Ngày càng nhiều phụ nữ ưu tiên mua nhà hơn tìm một tấm chồng, do hoàn cảnh hay tuyên ngôn khẳng định vị thế?

Xưa nay, mục tiêu của hầu hết nam giới khi còn độc thân đó là sở hữu nhà ở. Và việc đó đối với họ dường như khá dễ dàng khi không có nhiều các cản trở như phụ nữ. Thế nhưng, ngày nay, nữ giới độc thân đang có xu hướng thu hẹp khoảng cách này. Với họ, việc mua một ngôi nhà cho riêng mình được ưu tiên hơn là tìm một tấm chồng.

Hoàn cảnh ép buộc

Rachel Rodman, một người phụ nữ 33 tuổi, luôn mơ ước được sở hữu một căn nhà, thế nhưng cuộc sống cứ tạo ra những rào cản khiến mơ ước ấy vẫn chưa thành hiện thực. Cô bất đắc dĩ phải trở thành mẹ ở tuổi 19, sau đó trải qua một cuộc hôn nhân phức tạp và đổ vỡ khiến tài chính cạn kiệt.

Trong nhiều năm, cô chấp nhận việc thuê nhà tại Austin, Texas để nuôi đứa con trai của mình, James, hiện 14 tuổi.

Kristina Modares (trái), và Stephanie Douglass mở một công ty môi giới ở Austin, Texas (Mỹ), tập trung khuyến khích phụ nữ độc thân đầu tư vào bất động sản.

Với vai trò là nhà sản xuất chương trình sự kiện, Rodman có nguồn thu nhập khá ổn định, thế nhưng, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân có đủ nguồn lực tài chính để tự mua nhà. Tuy nhiên, động lực phấn đấu của bà mẹ đơn thân này được thúc đẩy khi cô thấy được thông điệp từ một công ty môi giới bất động sản trên mạng xã hội rằng: "Bạn có thể sở hữu một ngôi nhà trước khi lập gia đình".

Công ty môi giới này được điều hành bởi Kristina Modares và Stephanie Douglass. Họ đã lấy chính bản thân mình để làm minh chứng cho thông điệp đưa ra.

Ở tuổi 24, Modares độc thân và chỉ có nguồn thu nhập duy nhất là lương với tổng số tiền kiếm được một năm chỉ 27.000 USD (665 triệu VNĐ). Cô phải sống chen chúc trong một căn nhà thuê chung với nhiều người khác ở Austin.

Thế nhưng, hiện tại, ở tuổi 34, cô đã sở hữu 5 căn nhà của riêng mình. Douglass cũng vậy, ở tuổi 25, cô độc thân và bận rộn, làm việc 11 giờ mỗi ngày để tiếp tục sự nghiệp dạy học và đối mặt với các hóa đơn chồng chất.

Khi chủ nhà thông báo với cô rằng tiền thuê nhà sẽ tăng, cô đã hoảng sợ rằng mình sẽ không đủ tiền mua nhà.

Tuy nhiên, ở tuổi 35, cô cũng sở hữu 19 căn nhà cho riêng mình.

Cả Modares và Douglass đều thừa nhận rằng những ngôi nhà đó đã mở ra những nguồn doanh thu mới và mang đến cho họ con đường hướng tới sự độc lập về tài chính, một con đường mà họ hy vọng khách hàng của mình cũng sẽ tạo dựng được.

Không chỉ hy vọng, Modares và Douglass còn khẳng định tầm quan trọng của điều này bởi vì mặc dù phụ nữ đã vượt qua nam giới trong việc sở hữu nhà ở Mỹ kể từ cuối những năm 1990, nhưng thực chất họ lại không thu được lợi nhuận tương xứng từ đó.

Những bài báo với nội dung: "Phụ nữ độc thân sở hữu nhiều hơn 2,71 triệu ngôi nhà so với nam giới độc thân" tưởng như đang vẽ nên một bức tranh về sự khẳng định của phái nữ trước thế giới.

