Tuyến đường cửa ngõ "đắt bậc nhất” TP.HCM: Mỗi m2 ngốn 3,3 tỷ đồng, hơn 20 năm “nằm trên giấy” sắp thành đại lộ 14 làn xe

Chủ trương mở rộng tuyến đường có từ đầu những năm 2000 nhưng đến nay mới được tái khởi động. Anh Xuân Hùng, một hộ dân dọc Quốc lộ 13, chia sẻ: “Hai tháng nay, gia đình tôi tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Dù việc kinh doanh bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn phấn khởi và đang chờ tái định cư để sớm ổn định cuộc sống”.