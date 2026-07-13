Cận cảnh tuyến đường hơn 2.000 tỷ kết nối cảng container lớn nhất Việt Nam: Mở rộng gấp 4 lần, loạt dự án tại khu Đông TP.HCM hưởng lợi

Ngoài ra, đây còn là nền tảng cho các giai đoạn mở rộng tiếp theo, đặc biệt phân đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái dài gần 2km đang được đề xuất lộ giới 60–73m, quy mô lên đến 14 làn xe để đồng bộ với hướng tuyến cầu Cát Lái trong tương lai.