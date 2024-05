Ngày của Mẹ liên tục có cập nhật mới: Dàn hot girl đánh dấu khoảnh khắc lên chức mẹ đầy xúc động, "mẹ ngoại" hot nhất năm chiếm spotlight

Doãn Hải My - bà xã Văn Hậu mới lấy chồng năm 2023 và hiện đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Do vậy hơn ai hết, người đẹp hiểu được rõ tâm trạng của con gái lần đầu làm mẹ. Nhân ngày này, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh cùng "mẹ ngoại" trẻ trung, xinh đẹp để vừa chúc mừng sinh nhật, vừa bày tỏ tình yêu thương nhân Ngày của Mẹ. Visual cực phẩm của hai mẹ con Doãn Hải My khiến dân tình trầm trồ, xuýt xoa vì quá ấn tượng.