Thế nhưng, các nhà nghiên cứu tại Yale đã phát hiện ra rằng phụ nữ thường chùn bước trên bàn đàm phán và kết quả là họ tiếp tục phải trả nhiều tiền hơn cho những ngôi nhà đó và thu về ít hơn khi bán chúng.

Ngoài ra, số lượng áp đảo của nữ giới trong sở hữu nhà ở so với nam giới cũng có thể là do các yếu tố xã hội, chẳng hạn như thực tế là 80% hộ gia đình đơn thân ở Mỹ do phụ nữ làm chủ và phụ nữ Mỹ sống lâu hơn trung bình 6 năm so với nam giới - nghĩa là nhiều phụ nữ độc thân có thể sở hữu nhà chỉ vì bạn đời của họ đã mất.

Tuyên ngôn khẳng định vị thế?

Modares và Douglass nói rằng họ muốn giúp những phụ nữ độc thân dựa vào việc sở hữu nhà ở để phát triển tiềm lực kinh tế của mình.

Cả 2 đều đã mua căn nhà đầu tiên và nhận được giấy phép kinh doanh bất động sản trước khi họ gặp nhau trên mạng xã hội vào năm 2016 và quyết định đi đến hợp tác.

Vào năm 2019, họ thành lập một công ty môi giới hướng tới những người mua nữ lần đầu có tên là Open House Austin và bắt đầu xây dựng lượng người theo dõi lâu dài trên TikTok và Instagram.

Thông điệp của họ là: Con đường dẫn đến việc sở hữu nhà không phải là một đường thẳng nhưng phụ nữ không cần phải đợi có bạn đời mới có thể mua nhà cho riêng mình.

Những phụ nữ mua căn nhà đầu tiên mà không có bạn đời làm điều này muộn hơn so với nam giới, bỏ lỡ nhiều năm tăng trưởng vốn chủ sở hữu tiềm năng.

Douglass nói: "Từ xưa đến nay, người ta hay nói rằng chỉ có đàn ông mới nói chuyện tiền bạc, điều này để chứng tỏ, với phụ nữ, việc đầu tư có phần khá e dè và cấm kỵ. Vì vậy, ở phương diện bỏ vốn mua nhà, họ bị chậm trễ hơn nam giới và bỏ lỡ nhiều năm tăng trưởng tài chính của mình".

Vì thế, nhóm của cô đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách đó với phụ nữ thuộc thế hệ Millennial và Gen Z. "Chúng tôi thực sự đang cố gắng thúc đẩy phụ nữ suy nghĩ khác đi về ý nghĩa của việc mua nhà, Douglass nói: "Mua nhà không có nghĩa là tìm kiếm sự ổn định cuộc sống, nó thể là một phần quan trọng để bạn có thể xây dựng sự tự do và giàu có".

Trên TikTok, nhóm môi giới này chia sẻ các chiến lược chẳng hạn như kiếm thêm nguồn thu nhập từ một ngôi nhà bằng cách cho thuê một phần ngôi nhà và dùng tiền đó để trang trải các khoản vay tại ngân hàng.

Với phương pháp này, bạn có thể xin giấy phép và vật liệu để xây dựng một ngôi nhà nhỏ ở sân sau và cho thuê.

Modares và Douglass ước tính rằng 80% khách hàng của Open House Austin là phụ nữ và 50% trong số phụ nữ đó chưa kết hôn.

Họ thường định hướng những người mua tiềm năng, đặc biệt là phụ nữ độc thân, đưa suy nghĩ của mình vượt ra khỏi các mô hình sở hữu nhà truyền thống. Họ nói, chung vốn để mua nhà với một người bạn có thể là một khoản đầu tư thông minh. Điều này cho phép các cặp phụ nữ độc thân có được những lợi ích thu nhập tương tự như các cặp vợ chồng. Bản thân bà Modares đã mua 8 căn nhà trong mối quan hệ hợp tác với bạn bè (và đã bán 3 căn trong số đó).

