầu một ngày mới, không gian trong nhà tương đối yên tĩnh và mọi người cũng thuận tiện chuẩn bị bàn thờ trước khi bắt đầu công việc. Nếu có điều kiện, gia đình có thể dọn dẹp nhẹ khu vực thờ cúng, thay nước, chuẩn bị hoa quả và thắp hương trong khoảng buổi sáng, sau khi thức dậy và hoàn tất việc chuẩn bị lễ. Không nhất thiết phải thực hiện vào một giờ quá sớm nếu điều đó khiến mọi việc trở nên vội vàng. Với người đi làm, khoảng thời gian trước khi rời nhà thường thuận tiện nhất. Quan trọng hơn việc cố chờ một phút hoặc một giờ cụ thể là bàn thờ được chuẩn bị sạch sẽ, lễ vật gọn gàng và người thắp hương có đủ thời gian thực hiện một cách trang nghiêm.

Không kịp buổi sáng, có thể thắp hương vào chiều tối

Mùng 1 tháng 7 âm lịch năm nay rơi vào thứ Năm, tức một ngày làm việc bình thường. Vì thế, không phải gia đình nào cũng có thể dành thời gian chuẩn bị lễ vào sáng sớm. Nếu không thuận tiện vào buổi sáng, gia đình có thể lựa chọn chiều hoặc đầu buổi tối, sau khi mọi người đã trở về nhà. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp với những gia đình muốn các thành viên cùng có mặt trước bàn thờ. Tuy nhiên, nếu thắp hương vào buổi tối, nên chủ động thực hiện khi còn tương đối sớm thay vì đợi đến quá khuya. Hương, nến và các nguồn lửa trên bàn thờ cần được theo dõi trong quá trình cháy; không nên thắp xong rồi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Có một "giờ đẹp nhất" bắt buộc phải thắp hương không?

Đây là điều nhiều người dễ nhầm lẫn khi chuẩn bị thắp hương vào những ngày đặc biệt. Các quan niệm truyền thống có thể chia một ngày thành những giờ được xem là thuận lợi cho từng công việc, tuy nhiên không có một khung giờ duy nhất bắt buộc tất cả gia đình phải thắp hương mùng 1. Thắp hương ngày mùng 1 vốn là một nếp sinh hoạt tín ngưỡng của mỗi gia đình. Vì vậy, giờ thực hiện có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế và phong tục của từng nhà. Nếu gia đình vốn có nếp thắp hương vào sáng mùng 1 thì có thể tiếp tục duy trì. Nếu công việc khiến mọi người chỉ có thể thắp vào chiều tối thì cũng không cần vì thế mà quá lo lắng hoặc cố thực hiện thật sớm trong trạng thái vội vàng.

Mùng 1 tháng 7 có cần thắp hương khác những tháng còn lại?

Do tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn nên nhiều người dễ có tâm lý rằng ngay từ mùng 1 phải chuẩn bị lễ lớn hoặc thực hiện nhiều nghi thức hơn bình thường. Tuy nhiên, với việc thắp hương gia tiên ngày mùng 1, gia đình vẫn có thể chuẩn bị theo nếp thường lệ. Lễ vật tùy điều kiện từng nhà, có thể đơn giản với hương, hoa tươi, nước sạch và trái cây. Không nhất thiết phải chuẩn bị mâm lễ cầu kỳ chỉ vì bước sang tháng 7 âm lịch. Rằm tháng 7 là một dịp riêng, thường gắn với lễ Vu Lan và nhiều tập tục thờ cúng khác tùy từng gia đình, địa phương. Vì vậy, cũng không nên đánh đồng toàn bộ nghi lễ của ngày rằm với ngày mùng 1 đầu tháng.

Vậy khung giờ nào phù hợp nhất?

Nếu muốn lựa chọn đơn giản, buổi sáng vẫn là khoảng thời gian thuận tiện và được nhiều gia đình ưu tiên để thắp hương mùng 1. Gia đình có thể thực hiện sau khi đã chuẩn bị bàn thờ và lễ vật chu đáo, không cần cố chạy theo một giờ cố định.

Nếu sáng 13/8 bận công việc, chiều hoặc đầu buổi tối cũng là lựa chọn phù hợp. Điều nên tránh là vì quá đặt nặng chuyện giờ đẹp mà thắp hương trong lúc vội vã, hoặc thắp quá muộn rồi không có thời gian theo dõi hương, nến.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch cũng như những ngày đầu tháng khác, điều được nhiều gia đình coi trọng vẫn là sự sạch sẽ của không gian thờ cúng, sự chu đáo khi chuẩn bị lễ và lòng thành kính khi dâng hương. Một thời điểm phù hợp với nếp sinh hoạt của gia đình vì thế thường có ý nghĩa thực tế hơn việc cố tìm một “giờ vàng” áp dụng cho tất cả mọi người.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm