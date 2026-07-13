Cận cảnh công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trong giai đoạn nước rút, mục tiêu thông xe trước dịp 2/9

Cùng với sự thay đổi trên công trường, diện mạo khu vực dọc tuyến đường cũng dần chuyển biến sau quá trình giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà cửa, chuẩn bị cho diện mạo đô thị mới khi tuyến đường hoàn thành.