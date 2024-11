Ngày đầu diễn ra đợt ưu đãi "hấp dẫn" nhất năm của UNIQLO: Giới trẻ khoe túi nặng trĩu tay với áo HEATTECH, túi Bán Nguyệt giá hời

Đúng 10 giờ ngày 29 tháng 11 tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi, sau tiếng trống Taiko rộn ràng, chương trình ưu đãi kỷ niệm cột mốc 5 năm của UNIQLO Việt Nam đã chính thức diễn ra! Các lượt khách háo hức tiến vào cửa hàng và nhanh chóng tiến đến khu vực bày sản phẩm mình yêu thích. Chỉ trong vài phút, không gian mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO đã trở nên cực kỳ náo nhiệt và hứng khởi!

Nhiều khách hàng đến từ sớm để kịp mua sản phẩm ưu đãi đã "ngắm" sẵn.

Cùng điểm qua những sản phẩm nhanh chóng "vơi kệ" trong các cửa hàng UNIQLO, để xem đâu là những items được dân tình săn đón nhiều nhất mùa ưu đãi này!

"Birkin của thế hệ Millennial" nay chỉ còn 195K

Thuộc danh sách những item được mong chờ nhất mỗi mùa ưu đãi, mẫu túi bán nguyệt tạo "cơn sốt" toàn cầu của UNIQLO tiếp tục góp mặt trong chương trình tri ân lần này.

Vừa đựng cả thế giới, vừa tô điểm cho outfit thêm năng động, khỏe khoắn, đây có lẽ là chiếc túi tinh giản mà ai cũng nên có một chiếc trong tủ đồ. Và số tiền cần trả cho một chiếc túi mix được với cả áo thun quần short lẫn váy hoa điệu đà chỉ là 195K!

Tùng Sơn và Ba Duy chọn mix túi bán nguyệt gam màu nổi bật với trang phục áo thun - quần suông sáng màu. Dễ phối mà cực "ăn điểm" phải không?

Sản phẩm: Túi bán nguyệt đeo chéo

Mức giá: 293K giảm còn 195K

Mua sản phẩm tại đây

Cầm 391K, sắm ngay HEATTECH Extra Warm Áo Thun Giữ Nhiệt lần đầu được ưu đãi!

Hà Nội đã chính thức vào đông, các cư dân thủ đô cũng rốt ráo sắm thêm nào áo giữ nhiệt, áo chần bông chống rét. Và ngay lúc này, các gia đình đã có thể "bỏ giỏ hàng" ngay chiếc áo thun giữ nhiệt HEATTECH Extra Warm lần đầu tiên được ưu đãi, với mức giá là 391K cho sản phẩm người lớn, và 195K cho sản phẩm trẻ em.

Sản phẩm: Áo giữ nhiệt HEATTECH Extra Warm Cotton Cổ Tròn

Mức giá:

489K giảm còn 391K (cho sản phẩm người lớn)

293K giảm còn 195K (cho sản phẩm trẻ em)

Mua sản phẩm tại đây

Mùa đông thêm "ấm - gọn - nhẹ" khi áo khoác lông vũ Ultra Light Down được giảm còn 1.275k

Chính thức "debut" năm 2009, chiếc áo phao lông vũ Ultra Light Down nhanh chóng được săn đón bởi trọng lượng quá ư nhẹ nhàng - chỉ nặng ngang một quả táo! Chiếc áo này có thể gấp gọn bỏ túi, mà ấm áp thì khỏi bàn. Đặc biệt với những khu vực vừa có mùa đông lạnh, vừa có độ ẩm cao như Hà Nội, thì áo khoác Ultra Light Down với khả năng chống thấm nước lại càng được "săn lùng" trong dịp ưu đãi.

Bố mẹ Tùng Sơn - Trang Lou diện áo phao lông vũ Ultra Light Down nhẹ mà ấm, hai bé Xoài - Dừa khoác áo PUFFTECH cực yêu! Các gia đình đã có thể sắm cả hai sản phẩm này với mức giá ưu đãi

Sản phẩm: Áo Phao Lông Vũ Ultra Light Down

Mức giá: 1.471K giảm còn 1.275K

Mua sản phẩm tại đây

Diện áo nỉ KAWS Warhol cực chất với giá tốt bất ngờ

Ra mắt vào tháng 8 năm nay, BST này nhanh chóng "làm mưa làm gió" khi đưa hiện tượng KAWs kết hợp cùng huyền thoại Pop Art Andy Warhol. Bên cạnh dòng áo thun UT, thì những chiếc áo nỉ cũng rất "được lòng" các bạn trẻ vì thiết kế quá ư cool ngầu! Mặc ngoài một lớp áo thun trắng, mix cùng quần ống suông hoặc quần thụng kèm sneakers là có liền giao diện cực chất đón đông.

Sản phẩm: Áo Nỉ KAWS Warhol

Mức giá: 784K giảm còn 489K

Mua sản phẩm tại đây

Bên cạnh các sản phẩm ưu đãi, khu vực trưng bày hai BST mới ra mắt là UT Mickey Mouse in Vietnam và UTme! Dân Gian Ký Sự cũng thu hút đông đảo khách hàng. Các sản phẩm áo thun in họa tiết xích lô, quang gánh, hay Mickey Mouse đang thưởng thức bánh mì, cá - bò viên chiên khiến dân tình check in liên tục!

Không chỉ mang đến mức giá mới ấn tượng cho các item hot hit, UNIQLO còn dành tặng nhiều phần quà đặc biệt cho khách hàng ghé thăm cửa hàng trong dịp này.

Nhiều khách hàng thích thú với mẫu pin cài xinh yêu dành tặng cho 100 khách hàng đầu tiên tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi với hóa đơn mua sắm bất kỳ trong 3 ngày 29/11 - 1/12.

Tại thủ đô, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đến cực sớm trong 3 ngày đầu diễn ra chương trình để được nhận được tò he được làm bởi nghệ nhân làng nghề truyền thống.

"Hội bạn thân" Xoài Fam - Chuyện Nhà Đậu nhanh tay sở hữu mẫu túi tote phiên bản giới hạn, dành cho hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699.000 đồng trở lên.

