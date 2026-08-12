Lona Kiều Loan nạp “chiến mã” cho căn bếp, rục rịch gia nhập đường đua nấu ăn: Cạnh tranh cùng ai đây?

Lona Kiều Loan vừa chi cả chục triệu để sắm bộ nồi nấu nướng, khoe rằng đang trong giai đoạn "mê ở nhà bếp hơn đi ra ngoài”.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật và cuộc sống sang chảnh, Á hậu Lona Kiều Loan thời gian gần đây còn khiến dân tình chú ý với loạt clip trổ tài cắm hoa. Để nâng cao tay nghề, nàng Hậu thậm chí còn đầu tư đi học cắm hoa, cho thấy độ “mê” thú vui này chẳng phải dạng vừa. Nhưng câu chuyện “tay bếp nhà nghề” của Lona Kiều Loan chưa dừng lại ở đó. Mới đây, trên trang cá nhân, cô tiếp tục khiến dân tình chú ý khi chia sẻ loạt đồ gia dụng đắt đỏ vừa sắm cho căn bếp. Nàng Hậu hào hứng cho biết đang ở trong giai đoạn “mê ở nhà bếp hơn đi ra ngoài”, vậy nên tranh thủ nạp thêm vài "chiến mã" mới cho khu vực yêu thích này.

Nhìn qua bộ nồi niêu mới sắm, có thể thấy Lona Kiều Loan đầu tư khá mạnh tay khi toàn những món có giá thành “đắt xắt ra miếng”. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ vẫn còn một lô đồ gia dụng khác đang trên đường về. Với màn chi tiền không tiếc tay này, dự là sau series cắm hoa, thời gian tới nàng Hậu sẽ tiếp tục “lên sóng” với loạt series vào bếp nấu nướng.





Bộ 6 nồi nấu nướng của Lona Kiều Loan không chỉ gây chú ý bởi thiết kế xinh xắn, bắt mắt với những gam màu xanh, hồng ngọt ngào mà còn khiến dân tình choáng ngợp bởi mức giá. Nhiều sản phẩm đến từ Le Creuset - thương hiệu đồ gia dụng cao cấp nổi tiếng của Pháp, đặc biệt được biết đến với những dòng nồi gang tráng men có thiết kế đặc trưng, độ bền cao và mức giá thuộc phân khúc đắt đỏ, từ vài triệu đến cả chục triệu đồng cho mỗi món. Chẳng hạn, chiếc nồi gang thiết kế hình bí ngô màu xanh có giá lên tới gần 14 triệu đồng, trong khi mẫu quánh gang màu hồng với núm hình gấu xinh xắn dù có kích thước nhỏ gọn nhưng giá cũng dao động khoảng 5 triệu đồng. Một chiếc nồi gang màu xanh với phần nắp tạo hình hoa cũng có giá ngót nghét 11 triệu đồng. “Bóc giá” sương sương vài món trong bộ sưu tập cũng đủ thấy độ chịu chi của Lona Kiều Loan.

Không chỉ sở hữu bộ đồ nghề nấu nướng xịn sò, căn bếp của nàng Hậu còn ghi điểm với không gian tiện nghi và thoáng đãng, đặc biệt là ô cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Có bếp đẹp, view xịn, lại vừa mạnh tay sắm thêm cả loạt “đồ chơi” nấu nướng, có lẽ ngày Lona Kiều Loan chính thức lên sóng series vào bếp cũng không còn xa.