Cận cảnh công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trong giai đoạn nước rút, mục tiêu thông xe trước dịp 2/9

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp hoàn thành mục tiêu thông xe trước dịp Quốc Khánh 2/9.
Clip: Như Hoàn
Sau nhiều năm triển khai, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút
Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới thông xe kỹ thuật trước dịp Quốc khánh 2/9 theo kế hoạch
Dự án có chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang rộng 50 m, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện tuyến Vành đai 1 theo quy hoạch, góp phần tăng cường kết nối giao thông và giảm áp lực cho khu vực nội đô
Ghi nhận tại công trường cho thấy, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc đang làm việc liên tục trên nhiều hạng mục
Theo tiến độ hiện nay, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng thi công
Theo quy hoạch, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là mắt xích cuối cùng để khép kín toàn tuyến Vành đai 1
Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông xuyên tâm kết nối các khu vực trung tâm thành phố, đồng thời góp phần giảm tải cho một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như La Thành, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh
Tại một số đoạn tuyến, mặt đường đã được thảm nhựa
Trong khi đó, các hạng mục như nền đường, cầu vượt, vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và cây xanh vẫn đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện
Cùng với sự thay đổi trên công trường, diện mạo khu vực dọc tuyến đường cũng dần chuyển biến sau quá trình giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà cửa, chuẩn bị cho diện mạo đô thị mới khi tuyến đường hoàn thành.
Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực chỉnh trang đô thị dọc hai bên tuyến
Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại
Nếu hoàn thành theo kế hoạch, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ trở thành một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác trong năm nay, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô.