Không khí trước trận chung kết World Cup 2026 nóng lên khi hàng nghìn người hâm mộ thức đêm cổ vũ Argentina và Tây Ban Nha.

Chỉ còn ít phút nữa, 2h00 rạng sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này, không khí bóng đá đã "nóng" lên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Dù trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Hai (20/7), hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam vẫn sẵn sàng thức xuyên đêm để theo dõi cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của bóng đá thế giới.

Clip: Quân

Hàng nghìn người hâm mộ phủ kín Công viên Bờ sông Sài Gòn, háo hức chờ trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Vũ Hiệu)

Không khí tại khu vực xem bóng đá ngoài trời nóng dần lên khi người hâm mộ kiên nhẫn chờ tiếng còi khai cuộc lúc 2 giờ sáng.

Khán giả liên tục hò reo, giao lưu và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc chờ trận chung kết bắt đầu.

Từ tối muộn, nhiều quán cà phê bóng đá tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn đã nhộn nhịp khách ra vào. Không ít địa điểm trang bị màn hình cỡ lớn, mở cửa suốt đêm để phục vụ người hâm mộ. Nhiều nơi kín chỗ từ sớm khi các nhóm bạn, đồng nghiệp, gia đình hẹn nhau tụ tập, vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ tiếng còi khai cuộc.

Không chỉ tại các quán cà phê, nhiều gia đình cũng chuẩn bị sẵn "đại tiệc bóng đá" ngay tại nhà. Đồ ăn nhanh, nước uống, áo đấu và cờ của Argentina hoặc Tây Ban Nha được chuẩn bị từ trước, biến phòng khách thành một "khán đài" thu nhỏ. Với nhiều người, việc phải đi làm vào sáng hôm sau không đủ để làm giảm sức hút của trận cầu được mong đợi nhất hành tinh.

Nhiều cổ động viên diện áo đấu số 10 của Lionel Messi để tiếp lửa cho đội bóng yêu thích.

Bên cạnh các quán cà phê và những buổi xem bóng đá tại nhà, Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) cũng trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ trong đêm chung kết World Cup 2026. Tại chương trình "Trọn Vẹn Cảm Xúc Cùng Coca-Cola FIFA World Cup 2026", đông đảo khán giả đã có mặt từ tối để thưởng thức các tiết mục biểu diễn âm nhạc, giao lưu cùng cộng đồng yêu bóng đá và chờ đợi thời khắc 2 giờ sáng, khi trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. Không khí lễ hội với tiếng hò reo, cờ phướn và sắc áo của hai đội tuyển khiến khu vực này trở nên sôi động trước giờ bóng lăn.

Trên mạng xã hội, không khí cũng sôi động không kém. Nhiều người hài hước chia sẻ kế hoạch "cày xuyên đêm", "uống sẵn vài ly cà phê để tỉnh táo" hay "chấp nhận buồn ngủ một ngày để không bỏ lỡ trận chung kết". Các bài đăng hẹn bạn bè xem bóng đá, dự đoán tỷ số và lựa chọn đội vô địch xuất hiện dày đặc chỉ ít giờ trước giờ bóng lăn.

Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người hâm mộ khi tất cả cùng chờ đợi màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Nhiều người mang theo cả thảm trải để tranh thủ ngả lưng chờ đến giờ diễn ra trận chung kết

Nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách cùng hội tụ, tạo nên ngày hội bóng đá trước trận đấu được mong chờ nhất hành tinh.

Đầu tuần nhưng không ai muốn về sớm, hàng nghìn người kiên nhẫn chờ 2 giờ sáng để tiếp lửa đổi tuyển yêu thích

Theo truyền thông quốc tế, sức nóng của trận chung kết không chỉ lan tỏa tại Việt Nam mà còn phủ khắp nhiều quốc gia. Hàng nghìn cổ động viên đã đổ về các khu vực tổ chức xem bóng đá công cộng, trong khi nhiều quảng trường, quán bar và khu vui chơi trở thành điểm hẹn của người hâm mộ trước màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Dù ngày làm việc mới chỉ còn cách vài giờ, với rất nhiều người hâm mộ, một đêm thức trắng để chứng kiến đội bóng yêu thích bước lên ngôi vô địch vẫn là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Không khí háo hức đang bao trùm khắp các quán cà phê, khu dân cư và mạng xã hội, báo hiệu một đêm bóng đá khó ngủ đối với người yêu môn thể thao vua.

1h50, Hàng ngàn cổ động viên ở nhà thi đấu Phú Thọ theo dõi qua màn hình led

Ảnh: Di Anh

1h50, Gần 400 cổ động viên tập trung tại Nhà thi đấu Phú Thọ theo dõi trận chung kết qua màn hình LED cỡ lớn

Nhiều fan hâm mộ Messi cùng nhau khoác áo số 10 để tiếp lửa cho Argentina tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: Đức Anh



Những chiếc áo đấu mang tên Messi xuất hiện dày đặc trên khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ.

Không chỉ fan Messi, một người hâm mộ Cristiano Ronaldo cũng diện áo đấu số 7 của thần tượng, có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ để theo dõi trận chung kết World Cup 2026.

Người hâm mộ nói gì trước trận chung kết World Cup 2026? (Clip: Đức Anh)

2h20, Fan Messi chắp tay cầu nguyện, liên tục "thở oxy" vì bị tạo sức ép

Trước màn hình LED, nhiều cổ động viên chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận đấu. Khi Argentina chịu sức ép từ Tây Ban Nha, không ít người tỏ ra hồi hộp với những biểu cảm như chắp tay, ôm đầu hoặc liên tục dõi mắt theo từng pha bóng.

Mỗi tình huống nguy hiểm đều thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ trước khi bầu không khí lại bùng nổ bởi những tràng vỗ tay và tiếng hò reo.

Những biểu cảm hồi hộp của người hâm mộ liên tục thay đổi theo từng pha bóng trên màn hình LED. (Ảnh: Vũ Hiệu)

Có người ôm đầu, có người chắp tay cầu nguyện, tất cả đều nín thở trước sức ép mà Argentina phải chịu.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình LED, nhiều fan Messi không giấu được sự căng thẳng khi đội bóng yêu thích chịu sức ép liên tục.

Từ nụ cười, tiếng hò reo đến những cái ôm đầu đầy tiếc nuối, mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện trước màn hình LED.

2h38, Fan Messi tiết lộ lý do không dám ăn mừng lớn khi Argentina ghi bàn, ai nghe cũng bật cười

Là fan của Argentina, anh Đức diện áo đấu mang tên Messi đến theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, do "nóc nhà" lại là cổ động viên của Tây Ban Nha, anh hài hước nói rằng nếu đội bóng mình yêu thích ghi bàn thì cũng chỉ dám ăn mừng nhỏ nhẹ, "không khéo tối phải ra sofa ngủ". Màn chia sẻ vui vẻ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực xem bóng đá.