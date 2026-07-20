Tuyến đường cửa ngõ "đắt bậc nhất” TP.HCM: Mỗi m2 ngốn 3,3 tỷ đồng, hơn 20 năm “nằm trên giấy” sắp thành đại lộ 14 làn xe

Từng đình trệ nhiều năm, dự án mở rộng Quốc lộ 13 nay chính thức tái khởi động. Đây là dự án thuộc nhóm đường đô thị đắt bậc nhất TP.HCM, do chi phí giải phóng mặt bằng lớn.
Sau hơn hai thập kỷ lỡ hẹn, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình, TP.HCM) đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư. Công trình có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028.
Dự án dài hơn 6,3 km, kéo dài từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (khu vực giáp Bình Dương cũ). Tuyến đường sẽ được mở rộng từ 4- 6 làn hiện hữu lên 8-10 làn xe, mặt cắt ngang 60 m. Điểm nhấn là đoạn cầu cạn dài hơn 3km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Bên dưới bố trí đường song hành hai bên, vận tốc 60 km/h, nâng con đường lên 10-14 làn xe. Hai hầm chui cũng được xây dựng tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm giảm xung đột giao thông.
Quốc lộ 13 là cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Dương cũ, Bình Phước và các tỉnh Nam Tây Nguyên. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm ùn tắc “kinh niên”, đặc biệt tại cầu Bình Triệu, khu vực Hiệp Bình và các nút giao lớn.
Chủ trương mở rộng tuyến đường có từ đầu những năm 2000 nhưng đến nay mới được tái khởi động. Anh Xuân Hùng, một hộ dân dọc Quốc lộ 13, chia sẻ: “Hai tháng nay, gia đình tôi tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Dù việc kinh doanh bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn phấn khởi và đang chờ tái định cư để sớm ổn định cuộc sống”.
Đặc biệt, với tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng cho hơn 6,3 km, dự án có mức đầu tư bình quân hơn 3,3 tỷ đồng/m, thuộc nhóm cao nhất TP.HCM. Mức này gần bằng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục tại Hà Nội (khoảng 3,5 tỷ đồng/m) tuyến đường thường được ví là “đắt nhất hành tinh”, do tỷ trọng chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn.
Khi hoàn thành, việc mở rộng Quốc lộ 13 sẽ “cởi trói” cho khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, đồng bộ với đoạn qua Bình Dương cũ, rút ngắn hành trình vào nội đô. Đồng thời, tăng kết nối với Quốc lộ 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và tuyến xuyên Á, cùng phân luồng xe tải, container ra vào các khu công nghiệp phía Bắc thành phố.
Hơn nữa, dự án sẽ tạo cú hích cho thị trường bất động sản dọc tuyến Quốc lộ 13. Nhất là những khu đô thị, dự án căn hộ như Vạn Phúc City, Masteri Thanh Đa Peninsula, Urban Green… sẽ hưởng lợi trực tiếp khi thời gian kết nối với trung tâm TP.HCM và vùng công nghiệp lân cận được rút ngắn.
Dự án ảnh hưởng đến 1.041 hộ dân, tổ chức, thu hồi gần 40 ha đất. Hơn 6.100 tỷ đồng tiền bồi thường đã được chi trả.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang tiếp tục tăng tốc, hướng tới hoàn tất trong tháng 7.
Dọc tuyến, nhiều hộ dân đang tháo dỡ phần nhà nằm trong ranh dự án, thu gom vật liệu và sửa chữa diện tích còn lại.
Phần lớn mặt bằng đã bàn giao đang được dọn dẹp, tạo ra những khoảng trống lớn dọc tuyến, sẵn sàng cho giai đoạn thi công tiếp theo.